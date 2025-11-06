Алексей Чадов: «Тупых отморозков играть скучно»

В интервью «Рамблеру» актёр рассказал о новых ролях, съёмках с Ксенией Бородиной и своей режиссёрской работе

Алексей Чадов родился в 1981 году в Москве. В 2003 году окончил актёрский факультет Щепкинского училища. Известность Чадову принесла роль сержанта Ивана Ермакова в фильме «Война» Алексея Балабанова. За неё актёр получил приз Монреальского международного кинофестиваля. Позднее он снимался в военных драмах («На безымянной высоте», «9 рота», «Высота 89»), фэнтези «Ночной дозор» и «Дневной дозор», романтической франшизе «Любовь в большом городе» и т.д.

С 4 октября на «Кинопоиске» идёт сериал «Камбэк», в котором Чадов сыграл одну из ключевых ролей. Режиссёром проекта стал Динар Гарипов, среди работ которого — второй сезон мистического триллера «Территория».

Сюжет сериала разворачивается в начале нулевых в Нижнем Новгороде. Три школьных друга — Юра, Птаха и Олег — пытаются помочь своей однокласснице Даше, но попадают в серьёзные неприятности. Внезапно их спасает бездомный по прозвищу Компот (актёр Александр Петров), который, как оказывается, ничего не помнит о своем прошлом. Ребята решают раскрыть тайну Компота и помочь ему вернуть себя настоящего. В этом проекте Чадов сыграл роль Дрона — руководителя службы безопасности банка и криминального авторитета.

В последние годы Чадов также развивается в качестве режиссёра. Его последняя работа — детско-семейный фильм «(Не)искусственный интеллект» вышла в кинотеатрах 2 октября. Сборы картины составили 95,6 миллиона рублей при производственном бюджете в 235,4 миллиона рублей (из них 50 миллионов рублей — безвозвратная субсидия Фонда кино; данные ЕАИС).

Автор «Рамблера» поговорил с Алексеем Чадовым о том, нужно ли актёру оправдывать своих персонажей, как подружить человека и робота и почему он пока не планирует снимать военные фильмы.

— Чем вам запомнился ваш персонаж из сериала «Камбэк»?

© Legio Felix

— Дрон, наверное, самый хладнокровный герой-антагонист, которого я играл за всю свою карьеру. У него очень непростой характер, черты которого я «снимал» с некоторых бывших знакомых. Такие люди, как Дрон, могут мило улыбаться, создавать видимость приличного поведения, но за этой мишурой они скрывают крайне вероломные мотивы.

На самом деле я люблю работать над персонажами антагонистов. Хотя такие роли на моём творческом пути встречались нечасто, какие-то наработки перед съёмками в «Камбэке» у меня уже были. Я, например, увидел некоторые сходства своего героя с персонажем Ивана Назарова, которого я сыграл в сериале «Дело чести». Но Дрон более беспринципный, и мне было сложно его хотя бы как-то оправдать.

— Для актёра принципиально оправдать своего персонажа?

— Конечно. Оправдать — значит найти причину слома, душевного противоречия. Антагонисты же, как правило, становятся монстрами не сразу. Может, они в детстве где-то любовь не получили или позже, на этапе становления, приобрели психологические травмы… Тупых отморозков играть скучно. Всегда интереснее найти в персонаже внутренний конфликт и разобраться, почему он перешёл на тёмную сторону.

Внутренний надлом Дрона станет понятен зрителям ближе к концу сериала. У него есть мотив, чтобы встать на путь разрушения. Как мне кажется, довольно убедительный.

— Дрон по сюжету ушёл в криминал после того, как вернулся с первой чеченской войны. Почему, на ваш взгляд, герой выбрал именно такой путь?

© Василий Гуреев

— Дрону просто необходимо быть лидером, эта черта характера не даёт ему покоя. Криминал в конце 90-х и начале нулевых прокладывал быстрый путь к власти, поэтому для Дрона выбор был довольно очевидным.

Ну а вторая причина… Он же с войны вернулся. Там исчезает любая лирика, гуманность. Думаю, после первой чеченской Дрон разочаровался в людях, потому что увидел их хищную суть. Это и подорвало его моральные принципы.

— Какие у вас впечатления остались от съёмок?

— Мне понравилась атмосфера сериала, и команда собралась очень хорошая. А главное — случилась химия между режиссёром и актёрами, что подтверждает результат: получилось напряжённое и энергичное кино. Такого контента сейчас мало.

— Каково вам было работать с Александром Петровым? В последний раз вы вместе снимались в третьей части фильма «Любовь в большом городе», который вышел в 2014 году.

— Саша — глубокий и талантливый актёр, который тщательно погружается в материал и в свой образ. Работать с ним на съёмочной площадке одно удовольствие.

— Сериал «Камбэк», как мы уже говорили, погружает зрителя в атмосферу ранних нулевых. Какие у вас ассоциации с этим периодом?

© Legio Felix

— Этот период уникален. Тогда происходило много стихийного, эмоционального, яркого. Во время поездки на автобусе можно было увидеть, как на какой-то площади металлисты и рэперы дерутся стенка на стенку, чтобы выяснить, чья любимая музыка и жизненная идеология круче. Двухтысячные были очень свободными и полётными.

— Недавно закончились съёмки ещё одного фильма с вашим участием — ромкома «За любовь». Помимо вас, в главной роли — Ксения Бородина. Сложился ли ваш кинодуэт?

— Ксюшу я знаю давно. Если она ставит себе цель, то идёт до конца и добивается высоких результатов. Именно это я и наблюдал в нашей совместной работе. Понятно, что Ксюша — непрофессиональная актриса и иногда у неё были сложности. Но тут на помощь приходил я, подсказывал какие-то моменты.

Сюжет фильма построен вокруг жизни семейной пары, которая решила развестись. Как раз мужа и жену и играем мы с Ксюшей. Это очень жизненная история, потому что через кризис отношений проходит каждая пара на планете.

Фильм богат на эмоции, и у Ксюши была сложная задача. Ей приходилось плакать, радоваться, любить, ненавидеть и даже драться. Мы постарались максимально честно прожить эту историю, надеюсь, зрителям она понравится.

— В последние годы вы пробуете себя и в режиссёрском амплуа. Недавно в прокат вышел ваш фильм «(Не)искусственный интеллект». В картине удалось вывести формулу, как подружить человека и робота?

© Василий Гуреев

— Мне кажется, да. Человечество живёт в мире вещей, вокруг нас — телефоны, машины, роботы… Но именно люди вкладывают в эту технику душу, придают ей смысл. В этом и прячется ключ к гармоничному сосуществованию человека и искусственного интеллекта.

— Главную роль в фильме сыграл Леон Кемстач, звезда сериала «Слово пацана». Насколько успешно он справился со своей задачей?

— Леон отлично справился, хотя условия работы у него были непростые: основную часть съёмочного времени ему пришлось играть в шлеме. Но у него точно всё получилось. Леон — молодой и думающий актёр, у которого всё впереди.

— Довольны ли вы сборами фильма «(Не)искусственный интеллект»?

— Я спокоен по поводу сборов. Этот фильм рассчитан на детско-семейную аудиторию, но вышел он не в школьные каникулы. Поэтому странно было бы рассчитывать на какой-то более прорывной результат.

От зрителей я получаю много позитивных откликов об этой картине. Причём и дети благодарят за фильм. Думаю, он пробуждает в них эмпатию. Это для меня главное. Современные дети растут в довольно сухом мире, постоянно сидят в гаджетах и роются в потоке информации, среди которой много агрессии. А мне хотелось их раскачать на добрые и позитивные эмоции. Надеюсь, получилось.

— Вашим режиссерским дебютом стал фильм «Своя война». Планируете ли вы продолжать снимать военное кино?

— Пока нет. Сейчас войны идут по всему миру, милитаризм буквально звенит в воздухе. Поэтому хочется немного другое кино делать, другие истории рассказывать. Более человечные, что ли…

