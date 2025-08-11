Что смотреть в Окко с 11 по 17 августа: главные премьеры недели
Боевики, триллеры, мультфильмы, сериалы об отношениях и исторических персонажах — в онлайн-кинотеатре Okko еженедельно выходит яркая подборка контента на любой вкус. Среди новинок — боевик о ставшей наёмной убийцей танцовщице «Балерина», мультфильм о попавшей в сказочную книгу девочке «Повелительница города сказок» и южнокорейский криминальный детектив о расследующем смерть брата бывшем гангстере «Сумрак ночи». Все новинки доступны по подписке.
Кадр из фильма «Балерина»
12 августа: «Балерина», премьера
Остросюжетный боевик, ставший пятой частью и первым полнометражным спин-оффом франшизы «Джон Уик». Главная героиня Ева после смерти родителей попадает под опеку преступного синдиката «Руска Рома», где её обучают балетному искусству и ремеслу наёмной убийцы. Повзрослев, героиня мечтает отомстить за гибель отца и матери и вступает в схватку с сектой, чей главарь повинен в их смерти. Её союзником становится легендарный наёмный убийца Джон Уик, у которого свои счёты с сектой.
13 августа: «Государь», серия 7
Новая серия исторического проекта о жизни и правлении первого российского императора Петра I. «Государь» подробно рассказывает о деяниях царя: путешествиях по Европе с целью изучить науки и искусство, строительстве флота, основании Санкт-Петербурга, завоеваниях. На этом пути правителя ждут не только победы, но и поражения и предательства близких людей.
13 августа: «Путешествие на солнце и обратно», финал
Финальная серия одного из самых интригующих проектов сезона. Действие сериала происходит в 1990-х годах. Главный герой Руслан — сын карточного шулера. В детстве он вместе с матерью часто сопровождает отца по санаториям, где становится отвлекающим манёвром для других игроков. Однажды мальчик попадает на бандитскую свадьбу, влюбляется в невесту и мечтает встретиться с ней снова. Повзрослев, он связывается с криминальными авторитетами, получает повестку в армию, переезжает в Петербург, но в водовороте событий так и не может забыть невесту из детства.
14 августа: «Открытый брак. Акт второй», серия 6
Продолжение истории о супругах Агнии и Саше, которые переживают взаимную измену и пытаются выстраивать жизнь по новым правилам. В предыдущей серии Агния и Саша решились на откровенный разговор друг с другом. Любовник Агнии, хирург Юра (Артём Ткаченко), познакомился с детьми своей пассии на семейном ужине. «Открытый брак. Акт второй» с каждой новой серией становится всё более интригующим, а страсти продолжают накаляться.
14 августа: «Повелительница города сказок», премьера, 6 лет
Главная героиня аргентинского мультфильма 13-летняя Далия любит читать и мечтает когда-нибудь стать героиней романа. И ей это удаётся, хотя и при грустных обстоятельствах. Её отец-писатель умирает, не закончив свою книгу. Далия может сделать это вместо него, но для этого ей нужно лично встретиться со всеми персонажами. С помощью магии девочка попадает в сказочный мир книги. Ей предстоит не только изучить его, но и выбраться обратно — если героиня не успеет, то останется в нём навсегда.
14 августа: «Сумрак ночи», премьера
Главный герой южнокорейского криминального детектива «Сумрак ночи» — бывший гангстер Мин-тэ. Когда погибает его брат Сок-тэ, Мин-тэ узнаёт, что в список подозреваемых входят участники двух конкурирующих мафиозных кланов. Кроме того, он выясняет, что девушка Сок-тэ вскоре после убийства пропала, а обстоятельства смерти брата подробно описаны в романе «Сумрак ночи».
15 августа: «Дыши!», премьера
Одна из самых ожидаемых премьер сезона. Главная героиня Лера — высокопрофессиональная акушерка, которая после смерти мужа вынуждена одна растить троих детей. Однажды к ней обращается любовница влиятельного бизнесмена Маша. У девушки тазовое предлежание плода, но она не хочет делать кесарево сечение и намерена рожать естественным путём. Лера берётся вести её. Но роды заканчиваются трагедией. Теперь главная героиня может потерять всё.
15 августа: «Кровавый урожай», премьера
Старшеклассница Квинн после смерти матери переезжает с отцом в небольшой городок Кеттл-Спрингс. В городе находится фабрика кукурузного сиропа «Бейпен». Много лет назад некто, переодетый в одежду и маску «талисмана» этой фабрики клоуна Френдо, убил двоих подростков. Квинн быстро находит себе новых друзей. Вскоре история повторяется: некто в образе клоуна вновь начинает убивать молодых людей.
