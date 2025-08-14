Начались съёмки ромком-сериала «Чат» с Ольгой Лерман

Онлайн-кинотеатр Okko, телеканал ТНТ и компания Norm Production приступили к съёмкам 16-серийного сериала «Чат». В романтической комедии о женской дружбе и поисках счастья снимутся Маруся Фомина, Ольга Лерман, Марина Васильева и Валерия Астапова.

Героини сериала Кристина, Даша, Наташа и Настя подружились в родном Екатеринбурге. Затем жизнь развела их по разным уголкам страны. Кристина переехала в Москву и стала телезвездой. Даша вышла замуж за питерского футболиста. Настя работает медиком в Сочи. Наташа осталась в Екатеринбурге и занялась бизнесом. Поддерживать связь друг с другом героиням помогает общий чат.

Каждая из подруг сталкивается с проблемами. Карьера Кристины рушится из-за публичного скандала. Девушка оказывается в непростой ситуации, где ею воспользовались, и этот момент становится переломным в её становлении как личности. «Важно, что она не замыкается в себе, а находит силы говорить об этом, делиться и тем самым помогает другим», — отмечает исполнительница роли Кристины Маруся Фомина, чьи слова приводятся в пресс-релизе проекта.

Маруся Фомина на съёмках сериала «Чат»

Настя мечтает о ребёнке, но без отношений. Исполнительница этой роли Ольга Лерман, чьи слова также приводятся в пресс-релизе, описывает свою героиню как «удивительное сочетание педантичности и полной безбашенности в принятии решений». «Она врач, она спасает и лечит, но при этом живёт в мире своих фантазий. И только столкнувшись с жёсткой реальностью, она начинает взрослеть», — говорит Ольга Лерман.

Даша, которую играет Валерия Астапова, переживает кризис в браке и пытается найти себя. «Моя героиня, на первый взгляд, абсолютно идеальна во всём. Её жизнь — мечта для сотни тысяч её подписчиков: жена известного футболиста, с красивой и широкой улыбкой на каждом фото, дорогими сумками, стильной одеждой. Но мало кто знает, что на самом деле скрывается за этой иллюзией. В реальной жизни Даша — жертва и “терпила”, лишенная самоценности, которая стремится всем понравиться и всегда быть угодной и хорошей. Ей изменяет муж, она это терпит, и мама продолжает повторять ей “терпи”», — рассказывает Валерия Астапова, чьи слова также приводятся в пресс-релизе.

Наташа пытается вырваться из родного города, но постоянно попадает в неприятности. Исполнительница этой роли Марина Васильева, чьи слова также приводятся в пресс-релизе, отмечает: её героиня сама признаёт, что она мастер во что-нибудь вляпаться, и она всегда находит способ выбраться. «Жизнерадостная, остроумная, с отличным чувством юмора — и это её броня», — говорит Марина Васильева.

© Okko, ТНТ, Norm Production

Авторами сценария и креативными продюсерами «Чата» стали Дмитрий Шпеньков и Алёна Якубова, а режиссёром ― Евгения Абдель-Фаттах. Сериал спродюсировали Андрей Левин, Роман Новиков, Заур Богов. Генеральным продюсером выступил Вячеслав Дусмухаметов. Евгения Абдель-Фаттах, чьи слова приводятся в пресс-релизе проекта, рассказывает, что «Чат» — история о дружбе четырёх девушек. «Основная моя идея и мысль — сделать эту историю близкой зрителю, чтобы каждая девушка могла узнать себя в героине сериала», — поясняет режиссёр.

Также в «Чате» играют Егор Корешков, Михаил Кремер, Никита Павленко, Алексей Шильников, Влад Ценёв и Сергей Новосад. Премьера состоится в Okko и на ТНТ.

