Финал новых «Папиных дочек» и сериал «Избранный»: премьеры недели

Фильмы о любви, боевики, комедии и триллеры — еженедельно в онлайн-кинотеатре Okko выходит яркая подборка контента на любой вкус. Среди премьер этой недели — новый сериал о ставшем депутатом Госдумы инженере «Избранный», британско-ирландская мелодрама «Письма о любви» и долгожданные новые эпизоды сериалов «Хирург» и «Дыши». Все новинки доступны по подписке СберПрайм.

© Okko

1 сентября: «Избранный», премьера

В новом комедийном сериале Okko речь пойдёт о добром, отзывчивом и законопослушном инженере Олеге Тяпине. Он живёт в маленьком городе Глебове и трудится в научно-исследовательском институте, где разрабатывает новый источник энергии.

Волею случая скромный инженер становится депутатом Государственной думы. Ему нужно пролоббировать закон о модернизации морально устаревших советских предприятий. Если у Тяпина всё получится, то в его родном городке построят высокотехнологичный завод. Олегу помогает предприимчивый политтехнолог Инга. Герои берутся за дело и даже не подозревают, что у них есть опасные конкуренты.

Режиссёром сериала стал Алексей Зотов («Пожить как люди»). Главные роли сыграли Илья Лыков («Престиж») и Ольга Лерман («Урок»).

1 сентября: «Папины дочки. Новые», 4-й сезон, финал

© START

Окончание четвёртого сезона полюбившегося зрителям комедийного сериала об отце-одиночке и его четырёх дочерях. После 15 лет брака от учёного-физика Вениамина Васильева уходит жена — та самая Даша Васнецова из первых «Папиных дочек». Вениамину приходится самому воспитывать Соню, Лизу, Диану и Арину.

В четвёртом сезоне главный герой пытался завести отношения со школьным психологом Татьяной, Соня влюбилась в своего бывшего одноклассника Игоря, а Лиза и Диана ссорились из-за мальчика. К тому же у девочек возникла неприязнь к новой пассии отца, и они всячески препятствовали их роману. Чем закончится эта история, зрители узнают на этой неделе.

4 сентября: «Хирург», 4-я серия

© Team Films, Иви, START

Новая серия одного из самых захватывающих сериалов сезона. Главный герой триллера — некогда успешный столичный хирург-трансплантолог Сергей Коваленко. Он совершает побег из тюрьмы, где сидел по обвинению в убийстве своей любовницы Марины. Девушка вела расследование о клинике, в которой работал Коваленко: по её сведениям, там занимались нелегальной пересадкой органов.

Во время побега Сергей берёт в заложницы археолога Юлю, и она постепенно начинает ему сочувствовать. Девушка помогает главному герою добраться до Москвы, и теперь Сергею предстоит встреча с дочерью и женой, которая изменяла ему с его коллегой.

4 сентября: «Письма о любви», премьера

© Genesius Pictures

Мелодрама британского режиссёра Полли Стил, снятая по бестселлеру ирландского писателя Ниала Уильямса. Юноша по имени Николас пытается найти себя после того, как его отец оставил пост госслужащего и стал свободным художником, а мать сошла с ума.

Одновременно с этим на западе Ирландии девушка по имени Изабель переживает череду драматических событий. Её брат внезапно заболевает, сама она отправляется в монастырскую школу, а затем необдуманно выходит замуж за нелюбимого мужчину.

Нику и Изабель суждено встретиться. Но смогут ли они остаться вместе? На прошедшем этим летом кинофестивале «Зеркало» картина получила приз зрительских симпатий.

5 сентября: «Дыши», 4-я серия

© Okko

Новый эпизод сериала о врачебных ошибках и материнстве с Мариной Александровой в главной роли. Главная героиня, талантливая акушерка Лера, взялась вести роды у любовницы влиятельного бизнесмена Маши. Из-за тазового предлежания плода Маше рекомендовано кесарево сечение, но женщина настояла на естественных родах. В результате Маша получила травму, а её новорождённый ребёнок оказывается в реанимации.

В предыдущей серии в клинику, где работает главная героиня, пришла проверка. Акушерке предъявили обвинение в халатности. Какие ещё удары судьбы ждут главную героиню и как она будет справляться с ними, зрители узнают уже на этой неделе.

Как всё это посмотреть

Все премьеры и тысячи других фильмов, сериалов и мультфильмов в Okko доступны по подписке СберПрайм. Подключив её, вы получите целый набор преимуществ экосистемы Сбербанка:

— кешбэк до 10% в пяти категориях на выбор при покупках по картам Сбера;

— кешбэк за доставку продуктов и поездки на каршеринге;

— бесплатный старт и скидка до 50% на поездки на самокатах;

— до 17% бонусами за бронирование отелей;

— выгодная мобильная связь;

— музыка без рекламы в Звуке;

— бесплатные платежи и переводы до 500 000 рублей в месяц клиентам Сбера;

— бесплатные пуши и СМС о тратах, начислениях и остатке по счетам и картам;

— +0,5% к ставке СберВклада;

— просмотр в Okko без переплат и многое другое.

Первые 30 дней — всего за 1 рубль. Подробнее о подписке и подключении — на сайте Сбербанка.

Реклама. Рекламодатель: ПАО Сбербанк.

Erid: F7NfYUJCUneTSTynhHgJ

ООО «Окко» 18+ (ОГРН 1167847381130, г. Санкт-Петербург). Подписка СберПрайм — услуга АО «ЦПЛ» (ОГРН 1117746689840, г. Москва).

«Папины дочки. Новые» (12+)

«Избранный» (16+)

«Письма о любви» (18+)

«Пожить как люди» (18+)

«Престиж» (18+)

«Урок» (18+)

«Хирург» (18+)

«Дыши» (18+)

Аронова станет математичкой, Прилучный — виноделом: главные сериалы сентября