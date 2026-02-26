Okko представил тизерные материалы сериала «Черная графиня» с Кириллом Кяро

Онлайн-кинотеатр Okko и кинокомпания Legio Felix представили тизерные материалы сериала «Чёрная графиня». Режиссёрами-постановщиками детективного триллера выступили Илья Куликов и Иван Корвин.

© Okko

По сюжету в Москве и Петербурге вот уже год гремит сенсационное театральное событие. Несмотря на многомиллионную стоимость билета и всего одно место в зале от желающих посмотреть шоу нет отбоя. Причина в том, что уникальный формат смывает границу между художественным вымыслом и действительностью. Здесь можно быть, а не казаться. Здесь можно смело обличать проблемы общества и находиться внутри социума.

© Okko

Каждый спектакль ― штучная работа, созданная под конкретного зрителя и продуманная до мелочей целой командой сценаристов, психологов и актёров под руководством талантливого режиссёра, поставившего 11 успешных представлений подряд.

© Okko

Действие разворачивается в старинном особняке начала 19 века, вдали от цивилизации, куда зрителя доставляют на вертолёте. Во время двенадцатого шоу всё идёт не по сценарию, что приводит к трагической гибели одного из актёров.

Труппа, администрация и зритель оказываются изолированными от внешнего мира, и движущей силой сюжета становятся человеческие пороки и слабости. Начинается совсем новый спектакль, в котором на первый план выходит каждый отдельно взятый человек, его личная ответственность за себя и судьбу окружающих.

© Okko

Главные роли в сериале исполняют Кирилл Кяро («Эпидемия», «Измены»), Юрий Чурсин («Изображая жертву», «Мёрзлая земля»), Екатерина Волкова («Постучись в мою дверь в Москве», «Пищеблок»), Олег Васильков («Брат-2», «Предпоследняя инстанция») и другие.

Как отметил режиссёр Илья Куликов, чьи слова приводятся в пресс-релизе, «Чёрная графиня» — это эксперимент, который съёмочная группа рискнула провести на территории зрительского сознания. «Мы задались вопросом: что остаётся от человека, когда исчезают декорации, гаснет свет и стирается грань между игрой и реальностью? Где заканчивается роль и начинаешься ты сам?», — отмечает Куликов.

Сериал будет состоять из восьми серий. Дата выхода будет объявлена дополнительно.

Ещё больше полезных материалов — в мессенджере Max.

Названа дата премьеры сериала «Время Счастливых» с Тихоном Жизневским