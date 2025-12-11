Тест: кто ты из сериала «Уэнздей»

Пора раскрыть твою страшную тайну. Узнай, какому герою «Уэнздей» соответствует твой характер.

© Netflix

Раз ты здесь, ты и так уже знаешь, что «Уэнздей» — это сериал о готичной девочке из семейки Аддамс. Она одержима смертью, имеет экстрасенсорный дар и учится в академии Невермор с вампирами, оборотнями, сиренами и другими фантастическими тварями. Попутно она расследует загадочные убийства и пытается раскрыть секреты своей семьи. Со всех сторон Уэнздей окружают причудливые персонажи. Благодаря нашему тесту ты узнаешь, с кем из них у тебя больше всего общего.