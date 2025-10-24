«Как приручить лису»: чем интересен сериал о дочери маньяка

В онлайн-кинотеатре Okko идёт сериал «Как приручить лису» с Кириллом Кяро, Максимом Стояновым и Ксенией Кутеповой. Проект с пугающим слоганом «история дочери маньяка» на деле вовсе не выглядит кровожадным: к интригующим поискам загадочного похитителя девушек примешиваются семейные драмы героев. «Рамблер» посмотрел предоставленные журналистам четыре серии и рассказывает, почему на сериал стоит обратить внимание.

«Как приручить лису» начинается с идиллической сцены: влюблённая пара нежно прощается на улице города и расходится в разные стороны. Через минуту девушку хватают за волосы, что-то ей вкалывают и увозят в темноту. Очнувшись, героиня обнаруживает себя в полузаброшенном помещении с прикованными к стене ногами.

Далее камера переключается на зоопсихолога, специалиста по одомашниванию лис Александра Миронова (Кирилл Кяро), — он едет из посёлка под Новосибирском на соревнования к сыну. На трассе он чуть не сбивает окровавленную девушку Дину (Таисья Калинина), которая выскакивает из леса. Сердобольный мужчина решает отвезти её в больницу, предварительно вколов обезболивающий препарат для животных. В этот же день на том же участке леса обнаруживают труп другой девушки, завёрнутой в лисью шубу.

За дело берётся следователь Тамалин (Максим Стоянов), который первым делом подозревает Миронова: в выкинутой у больницы куртке сына зоопсихолога обнаруживается флешка с непристойными фотографиями явно чем-то обколотой девушки. Зоопсихолог вынужден начать собственное расследование. Оно выводит его на строгую женщину Елену (Ксения Кутепова), у которой 15 лет назад пропала дочь Татьяна. Увидев фото Тани, Дина с нежной улыбкой выдыхает: «Мама!»

«Как приручить лису» стал режиссёрским дебютом Юлианы Закревской, которая ранее работала над сценариями остросюжетных сериалов «Паук», «Алекс Лютый» и «Душегубы». Местами сюжет проекта напоминает драматический триллер режиссёра Ленни Абрахамсона «Комната» (2015), который был номинирован на три премии «Оскар», а сыгравшая в нём Бри Ларсон получила эту почётную награду за лучшую женскую роль. Там тоже фигурировали маньяк, похищенная им женщина и рождённый ею от насильника ребёнок — предположить, чей дочерью является Дина, можно по слогану сериала. Как и прячущийся в шкафу мальчик из «Комнаты», маленькая Дина тихо сидит за шторой, пока её мать «наказывает» похититель. В это время девочка перечитывает книги и запоминает их наизусть — уже повзрослевшая героиня удивляет в больнице врача-психиатра, процитировав начало «Идиота» Фёдора Достоевского. Но если двухчасовая американская драма захватывала тем, как мать и сын пытались вырваться из заточения, то «Как приручить лису» идёт иным путём. С помощью Дины следователю и Миронову нужно найти место, где прячется маньяк.

Раскрыв одну из загадок — происхождение девочки — в первой же серии, в последующих постановщица водит зрителей путаными тропами. Поначалу враждовавшие Тамалин и Миронов начинают сотрудничать и выясняют, что жертв у маньяка было несколько. Более того, каждый раз он действовал по одному и тому же сценарию, но полиция долгое время не связывала исчезновения девушек между собой. Интриги сюжету добавляют ложные следы, по которым пускаются следователь и его неожиданный напарник. А также обрывки воспоминаний Дины: вот она играет в «классики» у дома, вот мать пытается устроить ей побег, но похититель ловит девочку, а затем мама пропадает.

Наблюдать за раскрытием характеров героев не менее увлекательно, чем за сюжетными ходами. Порядочный и эмпатичный Миронов становится первым, кому удаётся «приручить лису» — вызвать доверие у запуганной, годами жившей в изоляции Дины. Легко налаживая отношения с девочкой-дикаркой, он пытается справиться и с собственным сыном Артёмом (Фёдор Федосеев, запомнившийся яркой ролью Лёвы Хлопова в сериале «Пищеблок»).

После гибели матери подросток живёт у бабушки, вступает в драки со сверстниками и грубит отцу. Герой Кяро юношеские выпады явно не одобряет, но ему хватает сил вести себя достойно: на язвительные реплики и некрасивые выходки сына он реагирует настолько уравновешенно, что ему стоило бы давать мастер-классы по тренировке родительского терпения.

Следователь Тамалин сначала кажется противоположностью Миронова. Он проходит через тяжёлый развод и торгуется с женой за опеку над маленькой дочкой, поэтому много нервничает, а в желании «закрыть красиво» рабочий год орёт на травмированную Дину, выбивая из неё показания против зоопсихолога. Но постепенно в нём обнаруживаются эмпатия и сострадание. Ещё одно безусловное достоинство сериала — 20-летняя Таисья Калинина, которой отлично удаётся передать и диковатые манеры, и животный страх, и внезапно обретённую решимость своей героини.

Снимая проект про маньяка, Закревская относится к зрительской психике столь же деликатно, как герой Кирилла Кяро к Дине: в «Как приручить лису» нет шокирующих кадров с расчленёнными телами или невыносимых сцен насилия. И хотя следователю и Миронову удаётся разыскать злодея уже к середине сериала, в истории по-прежнему остаётся много загадок. Как Дине удалось сбежать от своего мучителя? Как будут складываться её отношения с внезапно обретёнными родственниками? И главное — каково ей будет в полной мере осознать, что она стала соучастницей преступлений маньяка, пусть не со зла, а по незнанию. Ради ответов на эти вопросы сериал и стоит досмотреть до конца.

