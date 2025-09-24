Okko приступил к съёмкам сериала «Призраки. Природа страха»

Режиссёром трёхсерийного проекта о потустороннем мире выступит известный российский актёр Пётр Фёдоров.

Okko приступил к съёмкам трёхсерийного мистического документально-художественного проекта «Призраки. Природа страха». Правда ли, что загробный мир на самом деле существует? И если это так, то можно ли там побывать в реальной жизни, заглянуть за порог неизведанного? Автор и режиссёр сериала Пётр Фёдоров собирается перейти границу между мирами и отправиться в захватывающее путешествие в царство мёртвых.

Сценарий документального проекта написали Пётр Фёдоров и Михаил Шептун, оператором фильма станет Дмитрий Борзыкин, исполнительным продюсером Дарья Свечникова, а в качестве генеральных продюсеров выступят Анастасия Евтушенко, Антон Кораблёв и Владимир Тодоров.

Сериал «Призраки. Природа страха» обладает уникальным сочетанием жанров и новаторским подходом к подаче информации, поскольку документальные эпизоды будут сняты в необычном художественном обличье, говорится в прес-релизе Okko. Зритель не просто насладится проектом-аттракционом, но и обретет глубокий пласт знаний о механизмах возникновения страха и причинах веры человечества в призраков через культуру и историю.

Как отметил Пётр Фёдоров, его слова приводятся в пресс-релизе, «Призраки. Природа страха» ― это танец жанров, в котором лихо кружатся сюжет, тема, вымышленные персонажи и эксперты из реальной жизни. «Партитура крайне любопытная и захватывающая. Мне самому жутко интересно, что получится, ведь всеми нашими средствами и решениями мы карабкаемся к самому главному ― к эмоции, к катарсису, к тому, что и называется кино», ― добавил он.

В центре повествования ― угрюмый смотритель кладбища. Каждый его день расписан по часам: починить покосившуюся ограду, прибрать старые могилы, прогнать с кладбища подростков-неформалов. Когда-то он потерял любимых жену и дочь в авиакатастрофе и всю жизнь тщетно пытался найти любой способ связаться с ними в загробном мире. В конце концов он понял, что единственный призрак, застрявший между миром живых и миром мёртвых ― это он сам. Однажды он всё же обнаруживает, что загробный мир существует. Но встретиться с ним можно лишь на пороге смерти.

Подготовиться к встрече с неизведанным художественному персонажу, смотрителю кладбища, помогут реальные нейрофизиологи, психологи, историки, писатели, которые в студии вымышленного ток-шоу «Встреча с ужасом» расскажут всё о природе человеческого страха.

В качестве ведущего программы «Встреча с ужасом», существующей исключительно внутри документального проекта, выступит актёр Арсений Кудряшов. Гостями ток-шоу станут ведущий научный сотрудник Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, доктор биологических наук Игорь Бондарь, кинокритик Ольга Белик, писатель и историк Сергей Цветков, кандидат филологических наук, доцент РГУ им. А.Н. Косыгина Варвара Добровольская, клинический психолог Надежда Голикова и врач-психотерапевт Игорь Поляков.

Помимо Арсения Кудряшова, роли в документальном сериале исполнят актёры Алексей Ошурков, Ростислав Лаврентьев, Мирослава Карпеева, Пётр Скворцов и Олег Курский.

