6 марта в Okko стартует остросюжетная драма «На льду»

Главные роли в сериале про талантливую фигуристку исполнили Ангелина Пахомова, Артём Быстров, Виктория Толстоганова и Пётр Фёдоров.

© Okko

6 марта в стриминговом сервисе Okko стартует остросюжетная драма «На льду». Сериал расскажет историю талантливой фигуристки, которая возвращается в родной город, чтобы раскрыть тайну гибели своего партнёра.

Режиссером 9-серийного проекта об одном из самых популярных видов спорта в России выступил Максим Кулагин («По-мужски»), оператором — Алексей Филиппов («Мир! Дружба! Жвачка!», «Капельник»), а сценаристом и креативным продюсером стала Елена Шаталова. Спродюсировали сериал Артём Логинов, Антон Щукин, Антон Зайцев (Russian Code), Дмитрий Пачулия, Роман Хромов, Ямур Гильмутдинов (General Creation), Сергей Шишкин и Гавриил Гордеев (Okko).

© Okko

Как сообщается в пресс-релизе Okko, официальным консультантом сериала стала тренер по фигурному катанию и хореограф с 30-летним стажем Елена Масленникова. Она работала с ведущими фигуристами России и мира и является соавтором популярных ледовых проектов Ильи Авербуха. Под её руководством актёры прошли многомесячную подготовку.

Роли в сериале исполнили: Ангелина Пахомова, Артём Быстров, Виктория Толстоганова, Пётр Федоров, Мария Ахметзянова, Роман Евдокимов, Наталья Земцова, Павел Ворожцов, Марьяна Спивак, Наталья Павленкова, Варвара Володина, Антон Рогачёв, Роман Васильев, Ксения Каталымова, Юлия Топольницкая, Олег Савостюк, Марианна Шульц и другие.

В центре сюжета — талантливая фигуристка Ксения (Ангелина Пахомова). После десяти лет с момента трагедии, когда погиб её партнёр по льду, она возвращается в родной город. Девушка пытается выяснить правду, что на самом деле произошло с молодым человеком. Ксения устраиваетя на работу тренером в спортивной школе, где когда-то занималась сама. Она быстро понимает, что за блеском «элитного спорта» по-прежнему скрываются молчание, давление и страх. Тренеры поддерживают иллюзию благополучия, родители одобрительно кивают с трибун, а детские судьбы продолжают ломаться под тяжестью чужих амбиций.

© Okko

Как отмечает Ангелина Пахомова, чьи слова приводятся в пресс-релизе, когда ей предлодили сыграть Ксению, у неё не было никаких сомнений. «Ксения ― одна из тех героинь, которую ты мечтаешь сыграть в своей карьере: одновременно сложная, глубокая и странная. Ты не можешь её до конца понять, не можешь до конца объять, ― она больше, чем ты», ― уточнила она.

Также актриса добавила, что для неё этот сериал ― про ответственность взрослых перед детьми, про то, насколько вредное влияние оказывают на детей эмоционально незрелые взрослые и как это в дальнейшем меняет жизнь человека.

