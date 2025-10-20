«Зомби Marvel»: разбираем супегреройский мультфильм для взрослых

На стриминговом сервисе Disney+ вышел анимационный мини-сериал «Зомби Marvel» — спин-офф многосерийного супергеройского мультфильма «Что, если…?», который рассказывает о приключениях знаковых героев комиксов в параллельных вселенных. Сюжет «Зомби Marvel» разворачивается в постапокалиптическом мире, в кадре бодро летают человеческие конечности. Автор «Рамблера» считает, что новый мини-сериал создан в первую очередь для взрослых фанатов киновселенной Marvel, которые хорошо знакомы с супергеройским миром.

© Marvel Animation

События «Зомби Marvel» следуют за финалом зомби-эпизода «Что, если…?», в котором команда Мстителей оказалась в эпицентре пандемии смертельного вируса, превращающего людей в живых мертвецов. Большая часть человечества стёрта с лица земли, досталось и популярным супергероям — в этой реальности Железный человек, Капитан Америка, Алая Ведьма и многие другие стали жертвами жуткой болезни. Небольшая группа выживших в лице Человека-паука, Халка, Зимнего солдата, Осы пытается исцелить друзей от зомби-вируса с помощью Камня разума, за которым охотится космический титан Танос.

В новом мини-сериале «Зомби Marvel» в центре событий оказывается молодое поколение супергероев, среди них Камала Хан (Мисс Марвел), протеже Соколиного глаза Кейт Бишоп, Рири Уильямс (Железное Сердце), Шан-Чи, Чёрная Вдова Елена Белова, а также Блэйд, для которого проект стал дебютом на малом экране, пусть и не игровым. В ходе очередной атаки зомби Камала, Кейт и Рири находят таинственное устройство, уменьшенное с помощью технологий Человека-муравья Хэнка Пима.

Этот гаджет становится ключом в борьбе со смертоносной армией противника, которую возглавляет Алая Ведьма. В стремлении уничтожить любую надежду на спасение мира Ванда Максимофф призывает к бою зомби-супергероев — Капитана Марвел, Соколиного глаза, Эйву Старр, генерала Ваканды Окойе и других, — заставляя их противостоять бывшим друзьям.

© Marvel Animation

«Зомби Marvel» можно условно назвать ответвлением анимационного сериала «Что, если…?». Изначально по мотивам пятого эпизода первого сезона под названием «Что, если… Зомби?!» планировали сделать полнометражный двухчасовой мультфильм, но по итогу создатели пришли к формату мини-сериала. Разработкой «Зомби Marvel» занималась та же команда — Брайан Эндрюс («Приключения Джеки Чана», «Первобытный») и сценарист Зеб Уэллс («Робоцып»).

Большинство актёров вселенной Marvel вернулись к озвучке анимационных версий своих персонажей, среди них Хейли Стайнфелд (Кейт Бишоп), Иман Веллани (Камала Хан), Дэвид Харбор (Красный Страж), Флоренс Пью (Елена Белова), Симу Лю (Шан-Чи), Доминик Торн (Рири Уильямс), Элизабет Олсен (Алая Ведьма). При этом Блэйда озвучивал не Махершала Али, который долгое время был утверждён на главную роль в отменённом сольнике охотника на вампиров, а Тодд Уильямс.

«Зомби Marvel» — первый мультфильм Marvel, который вышел на территорию мультфильмов для взрослых. Это также второй после «Дэдпула и Росомахи» проект Disney с рейтингом TV-MA, рассчитанный на лиц старше 17 лет. Это решение объясняется не только постапокалиптическим сеттингом, но и визуалом — создатели «Зомби Marvel» задействуют весь жанровый арсенал зомби-хоррора. В каждом эпизоде взрываются головы, вырываются наружу кишки, в разные стороны разлетаются конечности. В одной из сцен с реактивного енота Ракеты и вовсе заживо сдирают шкуру — зрелище определённо не для слабонервных. Выжившие супергерои — любимчики публики — погибают с пугающей закономерностью, в худшем случае — пополняют состав армии зомби.

© Marvel Animation

Прорисовка персонажей «Зомби Marvel» осуществлялась с помощью технологии «сел-шейдинга», которая делает привычное двухмерное изображение более живым и реалистичным. По уровню анимационного визуала «Зомби Marvel» существенно обходят своего предшественника.

Несмотря на относительно примитивный сюжет, который стирается под натиском гигантского количества персонажей, «Зомби Marvel» не лишены остроумных культурных референсов, которые будут понятны не только синефилам. Например, сцена автомобильной погони со скруллами снята в сеттинге «Безумного Макса: Дорога ярости», момент с прыжком на вертолёт взят из «Войны миров Z», а нападение зомби в космическом корабле напоминает недавнего «Чужого: Ромул».

Западная пресса мини-сериалом «Зомби Marvel» осталась не особо довольна: рейтинг мультсериала на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes едва превышает 60 %, но преданные фанаты комиксов, как показали оценки, остались более чем довольны. В конце концов, ради этого и создавался проект, который фактически не придумывает ничего нового, не стремится переизобрести велосипед. «Зомби Marvel» — комфортное жанровое упражнение, использующее любимых персонажей как пушечное мясо в борьбе с опасным вирусом.

