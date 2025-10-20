Состоялась премьера второго сезона сериала «Постучись в мою дверь в Москве»

К выходу второго сезона романтического хита Okko объявило о коллаборации с ювелирным брендом SOKOLOV.

© Okko

20 октября в онлайн-кинотеатрах Okko и Premier стартовал второй сезон романтического сериала «Постучись в мою дверь в Москве». Проект снят по мотивам популярного турецкого ромкома «Постучись в мою дверь». Сюжет второго сезона разворачивается спустя месяц после событий финала первой части: Саша, роль которой по-прежнему исполняет Лиана Гриба, возвращается в компанию «Стиллард» и пытается начать всё заново, несмотря на предательство Сергея Градского. Его в новом сезоне сыграл Кирилл Дыцевич. Градский пытается вернуть доверие и любовь Саши.

Проект создан компанией «Медиаслово» при поддержке АО «Газпром-Медиа Холдинг». Всего во втором сезоне запланировано 60 эпизодов, каждый продолжительностью 45 минут. Авторы проекта обещают зрителям множество новых сюжетных поворотов, отличающихся от оригинала и адаптированных специально под российскую аудиторию, значится в пресс-релизе Окко.

Режиссёрами второго сезона выступили Павел Мак и Владимир Боровой. Операторами — Михаил Малюга и Николай Ермолаев. Креативными продюсерами проекта стали Наталья Шик и Кристина Сивоконь.

В съёмках продолжения также приняли участие актёры: Влад Соколовский, Екатерина Волкова, Игорь Жижикин, Алика Смехова, Антонина Паперная, Александра Тулинова, Юлия Серина, Екатерина Шумакова, Лео Канделаки, Эльдар Трамов, Евдокия Германова, Илья Антоненко, Каролина Койцан, Николай Пинский, Константин Белошапка, Джулия Аммади, Влада Ерофеева, Владимир Гуськов, Виссарион Лобжанидзе, Андрей Лебедев, Виктор Михайлов, Александр Ломов и другие.

© Okko

Также к выходу второго сезона романтического хита Okko объявило о коллаборации с ювелирным брендом SOKOLOV. Это сотрудничество родилось из неожиданного совпадения, значится в пресс-релизе: героиня ромкома носит кольцо с цветком — практически полную копию украшения из новой коллекции SOKOLOV, которое стало узнаваемой деталью её образа и важным символом в сюжете. Так и смыслы совпали сами собой — эстетика сериала и характер его героини неожиданно нашли отражение в дизайне бренда.

Как отмечается в пресс-релизе, специальная коллекция ювелирного бренда с тем самым цветком, в которую входят кольцо, серьги и подвеска, создана для моментов, когда важно выглядеть и чувствовать себя безупречно — на свидании, важной встрече или просто в обычный день, который может стать особенным. Коллекция доступна в 131 офлайн-магазине SOKOLOV и на официальном сайте бренда.

Комедия с Кологривым и сериал про Чебурашку: главные киноновинки недели