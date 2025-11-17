Финал сериала про дочь маньяка и боевик с Милой Йовович: новинки недели

Романтические комедии, научно-популярные шоу, фильмы ужасов, фантастические триллеры, исторические саги и детективы — еженедельно в онлайн-кинотеатре Okko выходит яркая подборка контента на любой вкус. Среди премьер этой недели — триллеры об инопланетных монстрах «Хищник: Миссия “Осирис”» и «Разрушитель миров», сериал о войне «Враг у ворот», хоррор «Воображаемый друг». Все новинки доступны по подписке СберПрайм. «Рамблер» рассказывает, что смотреть c 17 по 21 ноября.

© 23ten

17–19 ноября: «Постучись в мою дверь в Москве», 2-й сезон, новые серии

Продолжение сериала по мотивам турецкого ромкома «Постучись в мою дверь» об отношениях студентки Саши и богатого бизнесмена Сергея Градского. В первом сезоне пара рассталась. Теперь Градский пытается вернуть расположение возлюбленной, но на его пути встают всё новые и новые преграды.

Сериал надо посмотреть вместе со второй половинкой осенним вечером. Также он понравится поклонникам турецкой версии ромкома.

© Okko

17–20 ноября: «Враг у ворот», премьера

События происходят в начале 1941 года в Москве. Следователю уголовного розыска Захару предстоит разобраться с группой диверсантов, совершающих кровавые преступления в столице. Победа в этой борьбе поможет спасти Родину, а также освободить жену Захара из заключения.

Восьмисерийный проект заинтересует любителей истории и фильмов про события Великой Отечественной войны.

© ИРИ, Первый канал

17 ноября: «Границы познания», 2-й сезон, новые серии

Ведущие российские учёные продолжают рассказывать о новостях, мифах и загадках научных знаний. Сложные вещи они объясняют простым языком. В новых сериях речь пойдёт о математике, робототехнике, химии и вирусологии.

Научно-популярное шоу понравится всем, кто интересуется наукой, хочет расширить кругозор и узнать о новых открытиях.

© ИРИ

18 ноября: «Пушистые каникулы», премьера

В центре сюжета весёлой семейной комедии — дети Мая и Ян. Они веселились в летнем лагере, пока злой застройщик Себастьян не объявил о его закрытии. Чтобы спасти лагерь, ребятам вместе с говорящим скунсом Фрицем необходимо найти медведя и доказать, что это заповедная территория.

Комедия отлично подойдёт для просмотра вместе с детьми любого возраста, а также будет интересна любителям животных и добрых фильмов со счастливым концом.

© 3Cat

20 ноября: «Волшебный участок», 2-й сезон, 3-я серия

Бывший снайпер Лёха (Николай Наумов) вместе с коллегами из московского отдела по борьбе со сказочными преступлениями продолжает ловить нечисть в Санкт-Петербурге. Их главная цель — добраться до Кощея, который вселился в тело Василисы.

Детективный фэнтезийный сериал будет интересен любителям русских сказок и неожиданных их интерпретаций, а также тем, кто уже смотрел первый сезон и хочет увидеть новые приключения героев.

© Okko

20 ноября: «Разрушитель миров», премьера

Американский фантастический триллер от режиссёра Брэда Андерсона. Из-за разлома реальности на Землю попадают страшные монстры. Бывший военный скрывается на острове со своей дочерью, где обучает её боевому искусству. Постепенно монстры проникают в их логово.

Картина понравится любителям фантастики, фильмов про апокалипсис и невероятных существ, а также поклонникам Миллы Йовович. Она играет в картине одну из главных ролей.

© 23ten

20 ноября: «Филателия», премьера

В центре сюжета драматической картины — скромная девушка Яна с лёгкой формой ДЦП. Она работает в почтовом отделении Мурманска и состоит в клубе филателистов — коллекционеров марок. Однажды на почту приходит харизматичный моряк Петя. Между героями завязывается дружба, а потом и любовь.

Фильм будет интересен любителям драм об отношениях со сложными сюжетными линиями, а также тем, кому хочется увидеть Северное море и пейзажи Мурманска.

© Киностудия Соль

20 ноября: «Хищник: Миссия "Осирис"», премьера

Ещё один фантастический триллер о пришельцах с другой планеты. Выполняющие военную миссию в Средней Азии американские солдаты попадают на борт инопланетного корабля, который кишит монстрами. Чтобы вернуться на Землю, героям предстоит вступить с ними в схватку.

Картина интересна любителям фильмов ужасов с захватывающим сюжетом.

© Appalachian Film

21 ноября: «Как приручить лису», финал

Детективная криминальная драма о дочери маньяка подходит к развязке. Зоопсихолог (Кирилл Кяро) благодаря помощи найденной им на дороге девочки Дины практически раскрыл серию жестоких преступлений. Финал обещает быть неожиданным.

Сериал понравится любителям закрученных криминальных историй, драматических проектов с необычным сюжетом, фильмов в жанре расследований.

© Okko

21 ноября: «Хроники русской революции», финал

Заключительные серии историко-художественного сериала Андрея Кончаловского о событиях 1905–1924 годов в России. Несмотря на старания преданных монархии сотрудников внутренних дел, революция свершилась. К власти приходят Владимир Ленин и его сторонники — Лев Троцкий, Иосиф Сталин и другие. Вместе они строят новое общество.

Сериал обязательно смотреть всем, кто хочет побольше узнать о русской революции и знаковых фигурах того времени — от Горького и Маяковского до Николая II, Столыпина, Распутина и Ленина.

© Телеканал «Россия 1», Черно-белое кино

21 ноября: «Воображаемый друг», премьера

Девочка Алиса находит в подвале дома своей мачехи Джессики плюшевого медведя, который становится её новым другом. Постепенно Алиса замыкается в себе и начинает говорить странные вещи. Джессика мысленно возвращается в детство и вспоминает, что в медведе заключено древнее зло.

Фильм понравится любителям фильмов ужасов про сверхъестественные силы и историй о непростых семейных взаимоотношениях.

© Lionsgate

Как всё это посмотреть

Все премьеры и тысячи других фильмов, сериалов и мультфильмов в Okko доступны по подписке СберПрайм. Подключив её, вы получите целый набор преимуществ экосистемы СберБанка.

— кешбэк до 10% в пяти категориях на выбор при покупках по картам Сбера;

— кешбэк за доставку продуктов и поездки на каршеринге;

— бесплатный старт и скидка до 50% на поездки на самокатах;

— до 17% бонусами за бронирование отелей;

— выгодная мобильная связь;

— музыка без рекламы в Звуке;

— бесплатные платежи и переводы до 500 000 рублей в месяц клиентам Сбера;

— бесплатные пуши и СМС о тратах, начислениях и остатке по счетам и картам;

— +0,5% к ставке СберВклада;

— просмотр в Okko без переплат и многое другое.

Первые 30 дней — всего за 1 рубль. Подробнее о подписке и подключении — на сайте СберБанка.

Реклама. Рекламодатель: ПАО СберБанк (ОГРН 1027700132195, г. Москва)

Erid: F7NfYUJCUneTTU5e2p4x

ООО «Окко» 18+ (ОГРН 1167847381130, г. Санкт-Петербург).

Подписка СберПрайм — услуга АО «ЦПЛ» (ОГРН 1117746689840, г. Москва).

«Постучись в мою дверь в Москве» (16+), «Границы познания » (12+), «Как приручить лису» (18+), «Хроники русской революции» (18+), «Враг у ворот» (18+), «Волшебный участок» (18+), «Пушистые каникулы» (6+), «Разрушитель миров » (16+), «Филателия» (18+), «Воображаемый друг» (18+).

Оторвёмся по-питерски: чем интересен второй сезон «Волшебного участка»