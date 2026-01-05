Триллер с Паттинсоном и драма с Ришаром: главные киноновинки недели

Фантастические сериалы, драматические фильмы и боевики, комедии и мультфильмы для всей семьи — еженедельно в онлайн-кинотеатре Okko выходит яркая подборка контента на любой вкус. Среди премьер этой недели — триллер «Умри, моя любовь», комедия «Ёлки 12», драма «Что случилось осенью», мультик «Леди Баг и Супер-Кот: Токио. Звёздный отряд». Все новинки доступны по подписке СберПрайм. «Рамблер» рассказывает, что смотреть c 5 по 11 января.

5–8 января: «Карта желаний», финальные серии

В центре сюжета драмеди — 30-летняя девушка Олеся. Она недовольна своей жизнью и винит в своих неудачах близких. Девушка рисует карту желаний с вариантами наказаний для своих родных. Её желания начинают сбываться: лучшая подруга потолстела, мама забеременела, а жениха и вовсе ждёт смерть, если карту не остановить.

Драматическую комедию интересно посмотреть тем, кто любит картины с необычными сюжетными поворотами. Здесь много юмора, поэтому сериал отлично поднимает настроение.

5 января: «Манюня: Детство Ба», финал

Финальная серия весёлой комедии про детство бабушки Манюни. Юная Роза Иосифовна вместе с друзьями продолжает хулиганить и попадать в неприятности, получать строгие наказания от взрослых и тем не менее наслаждаться беззаботным детством.

Спин-офф сериала про Манюню будет интересно посмотреть всей семьёй зимним вечером в каникулы. Детям обязательно понравится шкодливая Роза Иосифовна, а взрослые вспомнят, как сами проказничали в детстве.

5–11 января: «Три друга, клад и матрос Кошка», новые серии, финал

Курсанты Нахимовского училища в Севастополе отправляются в опасное путешествие, чтобы найти клад, который во время Крымской войны спрятал адмирал Нахимов. На своём пути они встречают чёрных археологов, контрабандистов и даже привидений.

Сериал стоит смотреть тем, кому нравятся добрые приключенческие фильмы, картины о детской дружбе и взаимовыручке. Также во время просмотра можно полюбоваться живописными крымскими пейзажами.

5 января: «Умри, моя любовь», премьера

Нашумевший триллер с Дженнифер Лоуренс и Робертом Паттинсоном в главных ролях. После переезда из Нью-Йорка в сельскую местность и рождения ребёнка супруги Грейс и Джексон начинают отдаляться друг от друга. Джексон часто отсутствует дома, а Грейс впадает в постродовую депрессию и начинает буквально сходить с ума.

Фильм понравится поклонникам психологических триллеров про семейные отношения и метаморфозы, которые могут происходить с человеческой психикой.

6 января: «Ёлки 12», премьера

Новый фильм популярной новогодней франшизы. На этот раз центральный персонаж картины — мальчик Ваня из Кирова. Он отправляется в Великий Устюг, чтобы спасти родителей от развода. Параллельно герои из других городов должны решить важные проблемы, пока часы не пробьют полночь.

Фильм можно посмотреть вместе с родителями и детьми, в нём, как обычно, много шуток и нелепых ситуаций. В главных ролях — Дмитрий Нагиев, Рузиль Минекаев, Андрей Рожков, Ольга Картункова и другие известные актёры.

6 января: «Мир в огне», премьера

Действие картины разворачивается в постапокалиптическом будущем. Из-за солнечной вспышки уничтожено Восточное полушарие Земли, на планете воцарился хаос. Охотник за сокровищами получает заказ: ему нужно найти спрятанную картину «Мона Лиза» и спасти её. Но, как оказывается, поиски картины лишь часть его секретной миссии.

Боевик понравится поклонникам фильмов про постапокалипсис, а также любителям картин с кровавыми драками и динамичным сюжетом.

7 января: «Человек, который увидел медведя, который увидел человека», премьера

Легенда мирового кино Пьер Ришар снял волнующую драму, в которой также сыграл и главную роль. Старый отшельник Грегуар живёт в хижине на юге Франции. Однажды он знакомится со страдающим аутизмом молодым человеком Мишелем. Герои становятся лучшими друзьями, вместе они спасают от браконьеров медведя.

Добрый фильм о дружбе и взаимопонимании наполнит теплом и уютом зимний вечер. В нём много содержательных диалогов, неторопливый сюжет, он подойдёт тем, кто любит картины с глубоким смыслом.

7 января: «Что случилось осенью», премьера

Мишель давно вышла на пенсию и живёт за городом. Когда её дочь Валери привозит в гости внука, Мишель подаёт на обед блюдо из грибов — Валери попадает в больницу с отравлением. Женщина уверена, что мать специально хотела её отравить, и не разрешает ей видеться с внуком. Сын подруги Мишель Венсан едет в город, чтобы поговорить с Валери. Но всё проходит не так гладко.

Французская социальная драма понравится любителям фильмов про отношения между родителями и детьми, картин с необычным сюжетом и всем, кто обожает пейзажи французской провинции.

8 января: «Фэкхем-Холл», премьера

Действие разворачивается в Англии в 1930-х годах. В центре сюжета — мелкий мошенник Эрик Нун. Молодой человек устраивается лакеем в дом богатой семьи Девенпорт и решает жениться на дочке хозяина Роуз. Когда в доме происходит убийство, Нун становится главным подозреваемым. Чтобы снять с себя обвинения, молодой человек начинает собственное расследование.

Британская комедия подойдёт тем, кто любит английский юмор, костюмные фильмы и детективы.

9 января: «Чёрное облако», 2-й сезон, 7-я серия

После событий полугодовой давности чёрное облако снова вырывается наружу. Следователь Оксана не может больше сдерживать гнев внутри себя, от чего страдают её близкие. Но главная боль Оксаны — собственная дочь, которая могла перенять её «дар». На что пойдёт женщина, чтобы защитить своего ребёнка?

Фантастический сериал обязателен к просмотру поклонникам первого сезона — герои начинают раскрываться в новых амплуа. Также он будет любопытен тем, кто любит закрученные сюжеты и неожиданные повороты в сценарии.

9 января: «Леди Баг и Супер-Кот: Токио. Звёздный отряд», премьера

Новый полнометражный мультфильм по мотивам популярного сериала про Леди Баг и Супер-Кота. На этот раз герои отправляются в Токио, где встречают японских супергероев. Они объединяют свои силы, чтобы помешать суперзлодею сеять хаос в городе.

Мультфильм понравится поклонникам персонажей Леди Баг и Супер-Кот. Он очень красочный, в нём много сражений, а в конце добро, как обычно, побеждает зло.

Как всё это посмотреть

Все премьеры и тысячи других фильмов, сериалов и мультфильмов в Okko доступны по подписке СберПрайм. Подключив её, вы получите целый набор преимуществ Сбербанка:

— кешбэк до 10% в пяти категориях на выбор при покупках по картам Сбера;

— кешбэк за доставку продуктов;

— кешбэк 40% за билеты на новогодние ёлки;

— до 17% бонусами за бронирование отелей;

— выгодная мобильная связь;

— музыка без рекламы в Звуке;

— бесплатные пуши и СМС о тратах, начислениях и остатке по счетам и картам;

— +0,5% к ставке СберВклада;

— просмотр в Okko без переплат и многое другое.

Первые 30 дней — всего за 1 рубль. Подробнее о подписке и подключении — на сайте Сбербанка.

«Карта желаний» (18+), «Три друга, клад и матрос Кошка» (12+), «Умри, моя любовь» (18+), «Ёлки 12» (6+), «Мир в огне» (18+), «Манюня: детство Ба» (6+), «Человек, который видел медведя, который видел человека» (6+), «Что случилось осенью» (18+), «Фэкхем-Холл» (18+), «Чёрное облако» (18+), «Леди Баг и Супер-Кот: Токио. Звёздный отряд» (6+).

