Боевик «Торнадо» и финал сериала «Дыши»: главные киноновинки недели

Боевики, криминальные саги, драматические сериалы, мелодрамы и комедии для всей семьи — еженедельно в онлайн-кинотеатре Okko выходит яркая подборка контента на любой вкус. Среди премьер этой недели — вестерн-боевик о дочери владельца кукольного театра самураев, которая мстит за убийство отца «Торнадо», драматический фильм о мужчине, который пересматривает свою жизнь в ожидании подтверждения страшного диагноза, «Семь дней Петра Семёныча» и криминальная комедия об угонщике машин «Геля». Все новинки доступны по подписке СберПрайм. «Рамблер» рассказывает, что смотреть в Okko c 29 сентября по 3 октября.

© BFI Film Fund

29 сентября — 1 октября: «Избранный», новые серии

Новые серии комедийного сериала о провинциальном инженере Олеге Тяпине, который по воле случая стал депутатом Государственной думы. В предыдущих сериях Олег и его команда во главе с политтехнологом Ингой работают над новым законопроектом о модернизации устаревших научных заведений в России.

Тяпин впервые представляет проект депутатам Государственной думы, но у него появляется неожиданный оппонент. Команда инженера пытается найти инвестора, чтобы продолжить работу, но их план оказывается под угрозой срыва. В то же время на родине Тяпина городе Глебове растёт доверие к представителям власти, ведь новоиспечённый депутат старается помочь своим землякам в решении их проблем.

29 сентября — 2 октября: «Одни дома», новые серии

© Okko

Продолжение комедийного сериала для всей семьи о четверых детях, которые остались без присмотра родителей в московской квартире. Их мама и папа застряли на Камчатке из-за непогоды, куда отправились в командировку. Теперь бьюти-блогеру Алине, подростку-пранкеру Жене, отличнице-душниле Вике и шестилетнему фанату тру-крайма Коле Акимовым приходится самостоятельно решать взрослые проблемы.

В предыдущих сериях Коля приносит из детского сада вирус, из-за которого заболевают его братья и сестры. Дети не могут поделить телевизор и в итоге ломают его. В их дом переезжают назойливые соседи, которые постоянно вмешиваются в жизнь ребят. С каждой новой серией Акимовы-младшие всё больше понимают, что жить без родителей — совсем не так хорошо, как им казалось раньше.

29 сентября — 2 октября: «Виноделы», новые серии

© Pick Up Films

Новые серии комедийного сериала о винодельном бизнесе. Пожилой интеллигент Сергей Гордеев много лет владеет половиной винодельни на юге России: вместе с дочерью Оксаной и внучкой Милой они неустанно трудятся, чтобы делать отечественное вино и развивать семейный бизнес.

Однажды на винодельню приезжает шашлычник Паша из Челябинска, которому по наследству досталась вторая половина хозяйства. Парень ничего не смыслит в виноделии, зато полон амбиций и энтузиазма проявить себя в новом деле. Все советы Гордеевых он воспринимает в штыки, в итоге созданный тяжёлым трудом бизнес оказывается под угрозой. Смогут ли герои найти общий язык и не допустить разорения предприятия?

1 октября: «Торнадо», премьера

© BFI Film Fund

Британский вестерн-боевик от режиссёра Джона Маклина. События происходят на Британских островах в 1790 году. Банда преступников убивает владельца кочующего по стране кукольного театра и крадёт всё имущество труппы. Лидер банды Шугармэн доволен собой, но он не знает что дочь владельца театра — Торнадо — поклялась отомстить за отца.

Девушка обучена самурайскому мастерству. Чтобы добиться справедливости, она преследует банду и подстраивает её членам изощрённые ловушки. Для этого использует всю свою ловкость, хитрость и холодный расчёт. Удастся ли Торнадо перехитрить головорезов, отомстить за отца и вернуть украденное?

2 октября: «Лихие. Глава вторая», 4-я серия

© Okko

Новая серия второй главы криминальной саги «Лихие» о егере Павле Лиховцеве и его сыне Жене, которые в 1990-х годах стали членами одной из самых опасных организованных преступных группировок (ОПГ) на Дальнем Востоке. На этот раз события разворачиваются в столице.

Юра Краб, Павел и Женя едут в Москву, чтобы сопроводить своего босса Джема на юбилей главаря столичной группировки Тунгуса. Джем опасается, что «московские власти» вызвали его на встречу неспроста. Две группировки находятся на гране войны, а день рождения — это лишь предлог, чтобы вытащить его из дома, который тщательно охраняют его подельники. Смогут ли хабаровские бандиты вернуться в родной край целыми и невредимыми после командировки в Москву?

2 октября: «Хирург», финал

© Иви

Последняя серия криминальной драмы от враче-трансплантологе Сергее Коваленко, которого обвинили в убийстве журналистки-любовницы Марины и посадили в тюрьму. Девушка вела независимое расследование о чёрных трансплантологах в больнице, где работал Сергей. Коваленко сбегает из тюрьмы и жаждет отомстить тем, кто посадил его за решётку.

В предыдущей серии Сергей добирается до посёлка, где живёт его бывший лучший друг и коллега Булатов. Коваленко требует ответа: почему тот не встал на его защиту? В разговоре Сергей признаётся, что хотел бы вернуться в профессию и увидеть дочку, которая живёт с его бывшей женой. И если Булатов поможет в этих вопросах, Коваленко готов честно признаться, причастен ли он на самом деле к смерти Марины. Развязка совсем близко.

2 октября: «Семь дней Петра Семёныча», премьера

© Studiya 8 ryadov

Российская мелодрама от режиссёра Тиграна Кеосаяна с Фёдором Добронравовым в главной роли. В центре сюжета — 70-летний пенсионер Пётр Семёныч. Однажды он получает от врачей неутешительный предварительный диагноз — саркома лёгкого.

Пока мужчина ждёт окончательного вердикта от известного столичного врача, начинает вспоминать события своей жизни: герой сожалеет, что не смог заработать много денег, стать авторитетом для близких и создать большую крепкую семью. Пётр Семёныч уверен, что жизнь прожита зря. Но события, которые произойдут с ним в ближайшие семь дней и окружающие его люди, докажут пенсионеру обратное.

3 октября: «Дыши», финал

© Okko

Развязка драматического сериала о талантливом акушере-гинекологе Лере с Мариной Александровой в главной роли. Лера — гуру естественных родов. Однажды она вызвалась помочь любовнице богатого бизнесмена Шахова Маше родить самостоятельно, в то время как врачи рекомендовали роженице кесарево из-за тазового предлежания плода. Но во время родов всё пошло не по плану, и ребёнок оказался в реанимации. Шахов обещает Лере разрушить её жизнь.

В предыдущих сериях в больницу и домой к акушерке приходят проверки из опеки и прокуратуры. Девушка старается доказать свою невиновность, но следователь ей не верит. Хотя прямых улик в её виновности нет, прокурор намерен возбудить уголовное дело и сажает Леру под домашний арест. В отчаянии девушка ищет соратников среди коллег. Сможет ли Лера оправдаться и вернуть себе репутацию, над которой работала долгие годы? Развязка совсем близко.

3 октября: «Геля», премьера

© START

Криминальная комедия о дальнобойщике Сане, который в свободное время занимается угоном машин. Однажды парню поступает срочный заказ — он должен угнать «Гелендваген», или просто «Гелю», за что получит большую сумму денег. Ситуация осложняется тем, что именно в этот день жена Сани должна родить, а он — присутствовать на родах.

Уверенный, что всё успеет, молодой человек берётся за дело. Но во время угона Саня сталкивается с преступной группировкой, которая специализируется на угоне премиальных авто. Теперь ему предстоит решить сразу две задачи: разобраться с бандитами и вовремя успеть на роды. Справится ли Саня с задачей?

