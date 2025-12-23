«Всё честно»: почему сериал с Ким Кардашьян не удался?

На стриминговом сервисе Hulu можно посмотреть сериал «Всё честно» о преуспевающей фирме адвокатесс — они отстаивают права женщин, которых предали и бросили богатые мужья. Сценарий к проекту написал Райан Мёрфи, который также работал над шоу «Американская история ужасов» и «Хор». Автор «Рамблера» рассказывает, почему новый проект не оправдывает созданного вокруг него ажиотажа.

Две амбициозные адвокатессы Либерти (Наоми Уоттс) и Аллюра (Ким Кардашьян) со скандалом покидают респектабельную юридическую компанию из-за чрезмерно патриархально настроенных мужчин, которые упорно не хотят принимать их всерьёз. Вместе с собой героини забирают секретаршу Эмеральд (Ниси Нэш) — мать-одиночку, воспитывающую мальчиков-тройняшек. Старшая коллега Либерти и Аллюры — умудрённая опытом адвокатесса Дина — щедро поощряет их инициативу, но сама с насиженного места уходить отказывается.

Женщинам удаётся наладить работу собственной юридической фирмы на Голливудских холмах, которая пользуется особой популярностью у женщин, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Как правило, клиентками Либерти и Аллюры оказываются дамы, обманутые некогда любимыми мужьями-абьюзерами. Сами героини также страдают от эмоциональных качелей в личной жизни: Аллюре изменяет молодой и привлекательный супруг Чейз (Мэттью Ношка), а Либерти никак не может сказать «да» талантливому врачу, который сделал ей предложение. Периодически палки в колёса адвокатессам вставляет бывшая коллега Кэр (Сара Полсон) — озлобленная юристка мстит Аллюре и Либерти за то, что те оказались успешнее её.

В начале нулевых годов Райан Мёрфи захватил американское телевидение подростковым сериалом «Хор», главные герои которого талантливо перепели лучшие музыкальные хиты. Затем вышли проекты «Американская история ужасов» и «Американская история преступлений» — антологии причудливо переплетали события реальные и вымышленные, окончательно стирая грань между достоверностью и постмодернизмом. За Мёрфи закрепилось амплуа мастера провокации и гротеска, сценариста без кодекса чести, который часто жертвует смыслом ради формы.

Сериал про юристов «Всё честно», созданный совместными усилиями Мёрфи и скандально популярной светской дивой Ким Кардашьян, сложно назвать удачным. Проект позиционируется как профеминистская история о красивых и успешных женщинах, разоблачающих глянцевую картинку жизни на Беверли-Хиллз. На деле же главные героини сами являются частью этой глянцевой картинки — на дорогие наряды, макияж и причёски в сериале тратится больше времени (и денег), чем на диалоги, сюжетные линии или социальные контексты. Это довольно иронично, учитывая, что исполнительным продюсером проекта выступила Ким Кардашьян, амбассадор красивой жизни в социальных сетях. С другой стороны, что ещё ждать от сериала с её участием?

В каждом новом эпизоде «Всё честно» в шикарном офисе адвокатесс появляются новые клиентки, которых, как правило, играют иконы кино 80-х и 90-х, — Элизабет Беркли («Шоугёрлз»), Дженнифер Джейсон Ли («Одинокая белая женщина»), Брук Шилдс («Голубая лагуна») и другие. Редкие свидания с любимыми актрисами детства, к сожалению, не способны перебить общего диссонанса от происходящего. Мёрфи даже не пытается погрузить зрителей в нюансы юридического процесса, все дела закрываются играючи, бюрократические, правовые и судебные издержки остаются за кадром. Зато Мёрфи никогда не упускает возможности похихикать над неугодными мужьями — изменниками, психопатами и нарциссами, которые пользуются доверием и любовью наивных женщин.

Из-за отсутствия погружения в выбранную тему создаётся ощущение карикатурности всего происходящего, при этом на территорию откровенного китча «Всё честно» не выходит, как, например, прошлый проект Мёрфи «Монстр: История Эда Гина». Напротив, сериал упорно пытается быть серьёзным и драматичными, в ряде серий поднимаются темы бытового и сексуализированного насилия, токсичной системы патриархата, разрушительного влияния стандартов красоты на женщин. При этом ни одна из тем не остаётся раскрытой. Создаётся ощущение, что автор равнодушен к этим социальным проблемам, да и в целом к своей новой работе.

