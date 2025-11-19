Завершились съёмки драматического сериала Душана Глигорова «Враги»

Проект стримингового сервиса Okko и Продюсерской компании «Среда» рассказывает о бытовой соседской вражде, переросшей в трагическое противостояние.

© Okko

Творческая команда, подарившая зрителям лучший российский сериал прошлого года, по мнению кинокритиков и представителей индустрии, — «Трасса», завершила съёмочный этап новой многосерийной драмы «Враги». Режиссёром-постановщиком проекта выступил Душан Глигоров, оператором-постановщиком — Батыр Моргачёв. Автор сценария — Олег Маловичко. Продюсеры — Иван Самохвалов, Олег Маловичко, Александр Цекало, Сергей Шишкин, Гавриил Гордеев.

Роли в сериале исполнили: Дмитрий Ендальцев, Любовь Аксёнова, Нил Бугаев, Анна Михалкова, Леонид Тележинский, Игорь Степашин, Фархад Махмудов, Алексей Ярмилко, Дмитрий Поднозов, Елена Морозова, Борис Драгилев, Вадим Филипченков, Дарья Калмыкова, Полина Ватага, Алексей Фатеев, Юлия Марченко, Анастасия Имамова, Дарья Екамасова, Илья Исаев и другие.

В центре сюжета — семья Телегиных, которая закончила стройку мечты. Теперь в глухой деревне недалеко от Ельца, на месте старой родительской дачи, возведен модный современный барнхаус. Ради этого Игорю (Дмитрий Ендальцев), специалисту в сфере ИТ, и его жене Дарье (Любовь Аксёнова), практикующему психологу, пришлось влезть в долги, но другого выхода не было — врачи рекомендовали их сыну с иммунным заболеванием жить в экологически чистой местности.

Лес, речка рядом, бегающие по участку ёжики — новый дом кажется Телегиным раем земным, но есть и минусы. Часто вырубают свет, скорую из района ждать часами, но главная проблема — соседи. Кулешовы живут в этой деревне, кажется, от начала времён. Тамара Кулешова (Анна Михалкова), патриарх семейства, тянет на себе умирающее хозяйство, полусумасшедшего деда, старшего сына, отбывающего третий срок, и младшего, который перебивается разовыми заработками. Москвичи, поставившие рядом со старым деревенским домом Кулешовых свою выпендрёжную дачу, становятся костью в горле для аборигенов. Бытовое хамство постепенно перерастает в скрытую вражду, а потом и в открытое противостояние.

Съёмки сериала прошли в Москве, Республике Башкортостан и Ельце. В экспедиции в Башкортостане группа провела несколько месяцев и полностью погрузилась в атмосферу деревенской жизни. Специально для съёмок там был с нуля построен барнхаус Телегиных, создан интерьер дома Тамары, воссоздан её участок со всеми растениями и животными на нём.

Как отметила Анна Михалкова, которая сыграла в сериале Тамару Кулешову: «"Враги" — это очень знакомая история, потому что, мне кажется, в людях намешано всё — и плохое, и хорошее». По её мнению, название абсолютно определяет весь ход событий и всю интонацию этого сериала. «Когда люди считают, что имеют право на что-то, и доказывают свою правоту, всегда возникает борьба — зачастую борьба нечестная», — приводятся слова актрисы в пресс-релизе.

