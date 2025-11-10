Истории дочери маньяка и грабителя с крыши: что смотреть на неделе
Комедии и боевики, исторические саги и романтические драмы, научно-популярные шоу и фантастические детективы — еженедельно в онлайн-кинотеатре Okko выходит яркая подборка контента на любой вкус. Среди премьер этой недели — научное шоу «Границы познания», боевик «Дикий», байопик «Грабитель с крыши». Все новинки доступны по подписке СберПрайм. «Рамблер» рассказывает, что смотреть c 10 по 15 ноября.
Кадр из фильма «Грабитель с крыши»
10–12 ноября: «Постучись в мою дверь в Москве», 2-й сезон, новые серии
Новые серии второго сезона сериала по мотивам популярного турецкого ромкома «Постучись в мою дверь». Саша вернулась на работу в компанию «Стиллард» после расставания со своим парнем и владельцем «Стиллард» Градским. Саша не хочет возобновлять отношения, но Градский готов на всё, чтобы вернуть расположение девушки.
Сериал понравится тем, кто любит динамичные романтические комедии и мелодрамы, а поклонникам первого сезона будет интересно узнать, будут ли герои снова вместе.
10 ноября: «Границы познания», 2-й сезон, премьера
Второй сезон научного шоу, в котором известные учёные вместе с ведущим раскрывают мифы и загадки из разных областей знаний. Темами первых четырёх эпизодов станут нейротехнологии, космос, океанология и генетика.
Шоу будет интересно тем, кто интересуется наукой или хочет узнать интересные факты о происходящих в мире явлениях, важных открытиях и о том, что может ожидать нас в будущем.
11 ноября: «Грабитель с крыши», премьера
Криминальная драма, основанная на реальных событиях. В центре сюжета — гениальный вор Джеффри Манчестер, который ограбил более 40 «Макдоналдсов» в конце 1990-х — начале 2000-х годов. Он проникал в рестораны, проделывая отверстия в крышах. Однажды мужчина решил ограбить магазин игрушек и влюбился в его продавщицу.
Фильм подойдёт любителям романтических комедий и драм об отношениях. А также поклонникам Ченнинга Татума и Кирстен Данст, которые исполнили в картине главные роли.
12 ноября: «Игрок», премьера
В центре сюжета казахского сериала — рядовой сотрудник строительной фирмы Данияр. Однажды ему приходится быстро искать крупную сумму денег, он делает ставку на футбольном матче и выигрывает. Данияр продолжает играть, но постепенно удача от него отворачивается, а в жизни появляются серьёзные проблемы.
Сериал понравится поклонникам криминальных драм с неожиданными сюжетными поворотами.
13 ноября: «Волшебный участок», 2-й сезон, 2-я серия
Новый сезон фантастического детективного сериала о бывшем снайпере Лёхе (Николай Наумов) и его сказочных коллегах из московского отдела по борьбе со сказочными преступлениями. События теперь разворачиваются в Санкт-Петербурге, где погибает вся группа оперативников местного отдела. Лёха и его коллеги начинают расследование.
Сериал будет интересен любителям необычных детективных историй, динамичных сюжетов и тем, кто хочет посмотреть, как могли бы выглядеть персонажи русских сказок в реальном мире.
13 ноября: «(Не)искусственный интеллект», премьера
Фантастический комедийный фильм Алексея Чадова. В центре сюжета — студент Женя, который во время экскурсии в научную лабораторию попадает в испытательный образец робота «Апостол», обладающего искусственным интеллектом. Получив пилота, робот сбегает из лаборатории. И теперь, чтобы выбраться, Жене необходимо найти с ним общий язык.
Комедия подойдёт для семейного просмотра дождливым осенним вечером. А также заставит задуматься о развитии новых технологий в будущем и их влиянии на человека.
13 ноября: «Больше ни одной», премьера
Немецкая драматическая комедия о борьбе с пагубными привычками. Марк лишается прав из-за того, что сел за руль пьяным. Его отправляют на курсы анонимных алкоголиков, где он встречает приятную девушку Хелену. Герои начинают вместе бороться с зависимостью, но соблазны подстерегают их на каждом шагу.
Фильм подойдёт любителям комедий с драматической сюжетной линией и тем, кому нравятся картины о социальных проблемах.
14 ноября: «Как приручить лису», 7-я серия
Продолжение детективного сериала о дочери маньяка и зоопсихологе (Кирилл Кяро). Мужчина нашёл на дороге раненую девушку и стал подозреваемым. Чтобы доказать свою невиновность, он решает расследовать серию жестоких убийств самостоятельно.
Сериал подойдёт тем, кто любит запутанные детективные истории, а также драмы про семейные отношения.
14 ноября: «Хроники русской революции», 13-я и 14-я серии.
Масштабная историческая сага Андрея Кончаловского о событиях, которые происходили в России с 1905 по 1924 год. В новых сериях расскажут про развал монархии и приход к власти большевика Владимира Ленина.
Сериал понравится любителям исторических картин с элементами художественного вымысла, тем, кто хочет побольше узнать о революции в России. А поклонники Юры Борисова, Евгения Ткачука, Никиты Ефремова и Юлии Высоцкой смогут увидеть любимых актёров в неожиданных амплуа.
15 ноября: «Дикий», премьера
Жестокий боевик с Джейсоном Момоа в главной роли. Владелец лесозаготовительной компании Джо Брейвен вместе с женой, двумя дочерьми и страдающим деменцией отцом решает перебраться жить в хижину в лесу. Но оказалось, что местные наркоторговцы устроили в ней перевалочный пункт. Брейвен в ярости и намерен выгнать чужаков любой ценой.
Картина понравится любителям остросюжетных боевиков, где много сцен с кровавыми драками и минимум диалогов.
