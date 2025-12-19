23 декабря в Окко стартует второй сезон драмеди «Секс. До и после»

Главная тема нового сезона: «Секс тоже важен», потому что секс ― одна из основ отношений.

© Okko

23 января в Окко стартует второй сезон драмеди «Секс. До и после». Если в первом сезоне авторы исследовали отношения до и после процесса, то в новых эпизодах сосредоточатся на восприятии непосредственно секса, подробно изучив, как интимная жизнь или её отсутствие влияют на людей.

Второй сезон проекта продолжит рассказывать о любви, отношениях и истинных эмоциях. Это истории, которые начнутся «до» секса, а закончатся «после», истории поиска и борьбы, принятия и отказа, измен и верности, отмечается в пресс-релизе Окко.

Режиссером продолжения вновь стала Дарья Мороз, оператором-постановщиком ― Евгений Цветков («Содержанки 2», «Пингвины моей мамы», «Я знаю кто тебя убил»), а креативным продюсером ― Антон Морозенко («Секс. До и после», «Холоп», «Холоп-2»). Спродюсировали проект Андрей Левин и Роман Новиков, а в роли продюсеров от онлайн-кинотеатра Okko выступили Сергей Шишкин и Гавриил Гордеев. В качестве генерального продюсера проект возглавил Вячеслав Дусмухаметов.

Роли в сериале исполняют: Юлия Снигирь, Валерия Астапова, Равшана Куркова, Артем Ткаченко, Данил Стеклов, Софья Эрнст, Марина Васильева, Валери Зоидова, Анастасия Резник, Ростислав Бершауэр, Ульяна Пылаева и другие.

© Okko

Местом событий второго сезона стал Санкт-Петербург. Город был выбран неслучайно, так как является центром притяжения неординарных и самобытных личностей, коих в новых эпизодах наберётся почти три десятка. Связующим звеном между людьми и городом станет яркий и харизматичный экскурсовод-петербурговед в исполнении актрисы Юлии Снигирь.

Зрителей ждут двенадцать независимых захватывающих историй, в которые будут вплетены, как всегда, острые и ироничные диалоги, отмечается в пресс-релизе Окко.

