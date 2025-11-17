В Окко стартует мультсериал о самых популярных теориях заговора

Анимационный проект «Абдукция» от дальневосточной студии «Зелёные камнеежки», созданный при поддержке студии «Феникс», выйдет на стриминговом сервисе 27 ноября.

© Okko

В Окко стартует новый мультсериал о самых популярных теориях заговора «Абдукция». Герои будут говорить о паранормальных явлениях, расследовать разные странные дела, искать и раскрывать секретные материалы и многое другое.

Следствие ведут два враждующих одноклассника из небольшого дальневосточного города Амурград: юный и безбашенный конспиролог Данил и популярный красавчик, капитан хоккейной команды Сергей. Данил искренне верит, что если долго гулять по лесу, то обязательно встретишься с призраками, а Сергей считает, что максимум чего можно найти в чаще ― так это энцефалитных клещей. Но Серёжа глубоко заблуждается и вместе с Данилом они сталкиваются с мистическими явлениями, невероятными загадками и тем, что на первый взгляд кажется не более, чем очередная выдумка.

В ходе своих поисков ребятам приходится объединить усилия в борьбе с нечистью и прочими фантастическими тварями, чтобы спасти друзей, школу, город, и раскрыть имена главных злодеев. Но они ещё не знают, что тайны, с которыми им предстоит столкнуться, выходят далеко за границы их маленького городка.

© Okko

События мультсериала разворачиваются в вымышленном Амурграде, а прототипом для него служит реальный Комсомольск-на-Амуре. Как напоминают в пресс-релизе Окко, здесь же разворачивались события в криминальной саге «Лихие».

Автором сценария и режиссёром «Абдукции» стала Анастасия Бондаренко. Она же вместе с Яном Бенчужным выступила в роли художника проекта. Музыку написал композитор Даниил Ревуцкий, а в качестве звукорежиссёра выступил Вадим Асташев. Спродюсировали сериал Лина Килевая, Марина Небожатко, Анна Тимохович.

Озвучили персонажей актёры Александр Игнатенко (Данил), Николай Григорьев (Сергей), Диана Деева (Кристина), Антон Бузов (Костя), Максим Петров (Кирилл) и Александр Парфёнов (Лёша).

Первый сезон увлекательных приключений Серёжи и Данила рассчитан на 12 эпизодов, а сам проект планируется продлить на два―три сезона, говорится в пресс-релизе Окко.

Okko запускает несколько проектов по мотивам сериала «Волшебный участок»