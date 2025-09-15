«Общак» и «Три принцессы»: главные киноновинки недели

Драматические сериалы, документальные фильмы, криминальные саги, комедии и сказки для всей семьи — еженедельно в онлайн-кинотеатре Okko выходит яркая подборка контента на любой вкус. Среди премьер этой недели — документальный сериал о крупнейшей преступной группировке 1990-х «Общак. Главная ОПГ России», комедийный боевик «Шпионская свадьба» о суперагенте, который обезвреживает преступников на свадьбе лучшей подруги, сказка о спасающих своё королевство сестрах-принцессах «Три принцессы». «Рамблер» рассказывает, что смотреть в онлайн-кинотеатре Okko c 15 по 19 сентября. Все новинки доступны по подписке СберПрайм.

15 — 17 сентября: «Избранный», новые серии

Продолжение комедийного сериала о простом провинциальном инженере Олеге Тяпине, который по воле случая стал депутатом Государственной думы. Его миссия — пролоббировать закон о модернизации устаревших научных предприятий России.

В предыдущих сериях Тяпин начинает работать над законопроектом, благодаря которому в его родном городе Глебове может появиться современный завод. Но на пути главного героя встают недоброжелатели, которым не выгоден новый закон. Первое публичное выступление новоиспечённого депутата на пленарном заседании проходит удачно, хоть и не без ошибок. Политтехнолог Инга, которая помогает Тяпину во всех делах, тем временем пытается вычислить, кто в её команде передает информацию конкурентам.

15 сентября: «Общак. Главная ОПГ России», премьера

Документальный мини-сериал рассказывает о становлении, развитии и распаде одной из самых крупных организованных преступных группировок в России, которая в 1990-х действовала в Хабаровском крае. В центре сюжета — рецидивист Евгений Васин по кличке Джем: он приезжает в Комсомольск-на-Амуре и создаёт ОПГ «Общак». Группировка берёт под контроль все сферы деятельности в регионе: крышует бизнес, обворовывает квартиры, получает прибыль с торговли рыбой и лесом. Вместо милиции жители теперь обращаются за помощью к вездесущему Джему. Но однажды в результате криминальных разборок в местном кафе гибнут дети. С этого момента начинается распад «Общака».

В фильме принимают участие представители власти, свидетели и жертвы, пострадавшие от действий группировки. Также в картине снялись бывшие члены ОПГ, в том числе Евгений Дёмин, сын штатного киллера «Общака» Павла Тихомирова, чья история легла в основу сериала «Лихие».

15 сентября: «Родственные души», премьера

Итальянская фэнтези-драма режиссёра Валерио Мастандреа, участвовавшая в программе «Горизонты» прошлогоднего Венецианского кинофестиваля. Главный герой, мужчина средних лет по имени Луи (его сыграл сам режиссёр), долгое время находится в больнице. Ему нравятся размеренная жизнь, внимание персонала и приятное общение с другими пациентами.

Мирное существование Луи нарушает появление новой взбалмошной и дерзкой пациентки Леи. Она мечтает покинуть больницу любой ценой. Герои много времени проводят вместе, и мужчина начинает видеть мир в новом свете. Смогут ли Луи и Лея найти общий язык и стать родственными душами?

16 сентября: «Шпионская свадьба», премьера

Главная героиня этого комедийного боевика Сэм отправляется на свадьбу лучшей подруги в качестве подружки невесты. Торжество проходит на живописном экзотическом острове и обещает стать незабываемым. Но праздник оказывается под угрозой: внезапно появляются наёмные преступники, которые берут гостей в заложники.

Сэм приходится взять ситуацию в свои руки, ведь она тайный суперагент. Действовать нужно быстро и решительно. К счастью, у неё за плечами — огромный опыт, к тому же в сумочке всегда припрятан пистолет.

17 сентября: «Никто не знает про Маньпупунёр», премьера

Российский приключенческий мини-сериал, снятый актёром и режиссёром Иваном Добронравовым. Главный герой, работник видеосалона Никита, мечтает стать знаменитым режиссёром. Но однажды ему ставят смертельный диагноз, который рушит все планы молодого человека.

Вместе с одноклассниками Никита решает исполнить давнюю школьную мечту — совершить поход по тайге к мистическому плато Маньпупунёр и снять об этом свой первый и, возможно, последний фильм. Друзьям предстоит пройти через бурные реки и густые леса, столкнуться с опасными животными и безжалостными браконьерами. И чтобы преодолеть трудности, каждому герою необходимо заглянуть внутрь себя.

18 сентября: «Лихие. Глава вторая», 2-я серия

Вторая часть криминальной драмы Юрия Быкова о егере Павле Лиховцеве и его сыне Жене, ставших членами одной из самых опасных организованных преступных группировок (ОПГ) на Дальнем Востоке в 1990-х годах. В новом сезоне отец и сын отправляются в Москву, чтобы подстраховать лидера ОПГ Джема, которого вызвал на свой юбилей столичный вор Тунгус. Поездка станет для Павла и Жени новым испытанием на прочность.

В первой серии помощник Джема Юра по кличке Краб подозревает, что в их группировке завёлся информатор, который докладывает обо всех действиях её участников милиции. Он поручает Жене вычислить «крысу» и разобраться с ней «по понятиям».

18 сентября: «Хирург», 6-я серия

Новая серия одного из самых нашумевших сериалов этого сезона о талантливом хирурге-трансплантологе Сергее Коваленко, которого обвинили в убийстве любовницы-журналистки Марины и приговорили к тюремному сроку. Девушка вела расследование о клинике, где работал Сергей. По сведениям Марины, там проводилась незаконная пересадка органов. Коваленко сбегает из тюрьмы и хочет отомстить своим недоброжелателям.

В предыдущей серии главный герой совершает побег из больницы, куда его после травмы привезла археолог Юлия. Вскоре он добирается до дома и встречается с бывшей женой и её новым возлюбленным. Сергей решает спрятаться в караван-сарае, где вела расследование Марина. Здесь он вспоминает о прошлом и начинает переживать за бесправных местных жителей, ведь они могут стать расходным материалом для чёрных трансплантологов.

19 сентября: «Дыши», 6-я серия

Продолжение сериала о талантливой акушерке Лере, которая из-за врачебной ошибки попадает в крупные неприятности. После смерти мужа героиня вынуждена одна воспитывать троих детей, что не мешает ей вести успешную практику. Но её карьере может настать конец: Лера соглашается вести естественные роды у любовницы богатого бизнесмена — Маши, которой врачи ранее диагностировали тазовое предлежание плода. Роды идут не по плану, и новорождённый оказывается в реанимации.

В предыдущих сериях бизнесмен грозится разрушить жизнь акушерки. В больницу приходит проверка, Леру обвиняют в халатности и ненадлежащем исполнении своих обязанностей. Обыски проводятся и в доме, где живёт героиня. Она вынуждена пройти освидетельствование на алкоголизм. Теперь под угрозой не только её карьера, но и материнство.

19 сентября: «Три принцессы», премьера

Семейное фэнтези чешского режиссёра Томаса Павличека. В сказочном королевстве живут три принцессы: обладающая острым умом София, смелая и бесстрашная Леона и красавица Флора. Однажды они встречают принца Феликса из соседнего государства и влюбляются в него.

Но злая мачеха принца Мортана объявляет войну королевству, где живут принцессы. А по законам брак между молодыми не может быть заключён, если их страны враждуют. Хотя принц пока не отдал предпочтение ни одной из сестёр, София, Леона и Флора решают объединиться и противостоять Мортане. В этом им поможет сам Феликс. Сумеют ли герои справиться со злодейкой и кого в итоге выберет принц?

