В Москве прошла светская премьера драмеди «Встать на ноги» с Гошей Куценко

Всероссийская премьера комедийно-лирического сериала с Гошей Куценко и Милой Ершовой в главных ролях состоится 5 февраля эксклюзивно в Okko.

© Okko

2 февраля в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» состоялся премьерный показ лирической комедии «Встать на ноги». Первые серии проекта представила творческая команда во главе с генеральным продюсером Okko Гавриилом Гордеевым, продюсером компании «Место силы» Александром Сысоевым, режиссером-постановщиком Павлом Тимофеевым, сценаристом и шоураннером Александром Носковым и другими.

Также на премьеру пришли исполнители главных ролей Гоша Куценко и Мила Ершова, а также Алексей Розин, Александр Обласов, Антон Санкевич, Свят Рогожан, Давид Сократян, Ольга Лерман и другие.

© Okko

Гостями премьерного показа стали известные артисты, шоу-мэны, блогеры: Александра Бортич, Елена Николаева, Кирилл Кяро, Екатерина Моргунова, Юлия Ахмедова, Павел Ворожцов, София Лебедева, Денис Косиков, Юлия Волкова, Владимир Канухин, Софья Гершевич, Серафима Красникова и другие.

Сюжет нового сериала заключается в следующем. После 20 лет тюрьмы бывший уголовник по прозвищу Старый (Гоша Куценко) выходит на свободу. Когда-то, на суде, он взял всю вину — и за себя, и за друга. Этот самый друг, Рахим (Алексей Розин), за это время стал уважаемым бизнесменом и давно стёр из памяти человека, которому обязан жизнью.

© Okko

План у Старого простой: забрать свою долю, съездить на море - а там как пойдёт. В тюрьму, если что, всегда успеет. Он не герой. Он просто хочет исчезнуть — но уже с деньгами. Но всё летит к чертям. Рахим тянет резину, а сверху ещё один сюрприз: у Старого есть взрослая дочь — Оля (Мила Ершова). На коляске. С характером. По решению полиции они теперь живут вместе. А наблюдать за этим будет строгая, но симпатичная участковая (Ольга Лерман).

Старый пытается быть отцом. Помогает. Влезает. Давит заботой. Делает всё «правильно» — по понятиям. Оле это не нужно. Она хочет, чтобы он просто исчез. Также внезапно, как и появился. И пока он упрямо «чинит» её жизнь, становится ясно: помощь нужна не ей — ему. Ему нужно, чтобы его простили. Чтобы приняли. Чтобы кто-то наконец сказал: ты ещё человек, ты всё ещё можешь встать на ноги. И чем дольше он остаётся, тем яснее понимает: в самолёте маску сначала надевают на себя. Только потом — на ребёнка.

