Лядова рассказала, как относится к уходу Калюжного в армию

В интервью «Рамблеру» актриса рассказала о новых ролях, любимых художниках и гордости за Глеба Калюжного.

© Личный архив Елены Лядовой

Актриса Елена Лядова родилась в 1980 году в городе Моршанске Тамбовской области. В 2002 году окончила Щепкинское училище. Известность Лядовой принесли роли в авторских фильмах Андрея Звягинцева («Елена», «Левиафан»), Алексея Учителя («Космос как предчувствие»), Алексея Германа — младшего («Довлатов», «Воздух») и Александра Велединского («Географ глобус пропил»). В то же время актриса активно снимается в зрительском кино и сериалах. Среди её работ — Ася в «Изменах», Вера из «Психа» и Анна в «Что делать женщине, если…».

9 октября состоялись сразу две большие премьеры с участием актрисы. На Wink.ru вышла многосерийная мелодрама «Тысяча “нет” и одно “да”», соавтором и сопродюсером которой выступил Жора Крыжовников («Слово пацана. Кровь на асфальте», «Москва слезам не верит. Всё только начинается», «Горько!» и другие картины). Режиссёрское кресло сериала занял Андрей Силкин, который также работал над такими проектами, как «Плакса» и второй сезон сериала «Тётя Марта».

© TOOMUCH Production

На съемках сериала «Тысяча “нет” и одно “да”»

По сюжету свадьба Тани, одной из главных героинь сериала, оборачивается чередой неурядиц и приводит к появлению любовного треугольника: на торжество заявляется её бывший, а жених во время танца молодых внезапно срывается на срочную операцию. Тем временем сестра Тани Оксана отказывает на празднике богатому бизнесмену Сергею. Он решает добиться девушку во что бы то ни стало. В этом проекте Лядова сыграла заботливую, но своенравную мать Тани, Оксаны и их брата — Лёши.

Параллельно в кинопрокат вышел байопик о первом советском олимпийском чемпионе по академической гребле Юрии Тюкалове — «Первый на Олимпе». В нём актриса предстала в роли тренера Веры Савримович.

Автор «Рамблера» поговорил с Еленой Лядовой о том, почему для неё важны персонажи матерей, где она готовилась к роли тренера для фильма «Первый на Олимпе» и как перезагружается после работы.

— В новом сериале «Тысяча “нет” и одно “да”» вы сыграли роль Галины — матери троих детей. Почему вас заинтересовал этот проект?

— Во-первых, мне понравился сценарий. Это лёгкая, светлая, смешная мелодрама для всей семьи — зритель любит такой жанр.

А во-вторых, меня, конечно, зацепил мой персонаж. Между нами сразу пробежала огромная искрища! В этом сериале я сыграла маму, которая очень любит своих детей, полностью погружена в их жизни. Галина пытается помочь Оксане, Тане и Лёше справиться с проблемами, а где-то избежать их и, возможно, иногда перебарщивает со своей опекой. Но она искренне желает своим детям счастья. Этот персонаж родной для россиян, потому что наши мамы особенные — у них горячее сердце.

© TOOMUCH Production

Кадр из сериала «Тысяча “нет” и одно “да”»

— Галина не первая материнская роль на вашем творческом пути. Почему вам нравится этот образ?

— Мама — это многогранный персонаж, в нём можно бесконечно находить новые оттенки. Ведь мамы бывают разные — ласковые и холодные, контролирующие и те, которые спокойно относятся к самостоятельности детей. Но в основном мои персонажи любящие и жертвенные, именно такой материнский образ мне ближе всего.

— Чем вам запомнились съёмки этого проекта?

— У нас собралась очень хорошая команда — прекрасный режиссёр, классные и весёлые актёры. Со многими я познакомилась впервые. А со Славой Чепурченко мы уже встречались на съёмках сериала «Измены», и мне было приятно поработать с ним снова.

Ну и о магии кино нельзя не сказать. Сериал снимался в Сочи весной, но с погодой нам не повезло — было холодно, шли дожди. На экране всё выглядит совершенно иначе — радостно, солнечно и по-летнему.

© TOOMUCH Production

На съемках сериала «Тысяча “нет” и одно “да”»

— У сериала любопытное название — «Тысяча “нет” и одно “да”». А как вы относитесь к настойчивости в любви?

— Путь от сердца к сердцу может быть разным. Иногда случается любовь с первого взгляда, в других случаях людям нужно время, чтобы довериться друг другу или увидеть что-то скрытое за мишурой внешних обстоятельств. Для меня добиться любви не равно преследовать человека и не давать ему прохода. Это возможность доказать, что ты достоин быть рядом.

— В кино сейчас идёт большая спортивная драма с вашим участием — «Первый на Олимпе». Можете рассказать о вашем персонаже в этой картине?

— В фильме я играю тренера гребца Юрия Тюкалова — Веру Савримович. Она и её муж Михаил Савримович воспитали много известных спортсменов, чемпионов по академической гребле. Оба супруга — душевные люди и волевые тренеры, которые посвятили жизнь своим ученикам. И в фильме, как мне кажется, у нас с Артёмом Быстровым (играет роль Михаила) получилась довольно сильная драматическая линия.

© Star Media, телеканал «Россия», «Централ Партнершип»

Кадр из фильма «Первый на Олимпе»

История Веры для меня тоже «материнская». Успехи Юры для неё важнее, чем личные. Вера как спортсмен состоялась давно, и ей важно вести юношу к победам, воспринимая их как личные, но в то же время осознавая, что это именно его победы.

— Как проходила подготовка к роли?

— У меня была пара занятий с профессиональным тренером на Гребном канале в Москве, что позволило мне составить довольно неплохое представление об этом виде спорта. Поскольку в фильме я занимаюсь тренерской работе на суше, для меня этого было достаточно.

— Что вы думаете о поступке вашего партнёра по съёмкам — Глеба Калюжного (в фильме играет Юрия Тюкалова), который ушёл на срочную службу в армию?

— Глеб играет в фильме самоотверженного и волевого парня, но самое главное — он и в жизни такой же. Поэтому неудивительно, что Глеб решил отдать долг Родине и пошёл в армию. Я дочь офицера, и этот поступок для меня абсолютно в порядке вещей, хотя в современном мире он и стал восприниматься как проявление мужества. Думаю, Глеб подал правильный пример многим пацанам, и я горжусь им.

— В последние годы у вас было много ярких ролей и в фильмах, и в сериалах. Для вас какие персонажи стали наиболее значимыми?

— Я не могу выделить одного конкретного персонажа, все роли — это мои дети. Поэтому я всех их люблю. Но для меня важно, чтобы с персонажами не было просто. Это отправная точка, а дальше уже происходит актёрское таинство и я сливаюсь на съёмках со своим героем. Сложный характер интереснее играть.

© Pavel Kashaev/Global Look Press/www.globallookpress.com

— Как вы обычно отдыхаете?

— Да как и все — дома. Пытаюсь перезагрузиться, абстрагироваться от ненужной информации. Ещё мне важно созерцать. Я, например, люблю ходить в музеи и картинные галереи.

— Какие у вас любимые художники?

— Иероним Босх, Питер Брейгель… Концептуалисты мне нравятся. Из российских художников — Михаил Врубель, Игорь Грабарь. Если о ныне живущих говорить, то Эрик Булатов.

Искусство и, в частности, живопись необходимы актёрам как воздух. Мы не можем прожить судьбу всех и каждого, увидеть каждый уголок на земле, обратить внимание на каждую сиюминутную деталь. А в картинах много характеров, историй, эпох — это именно тот материал, который помогает актёрам вдохновиться и настроиться на рабочий процесс.

