Okko и Сбер выпустили платёжный стикер к Лиге чемпионов УЕФА

Как и в прошлом году, все матчи главного футбольного турнира планеты в полном объёме эксклюзивно покажет Okko.

© Okko

16 сентября стартует новый сезон Лиги чемпионов УЕФА — самого престижного европейского клубного футбольного турнира. Специально к этому событию Okko и Сбер представят новый платёжный стикер, выполненный в ярком футбольном дизайне.

Обладатели стикера получат возможность претендовать на самые разнообразные призы. Среди них уникальный футбольный мерч, техника, гаджеты, а также экскурсия по студии Okko Спорт, где в неформальной обстановке можно будет пообщаться с комментаторами и увидеть работу спортивной редакции изнутри.

Главным призом станут билеты на матч с участием лучших команд в одну из европейский столиц, где будет проходить турнир сезона 2025/2026. Так, 20 мая финал Лиги Европы примет Стамбул, через неделю ― 27 мая ― победитель Лиги Конференций определится в Лейпциге, а главный финал европейского футбольного сезона пройдёт 27 мая в Будапеште на 70-тысячной «Пушкаш Арене». Но прежде чем добраться до майских финалов, командам предстоит пройти огромный путь: только в основном этапе Лиги чемпионов команды проведут 288 матчей.

Чтобы получить стикер, нужно заполнить заявку на официальном сайте Сбера и выбрать новый уникальный дизайн от Лиги чемпионов и Okko. Забрать готовый стикер можно будет в одном из офисов банка. Выгоднее заказать платёжный стикер при наличии подписки «СберПрайм+», которая даёт своим обладателям целый ряд преимуществ, в том числе полный доступ к контенту Okkо, где можно смотреть все матчи главных футбольных европейских турниров сезона 2025/2026.

Чтобы принять участие в розыгрыше призов, необходимо до 31 декабря 2025 года совершить с помощью стикера покупки на сумму от 2,5 тысяч рублей. Платёжный стикер позволяет не только оплачивать привычные покупки в одно касание, но и даёт право своему владельцу вернуть до 30% от цены покупок в качестве кешбэка бонусами. К тому же стикер в уникальном дизайне станет отличным аксессуаром для настоящего футбольного болельщика в преддверии старта главного футбольного турнира года.

Okko станет сопродюсером Comedy Club и других комедийных шоу телеканала ТНТ