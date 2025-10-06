Финал «Избранного» и премьера сериала про революцию: главные киноновинки недели

Семейные комедии, криминальные сериалы, документально-художественные фильмы, боевики и драмы — еженедельно в онлайн-кинотеатре Okko выходит яркая подборка контента на любой вкус. Среди премьер этой недели — первые серии детективного триллера с Кириллом Кяро «Как приручить лису» о зоопсихологе, который спасает жизнь девушке-дикарке и расследует серию жестоких убийств, и масштабной эпопеи Андрея Кончаловского «Хроники русской революции» о событиях периода 1905–1924 годов. А также финальные эпизоды комедийного сериала «Избранный» о провинциальном инженере, ставшем депутатом Госдумы. Все новинки доступны по подписке СберПрайм. «Рамблер» рассказывает, что смотреть в Okko c 6 по 10 октября.

© Okko

Постер сериала «Избранный»

6 октября — 8 октября: «Избранный», финальные серии

Окончание комедийного сериала про скромного и честного инженера из российской глубинки Олега Тяпина, который внезапно стал депутатом Государственной думы. Тяпин разрабатывает законопроект о модернизации устаревших советских производств, сталкивается с трудностями и недоброжелателями, но не отступает от задуманного. В работе ему помогает слаженная команда во главе с политтехнологом Ингой.

В предыдущих сериях главный герой ищет способ построить в своём родном городе Глебове новый завод и при этом не навредить экологии. Недоброжелатели подставляют Тяпина, и ему грозит лишение депутатского статуса. В то же время инженер продолжает помогать жителям Глебова решать проблемы, но его собственный брак при этом находится под угрозой. Сможет ли Тяпин справиться с трудностями, завершить законопроект и сохранить семью? Развязка совсем скоро.

6 октября — 9 октября: «Одни дома», новые серии

© Старт Студио

Новые серии комедийного сериала для всей семьи о четырёх детях, которые по воле судьбы остались одни в московской квартире. В центре сюжета — бьюти-блогер Алина, подросток-пранкер Женя, отличница-душнила Вика и шестилетний фанат тру-крайма Коля Акимовы. Их родители отправились в отпуск на Камчатку, но вынуждены надолго задержаться на полуострове из-за извержения вулкана.

В предыдущих сериях у Акимовых ломается роутер, и ребята вынуждены провести некоторое время без интернета. Дети решают заработать денег: Женя и Коля продают поделки, а Вика и Алина — маски для лица. Сперва бизнес идёт неплохо, но потом ребята сталкиваются с непредвиденными трудностями. Вика, получив двойку, решает, что учёба — это не главное в жизни, и проводит дни перед телевизором. А Коля мечтает о собаке и тренируется быть хозяином на игрушечном псе. Какие ещё приключения ожидают ребят и их незадачливого дядю Витю, который присматривает за племянниками в отсутствие родителей?

6 октября — 9 октября: «Рейс 314», новые серии и финал

© Chegeri Company

Криминальная комедия с Максимом Лагашкиным в главной роли. Актёр играет Ивана Никогда — коррумпированного министра образования с говорящей фамилией. Главного героя обвиняют в мошенничестве, ему грозят арест и тюремный срок. Чтобы избежать заключения, Никогда вместе со своим заместителем Славой и двумя охранниками в спешке убегает из министерства и ищет возможности покинуть страну. Но все пути перекрыты.

Мошенники случайно встречают мужчину, который внешне очень похож на главного героя. Сперва они решают убить его и воспользоваться документами. Но внезапно выясняется, что случайный знакомый — пилот самолёта. У подельников появляется новый план. Смогут ли преступники покинуть страну или их задумка заранее обречена на провал?

6 октября — 9 октября: «Планетяне», новые серии

© 1-2-3 Production

Фантастический комедийный сериал об инопланетянах с Максимом Лагашкиным и Екатериной Стуловой. Двое представителей внеземной цивилизации оказываются на Земле: они должны найти пропавшего сына императора своей планеты и помочь ему завершить секретную миссию. Чтобы не выдать себя, инопланетяне вселяются в тела полицейского Антона и его жены Марины.

Теперь они вынуждены делать всё, что ежедневно делают супруги: ходить на работу, встречаться с друзьями, планировать досуг. Сначала пришельцам трудно приспособиться к земной жизни, но постепенно они привыкают и уже не хотят возвращаться на родную планету.

9 октября: «Лихие. Глава вторая», 5-я серия

© Среда

Продолжение второго сезона криминальной саги Юрия Быкова «Лихие». В центре сюжета — егерь Павел Лиховцев и его сын Женя, которые в 1990-х годах становятся членами одной из самых опасных организованных преступных группировок (ОПГ) на Дальнем Востоке. Во второй главе действие происходит в Москве.

В предыдущих сериях Павел и Женя вместе с Юрой Крабом отправляются в столицу. Они сопровождают лидера ОПГ Джема на юбилей главаря столичной группировки Тунгуса. Джем опасается, что получил приглашение неслучайно, и Павел с Женей должны его подстраховать. В то же время в Хабаровск приезжает молодой бизнесмен Ильяс, который не желает продавать Джему свой завод и готов противостоять бандитам. Он пытается заручиться поддержкой Тунгуса. Но согласится ли столичный авторитет на его предложение?

10 октября: «Как приручить лису», премьера

© Originals Production, «Место силы»

Детективный триллер режиссёра Юлианы Закревской с Кириллом Кяро в главной роли. В центре сюжета — изучающий повадки лис зоопсихолог. Однажды он спасает жизнь замкнутой и нелюдимой девушке Дине. Но в результате сам попадает под подозрение в жестоком убийстве, недавно произошедшем в лесу.

Чтобы не попасть за решётку, герой начинает собственное расследование и выясняет, что уже более пятнадцати лет в округе пропадают молодые девушки. По всей видимости, в районе орудует маньяк. Мужчина чувствует, что Дина что-то знает об этом. Чтобы докопаться до истины, главному герою необходимо наладить с девушкой контакт. Сможет ли зоопсихолог приручить дикарку, оправдать себя, а заодно найти убийцу?

10 октября: «Хроники русской революции», премьера

© Телеканал «Россия», «Черно-белое кино»

Масштабная эпопея Андрея Кончаловского о событиях, происходивших в России с 1905 по 1924 год и кардинально поменявших ход истории. Художественный сериал рассказывает о самых значимых этапах и культовых личностях той эпохи. В картине задействованы 350 персонажей, 157 из которых реально существовали.

В центре сюжета — вымышленный герой Михаил Прохоров, роль которого исполнил Юра Борисов. Император Николай II (Никита Ефремов) назначает его на должность начальника особого отдела полиции для борьбы с подпольным революционным движением. Во время работы герой сталкивается с Григорием Распутиным, Петром Столыпиным, Максимом Горьким, Львом Троцким и будущим вождём русской революции Владимиром Лениным (Евгений Ткачук).

Одним из самых сложных противников Прохорова становится ещё один вымышленный персонаж — неуловимый боевик и революционер, эсер Лютер (Александр Мизёв). Под его началом в подпольную борьбу включается светская дама Ариадна Славина (Юлия Высоцкая). Однажды Прохоров вызывает её на допрос. Эта встреча становится отправной точкой, меняющей судьбы героев и всей Российской империи.

