Изнанка мира: как «Очень странные дела» стали самым популярным сериалом
На стриминге Netflix вышли ещё три серии пятого сезона сериала «Очень странные дела». Теперь зрителям доступны семь эпизодов из восьми. Заключительный покажут 31 декабря (по московскому времени — 1 января в 4:00). «Очень странные дела» стал самым популярным проектом в истории Netflix — по данным американского издания Variety, сериал посмотрели 1,2 миллиарда раз. Автор «Рамблера» вспоминает события предыдущих сезонов и делится впечатлениями от первых эпизодов финальной части.
Первый сезон
Действие в сериале разворачивается в 80-х годах в Америке. В городке Хокинс пропал одиннадцатилетний школьник Уилл (Ноа Шнапп). Мама мальчика (Вайнона Райдер) обращается за помощью к приятелю — шерифу Джиму Хопперу (Дэвид Харбор). В это время друзья Уилла Майк (Финн Вулфхард), Дастин (Гейтен Матараццо) и Лукас (Калеб Маклафлин) встречают в лесу на лысо подстриженную девочку по имени Одиннадцать (Милли Бобби Браун).
Вскоре выясняется, что в лаборатории Хоукинса учёные проводили опасные эксперименты над детьми с телепатическими и телекинетическими способностями. Одиннадцатая силой мысли может перемещать предметы и залезать другим людям в голову. В ходе экспериментов учёные открыли портал в мрачный параллельный мир, который называется Изнанкой.
Там обитают монстры демогоргоны, лицо которых внеше напоминающие клыкастый цветок. С помощью портала демогоргоны проникли в Хокинс и забрали не только Уилла, но и еще двух человек, среди которых есть и подруга сестры Майка Нэнси. Взрослые и дети пытаются проникнуть в Изнанку, чтобы спасти Уилла.
Второй сезон
На дворе 1984 год. В Хокинсе празднуют Хэллоуин. Уилл вернулся домой, но периодически его мучают воспоминание об Изнанке. В школе появляется новенькая рыжеволосая девочка Макс (Сэди Синк), с которой вскоре начинает встречаться Лукас. Под отцовскую опеку одиннадцатую взял Хоппера, теперь они живут в хижине в лесу. Шериф побаивается, что за девочкой придут учёные.
В Уилла вселяется новое чудовище из Изнанки — Истязатель разума, или Теневой монстр. Портал между мирами всё ещё открыт. Общими усилиями Уилла удаётся освободить от Истязателя. Хоппер и Одиннадцатая закрывают путь в Изнанку в подвале лаборатории Хоукинса.
Третий сезон
В городе начинается новая серия похищений. Теперь исчезнувшие возвращаются, но их словно бы подменили. Макс заметила, что её старший брат Билли (Дэйкер Монтгомери) ведёт себя очень странно. Истязатель разума вернулся в Хоукинс и стал ещё сильнее. Чудовище ворует тела горожан и делает двойников, которые приводят злодею новых жертв.
В возвращении монстра виноват Советский Союз, который решил открыть портал в Изнанку в торговом центре Хокинса, чтобы провести собственные научные эксперименты. Оказывается, что бреши между мирами есть в разных уголках планеты, и в СССР тоже. С помощью монстров Изнанки Советская власть надеется повлиять на ход событий в Холодной войне.
Джойс, Хоппер и Мюррей переодеваются в советских солдат, пробираются в научную станцию и взрывают бурильную установку, с помощью которой противник пытался открыть портал. Судьба шерифа остаётся неизвестна — он был в опасной близости от устройства и мог погибнуть. В это же время в торговом центре дети, в основном благодаря талантам Одиннадцатой, побеждают Истязателя разума. На глазах у Макс погибает её брат Билли. Джойс продаёт дом и увозит Джонатана, Уилла и ставшую сиротой Одиннадцатую в Калифорнию.
Четвертый сезон
Действие разворачивается уже в 1986 году. Одиннадцатая становится жертвой буллинга в новой школе. Макс тяжело переживает смерть брата, Лукас превращается в звезду школьной баскетбольной команды, Майк и Дастин записываются в кружок любителей «Подземелий и драконов», которым руководит рокер и вечный второгодник Эдди (Джозеф Куинн). Джойс узнает, что Хоппер выжил и находится в тюрьме на Камчатке. Она летит в СССР, чтобы вызволить его.
В это время в Хоукинсе случается череда загадочных смертей школьников. Поскольку первая девочка погибла в доме у Эдди, все подозревают рокера. Но в итоге Эди сам становится жертвой. Школьников убивает монстр Венка из Изнанки.
За Одиннадцатой приезжают доктора, которые работали в лаборатории Хоукинса. Ученые помогают восстановить ей способности, которые были утрачены в схватке с Истязателем. Девочка, начинает вспоминать своё прошлое. Оказывается, она была знакома с Венкой, когда тот еще был человеком по имени Генри (Джейми Кэмпбелл Бауэр) и работал в лаборатории. Он убил всех испытуемых-детей, но одиннадцатая смогла победить его и отправила в Изнанку, где он и превратился в монстра.
В Хоукинсе друзья Уилла понимают, что в серии убийств виноват Генри. Убийца начинает преследовать Макс и мучает её видениями. Он специально выбирает психологически травмированных подростков. В Хоукинс возвращается Одиннадцатая и побеждает Векну в Изнанке, но чудовищу уже удалось завладеть разумом Макс, а ещё город сотрясает страшное землетрясение. Макс чудом выживает, но оказывается в состоянии комы. Векна повержен, но не убит. Именно Векна управлял всеми монстрами из Изнанки, и злодей не успокоится. Все герои понимают, что впереди их ждёт решающая схватка.
Пятый сезон
После всех событий в Хоукинс приезжают военные. Солдаты смогли залатать дыры в земле и вернуть населённому пункту прежний облик. В пятом сезоне город окружён колючей проволокой и находится на карантине. Военные проникли в Изнанку и обустроили там лабораторию. Руководит всей операцией в Хоукинсе генерал Кей (Линда Хэмильтон). Она хочет отыскать Одиннадцатую, поскольку понимает, что у девочки сверхспособности. Похоже, о существовании Векны военные не подозревают.
Одиннадцатая каждый день тренируется и проходит полосу препятствий. Она решительно настроена дать бой Векне. Её друзья регулярно устраивают вылазки в Изнанку в надежде отыскать Векну. Лукас навещает Макс в больнице. Девочка так и не пришла в себя. Дастин тяжело переживает смерть Эдди и каждую неделю навещает могилу друга. В городе Эдди по-прежнему считают убийцей и сатанистом.
Местные жители и не подозревают о существовании изнанки. Но родителям Майка и Нэнси — Карен (Кара Буоно) и Теду (Джо Крест) — приходится столкнуться с неприятной правдой, когда к ним в дом вломился демогоргон. Хозяева жилища получили ранения и попали в больницу, а младшую сестру Майка и Нэнси Холли (Тинсли Прайс) чудовище утащило в Изнанку. Теперь героям нужно отыскать Векну и спасать жизнь девочки.
Чем интересен проект
Первый сезон «Очень странных дел» вышел в 2016 году и стал одним из главных хитов Netflix. С каждым новым сезоном интерес к проекту, который ловко сочетает фантастику, подростковую драму и экшен, только растёт. Взрослые наслаждаются многочисленными отсылками к 1980-м: от музыкальных хитов Кейт Буш и Кори Харта до фильмов Роберта Земекиса, Джона Карпентера и Стивена Спилберга, а также зрелищными схватками с чудовищами. Дети вместе с главными героями разгадывают тайны провинциального городка и следят за взрослением любимых персонажей, которые переживают первую любовь, разочарования и предательства, а также сохраняют дружбу во время тяжелейших испытаний. Аудитория любого возраста наслаждается захватывающим сюжетом.
Netflix не спешит радовать зрителей быстрым завершением проекта и растягивает удовольствие. Первые четыре эпизода финального сезона вышли на День благодарения, ещё три серии появятся на стриминге в католическое Рождество, а завершится шоу на Новый год. «Очень странные дела» создали братья Мэтт и Росс Дафферы, которые также выступили режиссёрами доброй половины эпизодов сериала. Над пятым сезоном продолжил работать постановщик Шон Леви, верный соратник Дафферов, который снимал отдельные серии и в предыдущих сезонах. Два эпизода финальной главы сделал Фрэнк Дарабонт, легендарный мастер экранизаций Стивена Кинга. Дарабонт снимал «Зелёную милю», «Побег из Шоушенка» и «Мглу». Режиссёр уже вышел на пенсию, но ради «Очень странных дел» вернулся в профессию.
Четыре эпизода пятого сезона — увлекательная экспозиция. По схожей схеме были устроены и предыдущие главы «Очень странных дел». Часто персонажи действовали разрозненно или даже были разделены сотнями километров, а в финале объединяли усилия в схватке с общим врагом. Сейчас все персонажи заперты в Хоукинсе. В первых сериях авторы радуют нечастыми экшен-сценами, а параллельно развивают несколько интригующих сюжетных линий.
Теперь Одиннадцатой и её друзьям противостоит не только Векна и его армия, но и военные, которые преследуют свои цели и не думают о последствиях. Ключевое событие первой половины сезона — исчезновение Холли, которое напоминает пропажу Уилла в самом начале сериала. Только теперь зрители точно знают, кто стоит за происшествием и где искать девочку. Все дороги ведут в Изнанку. Векна копит силы и готовится к схватке.
За четыре года, с 1983-го по 1987-й, персонажи прошли гигантский путь. От наивных школьников не осталось и следа, теперь это слаженный отряд, которая трудится ради общей цели. В то же время каждый герой — слишком рано повзрослевший травмированный человек.
Следующие эпизоды точно порадуют эпичными поединками с Векной, столкновения не избежать. Но уже можно уверенно сказать, что новый сезон выглядит дорого, а компьютерная графика всё ещё не разочаровывает. Может быть, авторы расскажут о происхождении способностей Векны и закроют оставшиеся сюжетные пробелы.
Наверное, часть зрителей может несколько расстроиться, поскольку в пятом сезоне детективная составляющая уступает зрелищности. Первые серии — крутой фантастический боевик. Все авторы длительных сериалов в финальных сезонах повышают ставки, чтобы прийти к большому финалу. «Очень странные дела» не стали исключением, форма давит содержание, а баланс между милой спокойной жизнью и схватками с монстрами нарушен. Дальше только ещё больше крови, смертей и слёз.
