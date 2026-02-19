Okko приступил к съёмкам детективной драмы «Трасса 2»

Съёмки продолжения нашумевшего сериала пройдут в Москве, Московской области и Воркуте.

Okko и Продюсерская компания «Среда» приступили к съёмкам детективной драмы «Трасса 2», продолжающей начатое Олегом Маловичко в «Трассе» и «Хрустальном» исследование природы зла и цены молчания. Как отмечается в пресс-релизе стримингового сервиса, новый проект тематически войдет в «антологию зла», которую составляют сериалы «Хрустальный» и «Трасса», но сюжетно он будет самостоятельной историей.

Режиссёром-постановщиком «Трассы 2» выступит Константин Статский («Мажор», «Троцкий») оператором-постановщиком — Даян Гайткулов («Ваша честь», «Лунатики»). Продюсерами стали Иван Самохвалов, Олег Маловичко, Александр Цекало, Сергей Шишкин, Гавриил Гордеев. Автором сценария – Олег Маловичко.

Роли в сериале исполнят: Сергей Колесников, Валерия Валюженич, Геннадий Блинов, Алексей Филимонов, Сергей Шайдаков, Владимир Свирский, Михаил Хуранов и другие.

Сюжет разворачивается следующим образом. Действие происходит в заполярном городе Яркий, отрезанном от большой земли, и попасть в него можно лишь по зимнику — дороге, доступной с ноября по май. Когда-то город процветал, сюда приезжали работать со всего Союза, а теперь здесь лишь кварталы заброшенных домов и туманное будущее. Оставшиеся жители соседствуют с коренным населением, которое проживает обособленно. Оживить этот мертвый пейзаж способна разработка старой шахты, куда приехали сотни рабочих-маргиналов с сомнительной биографией.

Когда город сотрясает жестокое убийство молодой женщины, начальник местного ОВД Дмитрий Тихомиров (Сергей Колесников) слишком переживает о том, что огласка может ущемить интересы стройки. Но его сноха Зоя (Валерия Валюженич) не дает ему спустить дело на тормозах. В свое время она отвергла свое родовое призвание, вышла замуж за сына Дмитрия и поступила на службу в полицию, за что была проклята матерью. Три года назад она потеряла в аварии мужа и старшего ребенка, и теперь из близких у нее только младший сын Артем (Воля Завитаев) и Дмитрий.

Ради их благополучия Зоя готова на все, и когда на подмогу в Яркий присылают следователя Петра Горелова (Алексей Филимонов), ее бывшего любовника, она готова выдержать и это испытание. Неуловимый серийный убийца «Охотник» начинает смертельную игру со следствием, и чтобы выйти из нее невредимой, Зоя должна вернуться к тому, что она долгое время в себе отрицала — природному дару.

Как признался режиссёр Константин Статский, его слова приводятся в пресс-релизе Okko, снимать зимнюю историю гораздо сложнее, чем летнюю: «а тут все ещё усугубляется нашим выбором локации: мы снимаем наш проект в таком отдалённом регионе, как Воркута». Но, когда тебя окружают люди, влюблённые в свою работу, любые сложности преодолимы, уверен он.

Для Валерии Валюженич роль снохи главного герои Зои стала дебютной в кино. «Чтобы именно работать, а не сходить с ума, все, что я делаю, направлено на спокойствие и тело. Поэтому специально не искала ничего сверх, чтобы просто вникать в материал. Он сложный, неочевидный и я много раз его перечитывала, чтобы ответить на свои вопросы», — приводятся слова актрисы в пресс-релизе сервиса.

Сериал «Трасса» вышел в сентябре 2024 года и стал самым обсуждаемым проектом года среди зрителей, лучшим сериалом по версии кинокритиков и кинематографистов, лауреатом премий «Золотой орёл», АПКиТ, Hello, Сноб, Men Today, Большая цифра за лучший сериал.

