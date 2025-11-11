Хабенский снова сыграет следователя, а Лапенко — пса: главные сериалы ноября

Александр Устюгов перевоплотится в лидера белого движения 1920-х годов в исторической драме «Константинополь», а Филипп Янковский — в бывшего криминального авторитета в комедии с элементами детектива «Чудо». Саша Бортич, Тимофей Елецкий и Артём Кошман откроют подпольное казино в сериале «Нам покер». Николай Наумов в роли полицейского будет ловить сказочных существ во втором сезоне «Волшебного участка», но теперь в Санкт-Петербурге, а Константин Хабенский снова сыграет следователя Меглина в продолжении сериала «Метод». «Рамблер» отобрал самые интересные сериальные новинки, которые выходят в онлайн-кинотеатрах в ноябре.

«Константинополь»

Действие в драме «Константинополь» будет происходить в 1920-х годах, проект расскажет об исторических событиях прошлого и том, как они повлияли на человеческие судьбы.

Центральным персонажем станет Сергей Нератов, офицер белых, которые потерпели поражение в Гражданской войне. Вместе с сослуживцами он бежит в Османскую империю, чтобы спастись и забыть своё прошлое: во время войны он потерял супругу и детей.

Жизнь в Константинополе тоже оказывается непростой: сначала Сергей борется с местными властями, бывшими союзниками и бюрократией, чтобы получить право на достойное существование. В процессе он становится негласным лидером беженцев из Российской империи.

Постепенно Сергей оказывается во главе белогвардейцев, которые хотят сражаться за свою Россию и восстановить историческую справедливость.

Режиссёром-постановщиком выступил Сергей Чекалов. Главные роли сыграли Александр Устюгов, Оксана Акиньшина, Кирилл Кяро, Вячеслав Чепурченко, Сергей Марин.

Сериал вышел на Иви 30 октября, 3 ноября проект стал транслироваться по НТВ.

«Чудо»

© ИРИ

Филипп Янковский перевоплотится в бывшего грозного преступника, который курирует клуб анонимных алкоголиков «Чудо» в одноимённом сериале.

Проект актёра и режиссёра Антона Богданова стал его сериальным дебютом. В нём постановщик активно смешивает жанры, пытаясь то испугать, то запутать, то рассмешить зрителей. Данил Стеклов, Антон Ескин, Юлия Хлынина сыграли главные роли.

История объединяет несколько сюжетных линий. Полицейскому Денису приходится притвориться алкоголиком и внедряться в клуб, в котором борются с зависимостью. Его цель — куратор и идейный глава клуба Василий Сапогов (Янковский). В прошлом он был криминальным авторитетом по прозвищу Сапог и наводил страх едва ли не на всю страну. Но теперь он ведёт приличную жизнь и пытается искупить свои сомнительные дела.

Денису нужно через Сапога найти сокровище — кубок Василия Шуйского. Сапог украл драгоценность много лет назад, а сейчас она нужна современным музейщикам, поскольку вскоре должна открыться выставка, на которой этот кубок хотят показать. На пути к цели Денису придётся использовать не только свои боевые профессиональные навыки, но и неуёмную фантазию, чувство юмора и находчивость.

Сериал вышел на Premier 29 октября.

«Нам покер»

В криминальной комедии «Нам покер» провинциалы в исполнении Саши Бортич, Тимофея Елецкого, Артёма Кошмана откроют нелегальное казино в Санкт-Петербурге и столкнутся с непредсказуемыми последствиями.

Изначально задуманное как небольшая авантюра, казино быстро набирает обороты и становится популярным местом среди любителей азартных игр. Затем оно привлекает и представителей правоохранительных органов, а начинающие бизнесмены оказываются в щекотливом положении. Им придётся сотрудничать со стражами порядка, иначе они будут вынуждены нести ответственность за свои действия.

Сериал совмещает в себе комедию, драму про семейные отношения, дружбу и романтическую линию. Он концентрируется на том, как просто от одной юношеской идеи о больших деньгах герои почти мгновенно оказываются в ситуации с большим количеством проблем.

Молодёжное драмеди снял режиссёр «Трудных подростков» Рустам Ильясов.

Сериал вышел на Wink 5 ноября.

«Волшебный участок», 2-й сезон

© Okko

Главные герои первого сезона «Волшебного участка» соберутся снова во втором и из выдуманной Москвы переместятся в сказочный Санкт-Петербург. В этой Вселенной комедийного детектива сотрудники тайного отдела полиции продолжат ловить выдуманных существ, которые вредят простым гражданам.

Главный герой Леха (Николай Наумов) вместе с коллегами ищет Кощея и едет по его следам в Санкт-Петербург. Там оказывается не менее интересно, чем в столице, ведь Петр I в период своего царствования привёз в страну не только новые знания: вместе с ними в город на Неве пробрались европейские сказочные существа.

Теперь героям придётся разгадать множество удивительных тайн, расследовать местные преступления и столкнуться с Мерлином, Хозяйкой медной горы, Данилой-мастером, Купидоном, Русалкой. В кадре также появятся Гном (Илья Соболев) и говорящий полицейский пёс Палыч (Антон Лапенко).

Сериал вышел на Okko 6 ноября.

«Метод», 3-й сезон

Константин Хабенский снова перевоплотится в следователя Родиона Меглина в долгожданном продолжении сериала «Метод». Его, как и первый сезон, снял Юрий Быков.

Действие будет происходить через пять лет после финала второго сезона. Теперь следователь по особо важным делам Меглин руководит целой командой из жестоких преступников. Они «перепрофилировались» и, находясь на другой стороне баррикад, сами разыскивают нарушителей закона.

Каждая серия сконцентрируется на одном преступлении, причём в это же время главные персонажи будут исследовать себя и попытаются понять, почему они в своё время перешли на «тёмную сторону». В сериале снялись Никита Кологривый, Лев Зулькарнаев, Эльдар Калимулин, Анна Банщикова.

Первые четыре эпизода выйдут 20 ноября на «Кинопоиске».

«Чёрное облако», 2-й сезон

© Okko

Режиссёр Карен Оганесян снял продолжение мистического триллера «Чёрное облако», в котором будет не меньше загадок и непредсказуемых повторов.

Действие второй части стартует спустя полгода после событий первого сезона. Оксана (Марьяна Спивак), которая обитает у бывшего одноклассника Александра (Кирилл Кяро), пытается вспомнить о тех событиях прошлого, которые повлияли на её настоящее. Женщина предполагает, что теперь у неё есть сверхспособность из-за того, что она контролировала свои эмоции.

Основной загадкой для героини оказывается то, что её дочь (Мария Мацель) переняла особенность характера матери. Оксане придётся или предаваться чувству вины или сконцентрироваться на помощи дочери. Дополнительно нагнетать саспенс будет присутствие в кадре персонажей, которые погибли в первом сезоне. По задумке создателей сериала это поможет зрителям лучше понять характеры и мотивы главных героев.

В сериале также сыграли Филипп Янковский, Александра Урсуляк, Анна Снаткина, Кузьма Котрелёв, Кирилл Кяро.

Премьера запланирована на Okko 28 ноября.

