Специально к выходу седьмой серии «Волшебного участка 2» команда проекта представляет первую тизер-сцену сериала под рабочим названием «Город гномов». Она была создан в партнерстве с продакшн-студией «Синтез 25».

Окко снимает спин-офф сериала «Волшебный участок 2» о городе гномов. Как отмечается в релизе стримингового сервиса, когда в сценарии второго сезона «Волшебного участка» появился город гномов, команде стало очевидно, что у этой истории есть потенциал для спин-оффа.

Проект фэнтези-сериала, созданного с использованием технологий искусственного интеллекта, значительно расширит вселенную «Волшебного участка» и наглядно продемонстрирует потенциал ИИ с точки зрения интеграции новых технологий в сериальное производство, говорится в пресс-релизе.

Как отметил генеральный продюсер кинокомпании «Место силы» Александр Сысоев, съёмочная группа проработала несколько вариантов реализации нового сериала, включая классический съёмочный формат с участием актёров. «Нам хотелось найти форму, которая максимально подчеркнёт особенность этого проекта. И технологии искусственного интеллекта оказались здесь наиболее органичным инструментом», ― добавил он.

Сюжет нового проекта такой. В маленьком, живописном и очень уютном городке Кайфск, расположенном в одной из питерских квартир, бок о бок работают, живут, а на деле ― кайфуют местные гномы. Но после внезапной смерти хозяина квартиры, Кайфск находится на грани уничтожения. Спасать городок будут мэр и многочисленные горожане, которых ждёт огромное количество непреодолимых препятствий. Причём главное из них ― сами гномы, а точнее их постоянные конфликты и склоки, преодолев которые, у них появится шанс спасти родной город.

Несмотря на то, что Кайфск ― городок крошечный, работа была проделана гигантская и шла в режиме реального кинопроизводства: с масштабным кастингом ИИ-персонажей, художественным отбором костюмов и локаций и даже с разработкой визуальной драматургии сцены.

Костяк творческой команды проекта остался неизменным. Постановщиком выступил режиссёр «Волшебного участка» Степан Гордеев, авторами сценария — Александр Носков, Александр Маркин и Слава Шмидт. Также в рамках проекта планируется появление главного и почётного жителя Кайфска ― Гнома-матерщинника из «Волшебного участка» в исполнении Ильи Соболева.

