«Форсайты»: борьба за власть в викторианском Лондоне

На «Амедиатеке» вышел сериал «Форсайты» — костюмированная драма по серии романов английского прозаика Джона Голсуорси со звёздами сериалов «Доктор Кто» и «Аббатство Даунтон» в актёрском составе. История аристократической семьи, в которой родственники борются друг с другом, а также ищут любовь и выбирают между долгом и чувствами, происходит в конце XIX века в антураже лондонских особняков, рабочих предместий, театров и злачных заведений. «Рамблер» рассказывает, каким получился проект и почему его стоит смотреть.

«Форсайты» — новая экранизация классики, серии романов Джона Голсуорси «Сага о Форсайтах». Автор получил за неё Нобелевскую премию по литературе в 1923 году. Всего за 15 лет трудов над сагой Голсуорси написал более 34 произведений: шесть романов, 19 рассказов, несколько интерлюдий и спин-оффов. Действие в них происходит начиная с викторианской эры до периода между двумя мировыми войнами. Новый сериал охватывает лишь малую часть этого литературного наследия и уже был продлён на второй сезон — почти сразу после премьеры.

В центре внимания — несколько поколений влиятельной английской семьи Форсайтов. Женщины этой фамилии ведут активную светскую жизнь и занимаются типичными для леди хобби, мужчины соперничают на поле бизнеса. Особенно старается молодое поколение — двоюродные братья Джолион (Дэнни Гриффин) и Сомс (Джошуа Орпин). Каждый из них надеется встать во главе семейной компании: они с нетерпением ждут, когда нынешний её глава, Джолион-старший (Стивен Мойер), назовет преемника. В борьбе за власть в ход идут спекуляции, обман, интриги и разного рода уловки.

Джошуа Орпин в роли Сомса Форсайта в сериале «Форсайты»

Несмотря на кажущееся внешнее благополучие, Форсайты не доверяют друг другу, но главное — им всем приходится выбирать между личными привязанностями и долгом перед семьёй. Брак для Форсайтов не имеет ничего общего с чувствами: это прежде всего выгодная сделка. Так получилось у вспыльчивого, но мягкого Джолиона-младшего: он женился на Фрэнсис (Таппенс Миддлтон) из влиятельной семьи, для которой это уже второй брак, от первого у неё есть дочь Джун. Джолион-младший мечтал стать художником и жить со своей первой любовью — служанкой Луизой (Элеонор Томлинсон). Но долг — превыше всего, поэтому под венец мужчина пошёл с Фрэнсис.

По иронии судьбы его главный соперник Сомс — честолюбивый, жёсткий и жадный до власти делец — оказывается во власти чувств: он влюбляется в девушку, которая не подходит ему по статусу. Независимая и недоступная Ирэн планирует стать балериной (в XIX веке профессия танцовщицы считалась неприличной для девушки из знатной семьи) и не пресмыкается перед статусом семьи Форсайтов.

Действие начинает стремительно раскручиваться, когда в Лондоне появляется успешная и талантливая портниха Луиза — та самая служанка из юности Джолиона, да ещё и с двумя детьми, а Ирэн всё же соглашается на брак с Сомсом. Параллельно отцы молодых людей (уже упомянутый Мойер и Джек Дэвенпорт) старательно работают над их имиджем, используя самые успешные по традициям XIX века техники: газеты, сплетни и разные махинации. У дам тоже много забот: Фрэнсис активно ищет выгодную партию для бунтарки Джун, они посещают оперу, званые ужины и сами устраивают приёмы.

Джек Девенпорт и Стивен Мойер в сериале «Форсайты»

Одно из достоинств и в то же время недостатков «Форсайтов» — «густонаселённость» истории. В сериале большое количество действующих лиц, часто с необычными именами, которые не так-то просто запомнить. Тем, кто не был знаком с книгами, будет непросто окунуться в викторианский мир высшего общества, чтобы сразу же считывать все связи между персонажами, параллели и отсылки к событиям из прошлого. Часто предыстория героев обозначается парой фраз, мимолётно сказанных в светской беседе. Кроме того, второстепенным героям из-за ограниченного формата мини-сериала (состоящего из шести эпизодов) отводится не так много экранного времени.

Тем не менее неспешный, но богатый на события сериал очаровывает с первых кадров. Пастельные оттенки костюмов и интерьеров, исторически выверенные платья, живые диалоги, множество крупных планов персонажей мгновенно вовлекают в действие. Автором сценария выступила Дебби Хорсфилд, создатель другого исторического сериала — «Полдарк». В «Форсайтах» заметен этот опыт: герои смотрятся гармонично и не удивляют сленгом из XXI века или танцами под современные поп-треки. «Форсайты» понравятся тем, кто не оценил фривольный тон и яркие, на грани кислотных, краски «Бриджертонов». Новый проект строится по строгим канонам исторического жанра с соблюдением всех поведенческих норм, социальных ролей и костюмных соответствий.

В отличие от предыдущих многочисленных экранизаций саги новые «Форсайты» рассказывают историю с точки зрения человеческих чувств и связей, благодаря чему повествование приобретает романтический флёр. Кроме того, особый акцент создатели сделали на понятных современному зрителю вопросах: положении женщин в обществе, выборе между карьерой и личной жизнью, соответствии общественным нормам и идеалам или важности границ в отношениях.

Все серии проекта доступны на «Амедиатеке».

