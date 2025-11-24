Продолжение «Чёрного облака» и байопик про Лермонтова: новинки недели

Мелодрамы, научно-популярные мультсериалы, драматические биографические фильмы, остросюжетные триллеры и боевики — еженедельно в онлайн-кинотеатре Okko выходит яркая подборка контента на любой вкус. Среди премьер этой недели — новый сезон фантастического триллера «Чёрное облако», мультипликационный сериал «Абдукция», байопик «Лермонтов» и фильм про абьюзивные отношения «Мой милый псих». Все новинки доступны по подписке СберПрайм. «Рамблер» рассказывает, что смотреть c 24 по 28 ноября.

24–26 ноября: «Постучись в мою дверь в Москве», 2-й сезон, новые серии

Руководитель успешной фирмы «Стиллард» Сергей Градский продолжает попытки вернуть бывшую девушку Сашу. Она отказывается возобновлять отношения после предательства молодого человека в первом сезоне романтической комедии. Но кажется, что Саша всё ещё любит Градского. Сможет ли она его простить?

Второй сезон ромкома по мотивам турецкого сериала «Постучись в мою дверь» понравится поклонникам мелодрам и романтических комедий.

24 ноября: «Ну, погоди! Каникулы», 4-й сезон, новые серии

Популярные герои Волк и Заяц продолжают противостояние. Каникулы закончились, и теперь они учатся в школе. Как и всем детям, им нужно делать уроки, отвечать у доски, находить общий язык с одноклассниками. И если Зайцу это удаётся без труда, Волк постоянно попадает впросак.

Мультсериал надо смотреть всей семьёй, он обязательно поднимет настроение. Детям понравятся весёлые приключения уже полюбившихся персонажей, а взрослые смогут поностальгировать.

24–27 ноября: «Враг у ворот», финальные серии

Действие в сериале происходит в начале 1941 года в Москве. Репрессированный капитан уголовного розыска Захар Мятов продолжает бороться с бандой диверсантов во главе с Павлом Турсуновым. У последнего личные счёты с товарищем Сталиным. Сможет ли Мятов защитить советскую власть и освободить из заключения жену? Развязка совсем близко.

Сериал можно порекомендовать тем, кому нравятся фильмы про Великую Отечественную войну, а также любителям напряжённых динамичных сюжетов.

24 ноября: «Безумный гений», премьера

Биографическая итальянская драма о знаменитом писателе и драматурге Луиджи Пиранделло. События разворачиваются в 1934 году. Пиранделло получает Нобелевскую премию по литературе. Но вместо того, чтобы радоваться, он начинает с грустью вспоминать прожитую жизнь, которая напоминает сюжет его произведений.

Фильм интересен любителям биографических картин о знаковых деятелях культуры и искусства, а также поклонникам творчества Луиджи Пиранделло.

25 ноября: «Ярость», премьера

В центре сюжета триллера — молодой человек Ник. Отсидев срок за нападение на официанта, он хочет воссоединиться со своей девушкой. Но оказывается, что у неё уже есть отношения, причём с куратором Ника по условно-досрочному Честером. Мужчины начинают невидимую борьбу. Постепенно Ник выясняет, что Честер очень опасен.

Картина подойдёт поклонникам триллеров, драматических фильмов с непредсказуемым сюжетом и сложными сюжетными линиями.

27 ноября: «Волшебный участок», 2-й сезон, 4-я серия

Новая серия второго сезона сериала о бывшем снайпере Лёхе (Николай Наумов) и его коллегах из московского отдела по борьбе со сказочными преступлениями. Теперь они работают в Санкт-Петербурге, где обитает не меньше нечисти, чем в Москве. Главная их задача — добраться до Кощея. Справятся ли с ней необычные полицейские?

Фантастический сериал поможет разгрузить голову после тяжёлых рабочих будней и позволит от души посмеяться.

27 ноября: «Абдукция», премьера

Новый российский мультипликационный сериал о паранормальных явлениях в городке на Дальнем Востоке. Одноклассники Данил и Сергей ненавидят друг друга и постоянно конфликтуют в школе. Но однажды мальчики сталкиваются с необычными явлениями и заговорами, разгадать которые смогут только сообща.

Мультфильм будет любопытно посмотреть любителям проектов о паранормальных явлениях, а также поклонникам американских мультсериалов «Рик и Морти» и «Гравити Фолз», у которых схожие сюжетные линии.

27 ноября: «Лермонтов», премьера

События байопика разворачиваются накануне трагической дуэли между Михаилом Лермонтовым и Николаем Мартыновым 15 июля 1841 года в Пятигорске. Несмотря на предстоящую битву, поэт, как и прежде, встречается с друзьями, родными, гуляет и рассказывает истории. И никто, даже он сам, не подозревает, что уже завтра его не станет.

Картину можно посоветовать любителям документальных фильмов и поклонникам творчества Михаила Лермонтова.

27 ноября: «Мой милый псих», премьера

Милая девушка Маккензи после череды неудачных отношений встречает парня своей мечты. Поначалу их роман развивается идеально: Финн окружает Маккензи вниманием и заботой. Но вскоре начинает контролировать каждый её шаг и манипулировать, превращая жизнь девушки в настоящий кошмар.

Американская мелодрама понравится зрителям, которые любят фильмы про нездоровые отношения, а также тем, кто хочет «пощекотать» нервы, гадая, «что ещё выкинет этот псих».

28 ноября: «Чёрное облако», 2-й сезон, премьера

Продолжение нашумевшего фантастического сериала Карена Оганесяна. Следователь Оксана (Марьяна Спивак) живёт в доме своего одноклассника Александра и не помнит ничего о событиях, которые произошли полгода назад и привели к смерти близких ей людей. Постепенно её начинают одолевать приступы ярости. Женщина вспоминает, что в неё вселилось чёрное облако. Она боится, что её страшный дар могла унаследовать собственная дочь.

Сериал обязательно смотреть поклонникам первого сезона, которые хотят узнать новые подробности мистических убийств. А также любителям фантастических триллеров и фильмов с захватывающим сюжетом.

