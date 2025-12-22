Финал «Волшебного участка» и сериал про Ба: главные киноновинки недели

Фильмы и мультфильмы для всей семьи, фантастические сериалы, остросюжетные триллеры, криминальные комедии и драмы — еженедельно в онлайн-кинотеатре Okko выходит яркая подборка контента на любой вкус. Среди премьер этой недели — документальный сериал «Русские народные. Вся правда о русских сказках», сериал про бабушку Манюни «Манюня: детство Ба», фантастическая комедия «Горыныч». Все новинки доступны по подписке СберПрайм. «Рамблер» рассказывает, что смотреть c 22 по 28 декабря.

© Okko

23 декабря: «Русские народные. Вся правда о русских сказках», премьера

Первый документальный проект о феномене русских сказок. Главный герой сериала «Волшебный участок» Лёха Попов (Николай Наумов) вместе с фольклористами расскажет и наглядно покажет зрителям, откуда пошли русские сказки, как они связаны с древними ритуалами, почему Кощей «над златом чахнет», а Баба-Яга живёт в избушке на курьих ножках, и откроет множество других тайн.

Сериал надо смотреть тем, кому нравятся русские сказки и кто хочет побольше узнать об их происхождении. А также людям, которые любят документальные проекты с использованием компьютерной графики.

© Okko

24 декабря: «Новогоднее письмо», премьера

Драматический фильм о приключениях четверых незнакомцев под Новый год. В центре сюжета — тбилисец Васо, который получает письмо от знакомой женщины о том, что у него есть взрослая дочь. Чтобы её разыскать, Васо отправляется в Красноярск, где встречает троих незнакомцев — у каждого свои цели. Но достичь их можно только сообща.

Фильм оценят поклонники добрых российских фильмов о дружбе и взаимовыручке, а также о происходящих под Новый год чудесах. Картина зарядит новогодним настроением, а снежные пейзажи Красноярска напомнят о настоящей русской зиме.

© Мечта

25 декабря: «Волшебный участок», 2-й сезон, финал

Один из главных нашумевших проектов этой осени подходит к концу. Сотрудники московского отдела по борьбе со сказочными преступлениями во главе с Лёхой Поповым наконец напали на след Кощея в Санкт-Петербурге. Какой будет финальная битва, зрители узнают совсем скоро.

Сериал обязателен к просмотру тем, кто устал от серых будней и предновогодней суеты. В нём много шуток и весёлых сказочных персонажей. А динамичный сюжет не даст заскучать ни на секунду.

© Okko

25 декабря: «Одна дома 3», премьера

Продолжение весёлой комедии о приключениях девочки Стефании в исполнении Виталии Корниенко. На этот раз бандиты похищают её маму и требуют в качестве выкупа алмазы, которых у семьи давно нет. Стефания собирает друзей, чтобы спасти маму и вернуть пропавшие алмазы обратно.

Лёгкий фильм с незамысловатым сюжетом подойдёт для просмотра всей семьёй. А тем, кто смотрел первые две части франшизы, будет интересно увидеть новые приключения полюбившихся персонажей.

© Берг Саунд

25 декабря: «Эльф и украденное Рождество», премьера

В центре сюжета веселого мультфильма для самых маленьких зрителей — эльф по имени ЙоЙо. Однажды он попадает на фабрику Санты и видит, что она превратилась в автоматизированную мастерскую, а сам Санта уже давно не появлялся на людях. Внезапно коварная хакерша Кибер Скрудж взламывает систему безопасности фабрики: она хочет сорвать Рождество и украсть Санту. ЙоЙо отважно вступает в схватку со злодейкой, чтобы спасти праздник.

Красочный мультфильм можно без опасений включить детям, а самим заниматься своими делами. Или посмотреть его всей семьёй — новогоднее настроение будет обеспечено на целый день.

© Studio56

26 декабря: «Чёрное облако», 2-й сезон, 5-я серия

События во втором сезоне фантастического сериала Карена Оганесяна об убивающем людей чёрном облаке разворачиваются всё стремительнее. Следователь Оксана снова испытывает неконтролируемые приступы гнева и боится за свою дочь, которая могла унаследовать её опасный «дар». На что пойдёт женщина, чтобы защитить дорогого ей человека?

Продолжение «Чёрного облака» обязательно нужно смотреть тем, кто видел первый сезон и хочет узнать о судьбах главных героев. Также он понравится любителям фантастических фильмов о потусторонних явлениях.

© Okko

27 декабря: «Манюня: детство Ба», премьера

На сервисе выходит спин-офф популярного сериала «Манюня» по произведению армянской писательницы Наринэ Абгарян. В центре сюжета — бабушка главной героини Роза Иосифовна Шац. В новом проекте речь пойдёт о её детстве. Зрители узнают о приезде Розы в Берд, приключениях, друзьях и проказах. Оказывается, строгая Ба в детстве была такой же непоседливой, как её внучка, и часто попадала в передряги.

«Манюня: детство Ба» понравится всем поклонникам сериала про Манюню. Дети и взрослые будут с интересом следить за сюжетом и поймут, что Ба у Манюни совсем не злая, а весёлая и озорная.

© Okko

28 декабря: «Горыныч», премьера

Военный моряк Алексей Алёхин терпит крушение и внезапно попадает в сказочный мир. Здесь он находит маленького дракончика Горыныча, вместе с которым отправляется в удивительное путешествие. Чтобы вернуться в свой мир, Алёхину предстоит сразиться с огромным силачом, защитить княжество от врагов и выдержать другие испытания.

Сказочная комедия подойдёт для семейного просмотра на выходные. Поклонники творчества Александра Петрова, который сыграл в фильме главную роль, смогут увидеть актёра в необычном для него амплуа.

© Кинокомпания СТВ

28 декабря: «Идеальная афера», премьера

Криминальный боевик в лучших традициях жанра. В центре сюжета — бывшая сотрудница спецназа Эйда. Когда её брат задолжал мафии крупную сумму денег, злодеи взяли в заложники её восьмилетнюю дочь. Чтобы освободить девочку, Эйда должна украсть крупную партию бриллиантов — времени у неё всего 12 часов.

Фильм понравится любителям жестоких боевиков с незатейливым сюжетом: в нём много сцен с драками, где персонажи борются не на жизнь а на смерть.

© Tea Shop Productions

Tea Shop Productions

Как всё это посмотреть

Все премьеры и тысячи других фильмов, сериалов и мультфильмов в Okko доступны по подписке СберПрайм. Подключив её, вы получите целый набор преимуществ Сбербанка:

— кешбэк до 10% в пяти категориях на выбор при покупках по картам Сбера;

— кешбэк за доставку продуктов;

— кешбэк 40% за билеты на новогодние ёлки в Афише;

— до 17% бонусами за бронирование отелей;

— выгодная мобильная связь;

— музыка без рекламы в Звуке;

— бесплатные платежи и переводы до 500 000 рублей в месяц клиентам Сбера;

— бесплатные пуши и СМС о тратах, начислениях и остатке по счетам и картам;

— +0,5% к ставке СберВклада;

— просмотр в Okko без переплат и многое другое.

Первые 30 дней — всего за 1 рубль. Подробнее о подписке и подключении — на сайте Сбербанка.

Реклама (рекламодатель ПАО Сбербанк ОГРН 1027700132195, г. Москва)

Erid: F7NfYUJCUneTTy5S66jc

ООО «Окко» 18+ (ОГРН 1167847381130, г. Санкт-Петербург)

Подписка СберПрайм — услуга АО «ЦПЛ» (ОГРН 1117746689840, г. Москва)

«Русские народные сказки» (16+), «Новогоднее письмо» (16+), «Одна дома 3» (6+), «Эльф и украденное Рождество» (6+), «Волшебный участок» (18+), «Чёрное облако» (18+), «Манюня: детство Ба» (6+), «Горыныч» (6+), «Идеальная афера» (18+).

23 декабря в Okko выйдет документальный проект о феномене русских сказок