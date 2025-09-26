Okko и ТНТ приступили к съёмкам сериала «Профессиональный сосед»

Главную роль в проекте исполнит звезда сериала «Физрук» Владимир Сычёв.

© Okko

Okko, телеканал ТНТ и компания Norm Production приступили к съёмкам нового комедийного сериала о квартирном вопросе «Профессиональный сосед». Режиссёром сериала выступает Михаил Шулаев, оператором ― Андрей Мирошниченко. Авторами сценария и креативными продюсерами стали Игорь Санников и Евгений Сафронов. Спродюсировали проект Андрей Левин, Роман Новиков, Алан Батаев и Дмитрий Пермяков, а в качестве генерального продюсера проект возглавил Вячеслав Дусмухаметов.

В любую квартиру с неправильно оформленными документами может подселиться профессиональный сосед ― квартирный рейдер, получивший право пользования долей в недвижимости. Он будет всеми законными, но бесчеловечными способами добивается получения оставшейся части квартиры. Именно с таким хладнокровным противником сталкивается неполная семья Малютиных, живыщая в сталинской высотке на Котельнической набережной в Москве.

Главный антагонист сериала — Баев, профессиональный сосед, которого играет Владимир Сычёв («Физрук»). Его герой — собирательный образ: несчастный и одинокий человек, профессиональный злодей, который всё прекрасно понимает и сам не в восторге от своей работы. Он цинично остроумен и использует законные, изящные и при этом неожиданные методы выселения. Как отмечает сценарист и креативный продюсер проекта Евгений Сафронов, чьи слова приводятся в пресс-релизе, поскольку в сериале поднимаются сложные юридические вопросы, чтобы погрузиться в процесс, съёмочная группа обращалась к юристам.

© Okko

По словам сценариста и креативного продюсера Игоря Санникова, историю о профессиональных соседях ― квартирных рейдерах, которые используют лазейки в законодательстве и формально, не нарушая закон, выселяют людей из квартиры, они услышали случайно. «История очень впечатлила ― представили каково это находиться в своей квартире с незнакомым человеком, который пытается тебя выжить. Тут точно не до смеха, поэтому цель нашего сериала не только увлечь и рассмешить зрителей, но и ненавязчиво напомнить каждому проверить свои документы на недвижимость», ― добавил Санников.

Кроме Владимира Сычёва роли в сериале также исполняют: Анастасия Имамова, Арина Постникова, Илья Сигалов, Анатолий Кот, Евгения Ахременко, Георгий Дронов, Олеся Судзиловская, Вероника Мохирева, Владислав Дёмин.

