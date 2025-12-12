Злость убивает: стоит ли смотреть второй сезон сериала «Чёрное облако»

В онлайн-кинотеатре Okko идёт второй сезон мистического триллера «Чёрное облако» Карена Оганесяна. В проекте по-прежнему заняты уже знакомые по первой части Марьяна Спивак, Алексей Розин и Филипп Янковский. К актёрскому составу добавились Кузьма Котрелёв, Александра Урсуляк и Дарья Коныжева. «Рамблер» посмотрел первые четыре серии, предоставленные журналистам, и рассказывает, чем увлекает новый сезон.

© Okko

О чём был первый сезон

С момента выхода первой части сериала прошло два года, поэтому стоит напомнить, с чего начинался проект. Угрюмая девушка Оля (Мария Мацель) ходит на приёмы к психологу Борису (Филипп Янковский) и жалуется на своё окружение: вредную университетскую преподавательницу по прозвищу Красная Шапочка (Людмила Чиркова), озабоченную собой и своими отношениями с многочисленными мужчинами подругу Алину (Ангелина Пахомова), подозреваемого в измене бойфренда Лёшу (Павел Чернышёв). У героини есть претензии и к отцу (Юрий Колокольников), который 20 лет отсутствовал в её жизни, а теперь взялся за воспитание, и к матери, занятой карьерой видеоблогера (Виктория Толстоганова).

© Okko

Внезапно все, на кого злится Оля, начинают уходить в мир иной странным способом: просто перестают дышать и падают замертво. Загадочным делом занимаются следователи Оксана (Марьяна Спивак) и Юрий (Алексей Розин) — и в конце выходят вовсе не на того, кого зритель мог заподозрить хотя бы краем сознания.

За несколько дней до выхода финального эпизода первого сезона создатели объявили, что «Чёрное облако» ждёт продолжение. Проект получил хорошие отзывы критиков, а жюри 15-й национальной премии «Большая цифра» признало его лучшим в категории «Оригинальные фильмы и сериалы собственного производства: Детективы/триллеры» наряду с «Фишером» и «Убить Риту».

Каков сюжет продолжения

С момента трагических событий, показанных в финале первого сезона, проходит полгода. Оксана живёт вместе со своим бывшим одноклассником Александром (Кирилл Кяро) в деревне, помогает ему ухаживать за лошадьми на его конюшне и почти ничего не помнит о своём прошлом. Размеренную жизнь пары нарушает падчерица мужчины Валя (Дарья Коныжева), которая подозревает, что новая подруга отчима причастна к смерти её матери Екатерины, известного стилиста (Анна Снаткина). Девушка пытается спровоцировать Оксану с помощью занимающегося на конюшне мажора Олега (Сергей Новосад), но дело для него заканчивается травмой.

Тем временем дочь Оксаны Леся (Мария Мацель) живёт с бойфрендом Егором (Кузьма Котрелёв) на барже и пытается продать унаследованную квартиру. У жилья нехорошая репутация, поскольку там произошло убийство. Узнав об этом, покупательница отчаянно сбивает цену и угрожает девушке: если та не согласится на её условия, завтра о «нехорошей квартире» узнает весь город. Леся пытается разжалобить клиентку рассказом о своей семье, терпит неудачу и, оставшись одна, открывает рот в гневном беззвучном крике. Ночью муж потенциальной покупательницы обнаруживает, что женщина мертва.

О вечере, когда погибла семья Леси, часто вспоминает следователь Юрий. Теперь он работает с новой напарницей Кариной (Александра Урсуляк), находится в процессе развода и обращается за помощью к психологу Марии (Светлана Камынина) — той самой, которая консультировала наблюдавшего Олю Бориса. Юрий признается, что вместе с Оксаной играл в игру: напарники представляли, что ни у одного из них нет семьи.

© Okko

Кто создатели второго сезона сериала

Над продолжением «Чёрного облака» работала та же команда, что и над первым сезоном: режиссёрское кресло снова занял Карен Оганесян, а сценарий писала Дарья Грацевич. Первый известен как мультижанровый постановщик, за спиной которого и философско-мистическая драма «Я остаюсь», и комедийная мелодрама «Пять невест», и семейная комедия «Грозный папа». Вторая до «Чёрного облака» работала преимущественно в юмористическом жанре: писала сценарии для ситкомов «Счастливы вместе», «Универ» и «Интерны» и франшизы «Холоп». Снятая ими первая часть была затягивающим, тревожным зрелищем с не отпускающими ни на минуту твистами, и во второй они также держат заданную планку.

Закрученный сюжет и погружение в психологию

«Чёрное облако» сложно раскладывать по полочкам, не наделав спойлеров: пути главных и второстепенных персонажей сплетаются причудливым образом, в каждом новом эпизоде история того или иного героя совершает неожиданные повороты. И каждый из этих рассказчиков ненадёжен: и словно заблудившаяся между реальностью и собственными фантазиями Оксана, и её доверчивый новый спутник жизни, и пережившие потрясение Леся и Юрий. С точки зрения сюжета «Чёрное облако» напоминает разогнавшийся с нуля до ста и несущийся по серпантину болид: зрителям остаётся только вжаться в кресло и не дышать.

© Okko

Вместе с новыми загадками постепенно появляются ответы, как главная героиня дошла до того, что созревшее в ней «чёрное облако» — метафора злости и отчаяния — стало убивать. Создатели показывают отношения Оксаны и её мужа, чей многолетний брак стал результатом случайности, Оксаны и Леси, которая остро переживает измену матери и столь же остро хамит ей.

Первый сезон демонстрировал, что накопленные внутри человека негативные эмоции в какой-то момент становятся опасными для окружающих. Второй подводит к тому, что жизнь в психологически нездоровой семье вооружает собственным «чёрным облаком» не только взрослых, но и детей. Это банальная мысль, но преподносится она так изящно и сюжетно запутанно, что проект может вызывать какие угодно чувства, только не скуку. Теперь главное для создателей — не «слить» концовку, как это делали до них авторы многих других впечатляющих сериалов.

