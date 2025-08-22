Комедийный сериал «Избранный» стартует в Okko 1 сентября

Проект создан кинокомпанией MEM Cinema Production при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

1 сентября в Okko стартует новый комедийный сериал «Избранный». Проект расскажет о скромном провинциальном инженере, который избирается в Думу нового созыва. Режиссером-постановщиком новго сериала выступил Алексей Зотов («Политех»), оператором-постановщиком — Дмитрий Шлыков («Куплю актрису»).

Главного героя — стеснительного, робкого, законопослушного инженера-интроверта Олега Тяпина, который вовсе не желает быть депутатом, сыграл актёр Илья Лыков. Но благодаря честности, наивности и эмпатии герой решает не только простые житейские задачи, но и вопросы развития своей научной отрасли, экологические проблемы своего города и всей страны. Он проживет массу драматичных и комичных ситуаций, переживет взлеты и падения, будет отвергнут и снова влюбится.

А самое главное — зритель сможет заглянуть за кулисы Государственной Думы, увидеть политиков за работой и понять, что политика — это не разговоры и хайп, а принятие решений и ответственность. Депутаты — это обычные люди со своими трудностями и радостями жизни, которые могут в чем-то заблуждаться, но также могут приложить максимум усилий и откликнуться сердцем, чтобы решить поставленную задачу.

Кроме Ильи Лыкова в сериале сыграли Ольга Лерман, Александр Лыков, Дмитрий Смолев, Инга Оболдина, Артём Осипов, Нонна Гришаева, Камиль Ларин, Антон Даниленко, Ксения Теплова и другие.

