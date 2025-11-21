«Мир в огне»: разбираем боевик с Дэйвом Батистой и Ольгой Куриленко

«Мир в огне» — постапокалиптическая экшен-комедия, в основу которой легла одноимённая серия графических романов. Автор «Рамблера» рассказывает, каким получился фильм.

Недалёкое будущее. Мир в хаосе. Шесть лет назад случилась экологическая катастрофа: вспышки на Солнце вывели из строя всю электронную технику на Земле. Человечество погрузилось в непроглядную тьму, выход из которой не может найти до сих пор. Всюду царит беззаконие. Захватившие власть криминальные группировки держат в страхе мирных жителей. О былой цивилизации напоминают лишь руины некогда величественных небоскрёбов.

Постапокалиптические пустоши бороздит искатель сокровищ Джейк (Дэйв Батиста), находящий драгоценные артефакты по заказу самопровозглашённого короля Августа (Сэмюэл Л. Джексон). В коллекции властителя уже есть «Поцелуй» Густава Климта, «Крик» Эдварда Мунка, Розеттский камень, а также первый компьютер Apple. Но главная цель Августа — «Мона Лиза». Ради шедевра Да Винчи Джейку придётся отправиться во Францию — выжженную территорию, которую населяют наёмники и головорезы. Мужчина надеется, что это его последнее задание, после которого он получит обещанную яхту и сможет уплыть в тёплые края. Но он ещё не знает, что за «Моной Лизой» охотится и жестокий диктатор Вульф, который назначил щедрую награду за голову Джейка. Компанию искателю сокровищ составит Дрея (Ольга Куриленко) — участница местного сопротивления.

Впервые о предстоящей экранизации серии комиксов издательства Red 5 Comics заговорили ещё 20 лет назад. В конце нулевых проектом заинтересовался актёр Тоби Магуайр. Среди потенциальных имён на пост режиссёра упоминался Антуан Фукуа («Тренировочный день»), а на главную роль рассматривался Джерард Батлер («Рок-н-рольщик»). Но из-за производственных проблем съёмки картины стартовали лишь в 2024 году.

Тоби Магуайр в продюсерах больше не значится, Джерард Батлер уступил место другой звезде — Дэйву Батисте, а кресло постановщика занял Дж. Дж. Перри — ещё один талантливый ремесленник, пришедший в режиссуру из каскадёрства.

«Мир в огне» стал третьей картиной Перри. В 2022 году он дебютировал с вампирской комедией «Дневная смена» с Джейми Фоксом и Дэйвом Франко в главных ролях. После был криминальный боевик «Игра киллера», на съёмках которого режиссёр и познакомился с Батистой. В «Мире в огне» дуэт воссоединился вновь, но особо удачным этот союз назвать нельзя.

Фильму Перри не хватает оригинальности и смелых жанровых решений. Сюжет оказывается наспех собранным мэшапом из десятков культовых приключенческих фильмов: от «Индианы Джонса» до «Безумного Макса», а Дэйв Батиста в очередной раз играет сурового верзилу с большими кулаками и огромным сердцем. Он любит своего домашнего питомца — огромного пса, с которым коротает дни, мечтая о светлом будущем, и нехотя вступает в любую схватку. Но уж если конфликт неизбежен, то противникам несдобровать.

Каскадёрское прошлое Перри не прошло даром. За годы в профессии он успел поработать над массой экшен-франшиз: от «Смертельной битвы» до «Патруля времени». Размах и хореография сцен сражений уступают фильмам «Джон Уик» и «Тайлер Рейк: Операция по спасению», которые также поставили бывшие каскадёры, но всё ещё превосходят большинство коллег по цеху. Перестрелки и автопогони сняты просто, но со вкусом.

Но ни знакомым именам в титрах, ни качественно поставленному экшену не удаётся страховать отправленную на периферию драматургию. Все сюжетные коллизии считываются и угадываются наперёд. Экранизации не хватает безумства оригинального комикса — в нём главные герои сталкивались со львами, змеями и даже акулами — и более внятного авторского комментария. Поэтому вместо зрелищного блокбастера, затрагивающего тему потенциальной экологической катастрофы, получился безликий боевик категории B (это малобюджетный фильм в жанре боевик, не отличающийся высокими художественными достоинствами — прим. «Рамблера»). Временами фильму удаётся удивить и развеселить зрителя, но яркие моменты спешно меркнут на фоне бесконечных морализаторских диалогов и неожиданных мелодраматических интонаций.

