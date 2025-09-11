Границы зла: что ожидать от продолжения сериала «Лихие»

11 сентября в онлайн-кинотеатрах Okko и Start вышли «Лихие. Глава 2» — продолжение нашумевшего криминального сериала Юрия Быкова об отце и сыне, ставших наёмными убийцами в преступной группировке на Дальнем Востоке в 1990-х. «Рамблер» посмотрел первые четыре серии, предоставленные журналистам, и рассказывает, чего стоит ожидать от второй части.

© Okko

В основу «Лихих» легли воспоминания наёмного убийцы Евгения Дёмина о своём отце Павле. Он был киллером дальневосточной организованной преступной группировки «Общак» и привлекал к своей деятельности сына.

В начале первой серии продолжения пунктирно обозначены основные события предыдущего сезона: переезд главного героя Павла Лиховцева и его семьи с таёжной пасеки в Хабаровск, первые совершённые Павлом и его сыном Женей убийства, подрыв ими же квартиры следователя Зозуляка, разборки с «гастролёрами», которые приехали подминать под себя Дальний Восток, расстрел владельца лесозаготовочного завода Валиева и похищение повзрослевшим и отсидевшим Женей Лиховцевым своего сына Паши у бывшей жены Лизы.

Действие второго сезона по-прежнему развивается в двух временных отрезках: конце «бандитских» 1990-х и в 2020-х.

В наше время осуждённый на пожизненное заключение Павел Лиховцев (Артём Быстров) даёт следователю показания на самого себя и обещает показать места захоронений своих жертв, если его отвезут на место преступления. Повзрослевший Женя (Евгений Ткачук) бродит по тайге с Пашкой (Вадим Филипченков) и учит сына, как правильно свежевать оленя и обращаться с медведями.

Найти Женю и Пашу пытаются Лиза (Полина Максимова) и ветеран органов Игорь Кармазов (Гела Месхи), у которого Лиховцевы отняли двух близких ему людей — и в новом сезоне создатели постепенно раскрывают, как именно это произошло. Во время поисков Лиза заходит к своей бывшей свекрови Елене Лиховцевой (Елена Николаева) — некогда красивой и успешной женщине, а теперь седой спивающейся старухе в захламлённой квартире.

© Okko

Параллельно разворачивается история семьи Лиховцевых в конце девяностых. Ещё молодому Жене (Егор Кенжаметов) предстоит решить ситуацию со следователем Зозуляком (Евгений Харитонов), встретиться со своим другом детства Ильясом Валиевым (Аскар Ильясов) и отправиться вместе с отцом в Москву — сопровождать криминального авторитета Джема (Артур Иванов) на юбилей московского вора в законе Тунгуса (Филипп Янковский). Лиховцев-старший на фоне этих событий пытается заново построить отношения с женой и младшим сыном Васей (Максим Карушев), который остался с матерью при разводе.

В продолжении «Лихих» Юрий Быков и автор сценария Олег Маловичко (сериалы «Химера» и «Трасса») продолжают делать ровно то, что делали в первой части — рассеивать флёр романтики 1990-х. Мир криминала по-прежнему затаскивает и перемалывает каждого, кто соприкоснулся с ним: от жён и подруг «авторитетов» до случайных девчонок на вечеринках и незнакомого водителя в чужом городе.

Отец и сын Лиховцевы губят всех, к кому прикасаются, «как ржавчина, как радиация, как СПИД» — так отзывается о них пришедшая в гости к постаревшей свекрови Лиза.

«В этом деле мы либо свои, либо свидетели», — учил Лиховцев-старший своего сына в первом сезоне. И во втором сын, кажется, усвоил урок.

© Okko

Если совсем юный Женя спрашивает отца, почему должна пострадать малолетняя дочь вставшего на их пути следователя, то Женя повзрослевший уже не задаётся такими вопросами. Раз за разом он раздвигает собственные границы зла.

Когда его младший брат попадает в чудовищную ситуацию с малознакомой девушкой на вечеринке, Женя придумывает настолько изощрённый способ подставить жертву, что остаётся только поражаться, как в этом персонаже могут одновременно уживаться трогательная любовь к семье и абсолютная безжалостность ко всем остальным.

Интриг второй части добавляет расширение линий уже знакомых второстепенных героев. Например, Валиева-младшего, который унаследовал от своего отца завод и совершенно не желает отдавать его Джему. Или появление новых, например, Арнольда (его играет Юрий Быков) — московского «авторитета», с которым вор Тунгус предпочитает находиться в состоянии «худого мира».

Но гораздо интереснее, какая роль уготована в новые времена обоим Лиховцевым: мир, в котором они когда-то были хозяевами, изменился.

Однако чем бы ни закончилась эта история о лихих 1990-х, ясно одно: пора дочитать её до конца и закрыть навсегда. И вовсе не потому, что продолжение плохо снято: с этим как раз проблем нет, в нём достаточно динамики и сюжетных поворотов, чтобы увлечь зрителя. Но сама эпоха, которую многие современные кинематографисты отражают с ностальгией, показана Быковым настолько страшной, тусклой и безжалостной, что возвращаться к ней не хочется даже на уровне рефлексии.

