«Планетяне»: сериал о том, как пришельцы освоили человеческие профессии

На телеканале ТНТ вышли все серии фантастической комедии с Максимом Лагашкиным и Екатериной Стуловой «Планетяне». Парочка пришельцев прилетает на Землю и крадёт тела школьного психолога и капитана полиции в надежде отыскать сына Императора галактики, который сбежал от отца куда глаза глядят. Автор «Рамблера» рассказывает, кому понравится новая комедия об инопланетянах, которые присматриваются к людям и даже проникаются человеческими порядками.

Капитан полиции Антон (Максим Лагашкин) едет с женой, школьным психологом Мариной (Екатерина Стулова), домой с дачи. Пара из провинциального городка регулярно ругается и находится на грани развода. Внезапно над заснеженным шоссе появляется летающая тарелка. Луч света забирает полицейского и школьного психолога на космический корабль, на котором пришельцы крадут их тела. Напоминающие гигантских слизней инопланетяне решили, что в обличии Антона и Марины смогут не выдать себя, а заодно выполнить важную миссию и найти блудного сына Императора галактики.

Пришельцы спокойно приезжают в город и занимают место семейной пары. Никто вокруг не замечает странное поведение Антона и Марины. Чтобы хоть как-то разобраться в человечестве, инопланетяне за пару дней прочитали несколько энциклопедий и всю классику мировой литературы. Но в лучшем случае их поведение напоминает роботов. Пришельцев сразу вычислил бдительный научный сотрудник по фамилии Киселёв (Александр Волохов), который прежде уже сталкивался с представителями внеземных цивилизаций. Антон и Марина тут же уменьшили его с помощью бластера и заперли у себя дома.

Инопланетянин в образе школьного психолога как ни в чём не бывало ходит на работу, злобно отвечает детям и странно клацает зубами. Выясняется, что у настоящего Антона была интрижка с женой начальника Ирой (Марина Доможирова). Теперь полицейский и нелепо реагирует на знаки внимания любовницы, и даёт ценные семейные советы боссу, который чувствует, что в браке не всё ладно.

Марина так и не проникается симпатией к людям и хочет как можно скорее исполнить миссию и оказаться на родной планете. Антон не без интереса и с умилением познаёт любовь и дружбу и чуть лучше понимает поступки землян. В конце каждой серии инопланетянин в теле полицейского записывает видеодневник, подытоживающий события нескольких дней и передающий наблюдения чужака.

За сценарий отвечала большая команда опытных специалистов комедийного жанра: Андрей Смиян («Красный 5», «СуперИвановы»), Василий Поланский («Мастодонт»), Александр Балдин («Отпуск», «Гудбай»), Александр Базалеев («На страже пляжа») и Максим Кожаев («Полярный»). Все 17 эпизодов снял режиссер Урал Сафин, который прежде поставил забавные сериалы «Котострофа» и «Остаться друзьями». На фестивале «Пилот» в Иванове «Планетяне» удостоились награды за лучший актёрский ансамбль. В первую очередь это заслуга комедийного дуэта Лагашкина и Стуловой, которые являются мужем и женой за пределами экрана.

Уже несколько десятилетий кинематографисты в самых разных жанрах фантазируют на тему появления инопланетян на нашей планете. Это могут быть пугающие хорроры, семейные комедии и мистические триллеры. Слишком человечество привлекает идея существования где-то в огромном космосе других цивилизаций. От «Прибытия» до «Инопланетянина», от «Соляриса» до «Близких контактов третьей степени» — особенно любопытно представить встречу пришельцев и людей.

В «Планетянах» гости из другой галактики по-разному реагируют на землян. Если Марина хочет расправиться с людьми и боится, что миссия будет провалена, то Антон настроен мирно и не планирует никого убивать. Учитывая лёгкий и весёлый жанр, всерьёз угрозы сердитого школьного психолога принимать не стоит.

В первую очередь сериал Урала Сафина является комедией положений. Погружённые в собственные семейные и рабочие проблемы окружающие отказываются замечать эксцентричное поведение семейной пары. А слабо разбирающиеся в обычной земной жизни пришельцы регулярно произносят абсурдные монологи или совершают чудаковатые поступки. Удивительным образом каждый раз непредсказуемые действия инопланетян приводят к положительному результату. Антон помогает Игорю Санычу наладить отношения с супругой. Марина произносит во время спектакля в местном театре пронзительную речь, от которой зал оглашают громкие аплодисменты, а в другой серии школьный психолог даёт ценные советы олигарху, который совсем не проявляет заботы и теплоты по отношению к сыну.

«Планетяне» позволяют зрителям посмотреть на хорошо знакомую нам реальность незамутнённым взглядом чужака, который по уровню развития и непосредственности напоминает ребёнка. Пришельцы не умеют врать и не скрывают своих истинных чувств. В человеческом мире они видят много абсурдных моментов, на которые люди не обращают внимание. Юмор «Планетян» безобидный и местами точный. Проект порадует любителей телевизионных комедий. Здесь нет драмы, так что аудитория гарантированно посмеётся над собой, а может, даже попытается что-то изменить в своей жизни. Пришельцы плохого не посоветуют.

