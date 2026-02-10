«Майор Гром: Игра против правил»: стоит ли смотреть сериал с Тихоном Жизневским

На «Кинопоиске» вышли все эпизоды супергеройского сериала «Майор Гром: Игра против правил» с Тихоном Жизневским в главной роли. По сюжету в Петербурге происходит серия терактов и ответственность за преступления берёт на себя загадочный Призрак. Сериал соединяет и расширяет историю всех трёх фильмов франшизы: «Майор Гром: Чумной Доктор», «Майор Гром: Игра» и приквел «Гром: Трудное детство». Автор «Рамблера» объясняет, чем радует и расстраивает супергеройский проект.

О чём сюжет

Майор полиции Игорь Гром (Тихон Жизневский) смог поймать обезумевшего миллиардера-социопата Сергея Разумовского (Сергей Горошко), который жестоко вершил правосудие на улицах современного Петербурга. Теперь преступник сидит в психиатрической лечебнице и наблюдается у доктора Вениамина Рубинштейна (Константин Хабенский).

Разобраться с Разумовским Грому помогли верный напарник Дима Дубин (Александр Сетейкин) и возлюбленная майора, дерзкая журналистка Юля Пчёлкина (Любовь Аксёнова). Весь город буквально носит Игоря на руках, стражу порядка даже открыли памятник.

Но в Петербурге появляется новый злодей Призрак, который устраивает серию терактов в историческом центре. Горожане в панике. Более того, Призрак затевает с Громом опасную игру и заставляет Игоря бегать по всему центру города. Каждый раз майор оказывается на шаг позади.

В это же время в рядах полиции грядут масштабные перемены. Техномагнат Август ван дер Хольт (Матвей Лыков) готовится заключить с Министерством внутренних дел жирный контракт и поставить на вооружение десятки дронов. Рядовые сотрудники органов останутся без работы. Неудачи Грома в борьбе с Призраком заставляют петербуржцев поменять отношение к народному герою. Майору нужно срочно поймать злодея, который грозит убить всех близких полицейского.

Кто работал над сериалом

Майор Игорь Гром впервые появился на страницах отечественных комиксов компании Bubble. В 2017 году про этого супергероя был снят короткометражный фильм, где главную роль исполнил Александр Горбатов.

В 2021-м в прокат вышел полнометражный «Майор Гром: Чумной Доктор». Заглавная роль перешла к Тихону Жизневскому, который до сих пор играет этого персонажа. За «Чумным Доктором» в конце 2023-го последовал приквел «Гром: Трудное детство» про школьные годы Игоря, пришедшиеся на неспокойные 1990-е, и его тёплые отношения с погибшим при исполнении отцом (Сергей Марин). В 2024-м на экраны вышел «Майор Гром: Игра».

В прокате супергеройские экшены не били кассовых рекордов: например, «Чумной Доктор», по данным ЕАИС Фонда кино, заработал чуть более 318 миллионов рублей при бюджете в 640 миллионов рублей, а сборы «Майор Гром: Игра» составили чуть более 575 миллионов рублей (бюджет картины не разглашался). Но франшиза по комиксам Bubble разрастается.

На 2028-й запланирован выход боевика «Майор Гром 3». В разработке находятся сериалы «Фурия» о воровке и спецагенте Нике Чайкиной, «Мироходцы» о героях, пытающихся защитить Землю от угрожающей ей организации «Пантеон», и «Экслибриум» о девушке-подростке Лиле Романовой, вступившей в Орден книгочеев. Также планируются съёмки фильмов «Бесобой» об истребителе демонов Даниле Бесобое и «Время ворона», который соберёт всех супергероев вместе. На экране должны появиться как минимум Майор Гром, Фурия, Инок из «Мироходцев» и Бесобой, но подробностей сюжета пока нет. Возможно, нас ждёт появление отечественных Мстителей.

Три первых фильма про приключения майора Грома снял Олег Трофим — режиссёр романтического блокбастера «Лёд». Постановщиком сериала «Майор Гром: Игра против правил» выступил дебютант-клипмейкер Соберсаша (настоящее имя — Александр Пьяных), снимавший ролики для Егора Крида и Instasamka. Трофим не покинул проект: он выполнял функции шоураннера и помогал дебютанту Соберсаше на всех этапах производства.

Кому понравится

Сериал «Майор Гром: Игра против правил» — заметно расширенная версия полного метра «Майор Гром: Игра». Авторы бережно напоминают зрителям и о детстве Игоря Грома, и о противостоянии с Чумным Доктором, и о преследовании Призрака. Специально для многосерийного проекта были отсняты два часа новых эпизодов. Например, на экране появляются юные Сергей Разумовский и Олег Волков, так что аудитории становится известна предыстория дружбы двух этих персонажей. В детстве над умным любителем шахмат Сергеем издевались, и только приятель Олег выручал мальчика. Зрители знакомятся и с отцом Августа ван дер Хольта Фердинандом — главой и основателем техноимперии, расположение которого отчаянно пытается завоевать сын.

Общей рамкой для каждого эпизода становится лекция профессора Вениамина Рубинштейна. Своим студентам видный психиатр рассказывает обо всех второстепенных персонажах сериала. Серии посвящены не только Грому, но и Дубину, Пчёлкиной, Разумовскому, Волкову, ван дер Хольту. Проект раскрывает характеры героев, которым в полнометражных фильмах не хватало времени. Всё-таки во франшизе речь идёт в первую очередь о Громе и в заметно меньшей степени — о его врагах и помощниках.

«Майор Гром: Игра против правил» содержит все элементы, за которые фанаты полюбили экранизацию комиксов Bubble: зрелищные погони, качественно поставленные драки и впечатляющие взрывы. Это всё ещё достойный жанровый аттракцион, которому, возможно, в России нет аналогов.

Беда проекта в повторении знакомых сюжетных ходов, поэтому в сериале нет никакой интриги. Весь экшен остался, а к зрелищным эпизодам добавились разговоры об ответственности, вине, страхе и потере контроля над ситуацией. Темп получается рваным.

Сериал точно понравится поклонникам оригинальных комиксов и полнометражных адаптаций, поскольку позволяет чуть лучше узнать героев и глубже погрузиться в знакомый мир. Также проект можно посоветовать зрителям, которые не хотят смотреть три предыдущих полнометражных фильма, — «Майор Гром: Игра против правил» подробно пересказывает все основные события франшизы. Публике, на которую предыдущие картины с Жизневским не произвели сильного впечатления, стоит смело пропускать новое шоу. Несколько обидно, что авторы обманывают зрителей и не снимают новую историю, а переупаковывают несколько старых сюжетов. Создатели находят другой ракурс, но принципиально мало что меняется.

