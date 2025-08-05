Три девицы в мегаполисе: секс, шутки и драмы в сериале «Разочарованные»

В онлайн-кинотеатре Okko можно посмотреть драмеди «Разочарованные», главные героини которой — активные молодые женщины Вера, Надежда и Любовь — пытаются найти своё счастье в большом городе. В главных ролях заняты Лиза Шакира, Эрика Булатая и Софья Гершевич, во второстепенных — Любовь Толкалина, Роман Евдокимов, Аскар Ильясов и Григорий Верник. «Рамблер» рассказывает, в чём слабости этого сериала и почему ему стоит уделить своё время.

© Okko, Марс Медиа Энтертейнмент, Флагман

Вера (Лиза Шакира) — кино- и театральный критик, яркая, дерзкая, с короткой стрижкой и нарядами в стиле «роковая женщина». Надежда (Эрика Булатая) — бывший финансовый аналитик, нежная, хрупкая блондинка с голубыми глазами, кажущаяся образцом чистоты. Любовь (Софья Гершевич) — стилистка в кинопродакшене, милая, восторженная и чудаковатая, с разноцветным маникюром и макияжем «вырви глаз».

Три женщины с «говорящими» именами пересекаются в довольно неожиданном месте — на секс-вечеринке в гламурном клубе. Недавно разошедшаяся с мужем Вера больше не верит в мужчин и ищет исключительно острые ощущения. Надя приходит вместе со своим женихом, стартапером Пашей (Дмитрий Ендальцев), который всем хорош и искренне её любит, только всё время занят и в постели совсем не огонь, поэтому героиня надеется с помощью секс-вечеринки разжечь страсть. Люба вообще не подозревает, куда пришла. Девушка по уши влюблена в оператора Макса (Аскар Ильясов), и когда коллега по съёмочной площадке вручает ей приглашение якобы от его лица и говорит, что мужчина зовёт героиню на иммерсивный спектакль, Люба летит туда в своём лучшем платье. Макс на вечеринку не приходит, и девушке остаётся только гадать, где на этом представлении взять программку, и вливать в себя ведёрко коктейля.

Злополучный напиток оказывается причиной знакомства трёх героинь. Любе становится плохо, случайно наткнувшиеся на неё в туалете Вера и Надя проявляют сочувствие, отвозят её в первый попавшийся отель и остаются ночевать там же. После чего заводят общий чат, где делятся друг с другом проблемами, вместе посещают вечеринки и занятия йогой и выручают одна другую, насколько это возможно (например, съехавшая от матери-психотерапевта Вера сперва живёт у Любы, а неудачно сняв квартиру и готовясь к переезду, временно оставляет у Нади свои секс-игрушки).

© Okko, Марс Медиа Энтертейнмент, Флагман

У проекта «Разочарованные» интересный путь на экран. Первая пилотная версия снималась два года назад по сценарию и под руководством актрисы Евгении Громовой и с другим актёрским составом: например, в ролях Веры, Надежды и Любови были задействованы Дана Мацюнскайте, Татьяна Бабенкова и Диана Огай. Затем проектом занялся Денис Виленкин — кинокритик и режиссёр, снявший несколько короткометражных фильмов («Сплендоре», «Скрытый космос», «Мужчина, который мне нравится») и короткометражный пятисерийный сериал «Кристина от А до Я», в котором каждый эпизод длится 5–7 минут. Актёрский состав заменили почти полностью: из предыдущего проекта осталось только камео Леонида Агутина, чья песня «Н.В.Л.» («Надежда, Вера, Любовь») стала официальным саундтреком проекта.

В интервью блогу Okko Виленкин рассказывал, что любит городские романтические фильмы и сериалы и ему хотелось, чтобы «Разочарованные» были «лёгкой, местами франкофильской историей», которую он бы сам с удовольствием посмотрел. В тяжеловесности этот проект точно обвинить нельзя: каждая из восьми серий драмеди длится чуть больше 20 минут и в каждой из них есть место и обсуждению мужчин, и путешествиям героинь по улицам, барам и набережным большого красивого города, и интерьерам квартир, словно взятых из глянцевых журналов о дизайне, и смешным эпизодам (вроде скульптуры глухаря, которую по онлайн-инструкции пытается вылепить Надя), и развитию личных драм.

Вера обнаруживает, что живёт по соседству с бывшим мужем Тимуром (Алексей Розин) и оказывается втянута в странные отношения с его взрослым сыном от предыдущего брака (Григорий Верник). Надя, у которой на носу свадьба, во-первых, лишается работы и пытается понять, чем ей хочется заниматься, а во-вторых, всё сильнее недовольна интимными отношениями с Димой (его единственная попытка сделать так, как ей нравится, заканчивается для героини травмой носа и отколотым зубом). Вдобавок в её жизни появляется обаятельный норвежский шеф-повар Хенрик (Вольфганг Черни), и к нему-то Надя испытывает настоящую животную страсть, к тому же взаимную. Любу с её морем нерастраченной любви бессовестно использует Макс: приходит, когда захочет, никаких обещаний не даёт, а потом ещё и оказывается женат.

© Okko, Марс Медиа Энтертейнмент, Флагман

«Разочарованные», как и любой другой современный сериал о женской дружбе, обречён на сравнение с «Сексом в большом городе» Даррена Старра. Здесь тоже действуют самодостаточные жительницы мегаполиса, которые попадают в забавные ситуации и говорят о насущных для женщин своего поколения проблемах (например, о харрасменте, из-за которого Наде пришлось пожертвовать успешной карьерой, или о том, как вести себя, если твои откровенные фото нечаянно попали в рабочий чат).

«Разочарованным» есть за что попенять: и за чрезмерное количество обнажённых сцен (впрочем, для некоторых зрителей это будет плюсом), и за порой пошлые шутки на интимные темы (одну из таких Надя выдаёт во время первого свидания с Хенриком).

Но если учитывать, что для Виленкина это первый большой сериальный проект, то стоит признать, что со своей задачей режиссёр справился: выдал вполне интересный для просмотра продукт, нацеленный прежде всего на женскую аудиторию. «Разочарованные» не лишены интриг: с кем останется Надя — с проверенным годами, но наскучившим Пашей или с новой пассией, страстным мужчиной, к тому же иностранцем? Поддастся ли Люба на манипуляции Макса или выберет простого честного парня — водителя такси (молчаливая, но выразительная роль Романа Евдокимова)? Как поведёт себя Вера по отношению к экс-мужу, к которому, как оказывается, до сих пор испытывает чувства? Каждая из героинь проходит свою трансформацию и в финале принимает взрослое, взвешенное решение.

«Разочарованные» — лёгкий и интересный сериал, который поможет разгрузить голову от насущных проблем.

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