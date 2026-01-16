Okko поделился тизер-сценой из сериала «Встать на ноги» с Гошей Куценко

В Сети появилась тизер-сцена из сериала «Встать на ноги» — восьмисерийной инклюзивной лирической комедии с Гошей Куценко и Милой Ершовой в главных ролях. Премьера проекта состоится в онлайн-кинотеатре Okko 5 февраля.

© Okko

По сюжету герой Гоши Куценко, бывший уголовник по прозвищу Старый, выходит на свободу после 20 лет тюремного заключения. Когда-то на суде он взял всю вину — и за себя, и за своего друга Рахима (Алексей Розин), который теперь стал уважаемым бизнесменом. Старый хочет забрать у приятеля свою долю и отдохнуть на море. Но Рахим не спешит отдавать главному герою положенное.

© Okko

Вдобавок у Старого обнаруживается взрослая дочь Оля (Мила Ершова), которая передвигается на инвалидной коляске. Она вовсе не рада внезапно появившемуся отцу, но по решению полиции теперь вынуждена жить с ним. Наблюдать за этим будет строгая, но симпатичная участковая (Ольга Лерман). И хотя Старый пытается быть хорошим папой, его отношения с дочерью не ладятся. Стараясь позаботиться об Оле, главный герой осознаёт, что помощь нужна не столько ей, сколько ему самому.

Сценаристом и шоураннером проекта выступил шоураннер «Волшебного участка» Александр Носков в соавторстве с Полиной Шаталовой. Режиссёром стал Павел Тимофеев, который ранее работал над вторым сезоном постапокалиптического триллера Okko «Выжившие», а оператором-постановщиком сериала — Иван Бурлаков («Салют-7», «Закон каменных джунглей», «Год культуры»).

© Okko

Также в комедии снялись Кузьма Котрелёв, Святослав Рогожан, Юлия Александрова, Александр Обласов, Игорь Ознобихин, Антон Санкевич, Давид Сократян и другие. Первые эпизоды сериала «Встать на ноги» были показаны на фестивале онлайн-кинотеатров «Новый сезон», где проект победил в номинациях «Самый ожидаемый сериал» и «Главный герой сезона» (Гоша Куценко).

