Okko и «Среда» завершили съемки драмы о танцах «Джайв»

В главных ролях восьмисерийного проекта снялись Антон Васильев, Анна Снаткина, Давид Сократян и Анастасия Уколова.

© Okko

Okko и продюсерская компания «Среда» закончили съёмки драматического сериала «Джайв». Проект рассказывает историю человека, одержимого мечтой победить в соревнованиях по бальным танцам. Режиссёром выступил Данил Чащин, оператором стал Эдуард Мошкович, знакомые зрителям по работе над проектами «Улица Шекспира» и «Райцентр». Сценарий написали Михаил Шульман, Ирина Прохорова и Давид Саркисян, а спродюсировали проект Иван Самохвалов, Александр Цекало («Среда»), Сергей Шишкин и Гавриил Гордеев (Okko).

Соревнования по спортивным танцам ― это всегда невероятные эмоции, красота движения и захватывающий, непредсказуемый сюжет, где амбициозные новички в одночасье могут сместить с пьедестала главных суперзвёзд. Но настоящая драма разворачивается за кулисами соревнований, когда на первый план выходят не только мастерство и талант, но и человеческие отношения.

© Okko

Когда бессменные чемпионы по бальной латине покидают пьедестал, лучшие танцоры страны с удвоенной силой включаются в гонку за первое место. Но легендарный тренер Дмитрий Смирнов (Антон Васильев) делает неожиданный ход: разбивает самую сильную пару, чтобы дать шанс аутсайдеру – парню из киргизского аула, одержимому мечтой танцевать. Этот рискованный шаг переворачивает игру, заставляя каждого выбрать – бороться до конца или отступить, когда ставки станут слишком высоки.

Помимо Антона Васильева роли в сериале исполнили: Анна Снаткина, Давид Сократян, Анастасия Уколова, Диана Милютина, Анар, Ангелина Пахомова, Святослав Рогожан, Виталий Ярош, Елена Николаева, Алексей Фатеев, Светлана Камынина, Виталий Коваленко, Юлия Марченко, София Каштанова, Олег Алмазов, Анна Шепелева и другие.

© Okko

Как рассказал режиссёр Данил Чащин, чьи слова приводятся в релизе, съёмочной группе было важно выстроить хореографию не только танцевальных, но и бытовых эпизодов: «Поэтому мы очень много снимали длинными однокадровыми сценами, нам был интересен внутрикадровый монтаж: чтобы артисты сами могли укрупняться, отдаляться, заходить и уходить из одного пространства в другое». Он добавил, что все артисты с большим энтузиазмом подключались, придумывали, репетировали, приносили различные решения. В итоге, по его словам, получилась ансамблевая история, «которую мы снимали, пританцовывая и вальсируя».

Съёмки сериала «Джайв» прошли в Москве, Подмосковье и Кавказских Минеральных Водах. Премьера состоится эксклюзивно в Okko.

Okko покажет документалку о первой континентальной экспедиции по русскому Северу