Финал «Чёрного облака» и аниме про волшебников: что смотреть на неделе

Душераздирающие драмы, пугающие фильмы ужасов, комедии для всей семьи и сериалы всех жанров — еженедельно в онлайн-кинотеатре Okko выходит яркая подборка контента на любой вкус. Среди премьер этой недели — аниме «Вермейл в золотом», триллер «Ложный след» и ужастик «Другие: Проклятие кукушки». Все новинки доступны по подписке СберПрайм. «Рамблер» рассказывает, что смотреть c 12 по 16 января.

© Staple Entertainment

Кадр из мультфильма «Вермейл в золотом»

12 января: «Вермейл в золотом»

Японский аниме-сериал в лучших традициях жанра. В центре сюжета — ученик магической академии Альто. Чтобы перейти на следующий курс, он должен научиться призывать фамильяра — волшебное существо или дух, сопровождающий и помогающий магу в разных делах.

Альто отправляется в библиотеку и находит там магическую книгу, с помощью которой призывает демоницу Вермейл. Она готова стать фамильяром, если Альто научит её всем тонкостям жизни в мире людей.

Сериал стоит смотреть поклонникам аниме и манги, а также тем, кому нравятся анимированные фильмы про магию и волшебников.

12 января: «Крушитель», премьера

Главный герой биографической спортивной драмы — чемпион смешанных единоборств Марк Керр (Дуэйн Джонсон). В детстве он любил проводить турниры на заднем дворе своего дома вместе с братом, а когда подрос начал участвовать в боях без правил. За его спортивную злость и непоколебимую силу воли Керра прозвали «Крушащая машина», он начал побеждать в каждом бою, женился на прекрасной девушки. Всё шло прекрасно, пока из-за постоянных травм и боли Керр не попал в опиоидную зависимость.

Фильм подойдёт поклонникам байопиков про известных спортсменов, а также любителям смешанных единоборств и боёв без правил — в нём показывается реальный мир этого жёсткого вида спорта.

13 января: «Ложный след», премьера

Американский триллер с Ольгой Куриленко в главной роли. Семейная пара совершает серию ограблений, чтобы рассчитаться с местной мафией и раздать долги. Супруги идут на последнее дело, после которого договариваются бросить «работу». Но попадают в странный дом и сами оказываются в ловушке. Смогут ли они выбраться живыми?

© Beno Films; Ollywood Media; Red Productions

Триллер понравится любителям мрачных картин с запутанным сюжетом и фильмов про ограбления и мафию.

15 января: «Другие: Проклятие кукушки»

Счастливые супруги Анна и Марк знакомятся в интернете с приятной пожилой парой и решают на время отпуска обменяться домами. Сперва девушка и молодой человек в восторге от жилища. Постепенно Анна замечает, что Марк ведёт себя странно, а в доме начинают происходить пугающие вещи. Оказывается, у новых знакомых на их счёт есть дьявольские планы.

© Barry Films; Rodar y Rodar Cine y Televisión

Фильм ужасов понравится поклонникам картин про потусторонние явления и религиозных фанатиков, охотящихся за чужими телами и душами.

16 января: «Чёрное облако», 2-й сезон, финал

Второй сезон нашумевшего фантастического триллера про убивающее чёрное облако подходит к концу. Вспомнившая прошлое следователь Оксана снова погружается в череду трагических событий. Она изо всех сил пытается спасти дочь Лесю от «дара» выпускать чёрное облако на ненавистных ей людей. Чем закончится история, зрители узнают совсем скоро.

© Originals Production

В сериале много запутанных сюжетных линий и интересных персонажей, которые раскрываются по-новому из серии к серии. Его стоит смотреть тем, кто любит мистику и семейные драмы про сложные отношения.

