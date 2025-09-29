Okko презентовал новое меню бара BarOkko в ресторане Canteen

Обновлённое меня включает в себя фирменный десерт и авторские коктейли, разработанные по мотивам оригинальных проектов онлайн-кинотеатра.

Okko совместно с рестораном Canteen представили обновленный формат уже полюбившегося публике бара – BarOkko. Во время презентации гостям мероприятия было представлено обновлённое меню. Шеф-повар ресторана создал ряд позиций, вдохновлённых оригинальными проектами Okko.

Среди блюд – салат с тунцом и кенийской фасолью «Дыши легко», картофельные пончики с морепродуктами «Лихие крабы», тартар из говядины с пармезаном «Открытый бранч», паста с мясным рагу «Дверь к сердцу мужчины» и батат с горчичным айоли «Сказочный фри». Отдельное место в меню занимает десерт «Бубочное лакомство» с логотипом Okko и фирменный коктейль на основе лавандового джина, бузины, лимона, игристого вина и тростникового сиропа.

Как отмечает директор по маркетингу Okko Сергей Костров, чьи слова приводятся в пресс-релизе, BarOkko ― это не просто ресторан или гастрономический проект, ― это отражение стратегии Okko. «Мы экспериментируем, разрабатываем будущие тренды, а вместе с этим создаём новый уникальный опыт. Уверен, что наш обновлённый BarOkko в Canteen станет настоящим комьюнити, местом притяжения для тех, кто любит и ценит качественное кино и сериалы, и где можно будет попробовать наши проекты на вкус. Причём, в самом прямом смысле», ― добывил он.

Новое меню уже доступно в ресторане Canteen, создатели планируют обновляться его к зимнему и весеннему сезонам. В ближайшее время BarOkko также расширит формат активностей для гостей, предлагая тематические вечеринки, квизы, паблик-токи с участием артистов и блогеров, презентации оригинальных проектов Okko, а также публичные показы и обсуждение новинок индустрии.

