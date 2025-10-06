Завершились съемки сериала «Полдень» по вселенной братьев Стругацких

Онлайн-кинотеатры Okko и Kion и компания «Медиаслово» закончили съёмки нового фантастического сериала «Полдень», основанного на романе братьев Стругацких «Жук в муравейнике».

© Okko; Kion; «Медиаслово»

Действие сериала разворачивается в 2278 году. Глава Комиссии по контактам с внеземными цивилизациями Рудольф Сикорски поручает Максиму Каммереру найти прогрессора Льва Абалкина, который вопреки правилам прервал свою миссию на планете Надежда и вернулся на Землю. Каммереру предстоит не только отыскать Абалкина, но и, узнав о его связи со сверхцивилизацией Странников, спасти Землю от катастрофы.

© Okko; Kion; «Медиаслово»

Сериал снят в жанре фантастического триллера. В основу проекта лег роман Аркадия и Бориса Стругацких «Жук в муравейнике» из цикла «Мир Полудня», написанный в 1979 году. Это одно из самых известных произведений братьев Стругацких. Оно было не раз переиздано, переведено на 19 языков, но экранизирована книга будет впервые.

Роль Максима Каммерера досталась Юрию Колокольникову. Льва Абалкина сыграл Максим Матвеев, а Рудольфа Сикорски — Леонид Ярмольник. Также в проекте снялись Юлия Снигирь, Софья Синицына, Евгений Сангаджиев, Наледи Никита Тау, Борис Хвошнянский и другие. ««Творчество братьев Стругацких — наше литературное наследие, а проект "Полдень" — первая экранизация произведения "Жук в муравейнике", к которому мы еще не прикасались с точки зрения аудиовизуального воплощения. Поэтому действительно интересно, какой будет трактовка», — отметил Максим Матвеев, чьи слова приводятся в пресс-релизе проекта.

© Okko; Kion; «Медиаслово»

Режиссёром нового сериала стал Клим Козинский, а оператором-постановщиком — Генрих Медер, работавшие ранее над проектами «Первый номер» и «13 клиническая». «Работать с Климом и Генрихом — удовольствие. Они талантливые, и при этом легкие и остроумные. И мне кажется, это очень подходящие качества для людей, которые взялись экранизировать Стругацких», — рассказала исполнительница роли Майи Юлия Снигирь, чьи слова приводятся в пресс-релизе сериала.

© Okko; Kion; «Медиаслово»

Сценарий «Полудня» написала автор проектов «The Тёлки» и «Номинация» Маруся Трубникова. Продюсерами проекта стали Данила Шарапов, Петр Ануров («Медиаслово»), Софья Митрофанова, Максим Филатов, Илья Бурец (Kion), Сергей Шишкин, Гавриил Гордеев и Эльвира Дмитриевская (Okko). Проект создается при поддержке Института развития интернета. В сериале будет шесть серий, хронометраж каждой составит 45 минут.

