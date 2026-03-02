Скандалы, измены и борьба за миллиарды: самые обсуждаемые новинки недели

Со 2 по 6 марта в Okko выходят новые фильмы и сериалы: история о двадцати годах жизни супругов Счастливых, романтическая комедия по роману Гёте и драма о закулисье фигурного катания. Эти и другие новинки доступны по подписке СберПрайм.

© Russian Code; General Creation

2 — 5 марта: «Постучись в мою дверь в Москве», 2-й сезон, новые серии

Напряжение во втором сезоне сериала по мотивам турецкого ромкома «Постучись в мою дверь» нарастает с каждой новой серией. Бизнесмен Сергей Градский после болезненного расставания сумел вернуть расположение Саши, и пара готовилась к свадьбе. Всё меняет автокатастрофа: Сергей теряет память и забывает об отношениях с возлюбленной. Теперь Саше предстоит вновь завоевать его любовь.

Проект понравится тем, кто любит романтические истории с неожиданными поворотами и сложными отношениями между героями.

5 марта: «Встать на ноги», 6-я серия

Главный герой драмеди Андрей Стародубцев по прозвищу Старый провёл за решёткой двадцать лет. Его осудили за ограбление грузовика и непредумышленное убийство водителя — на суде он взял вину на себя, чтобы защитить бывшего лучшего друга Рахима.

Освободившись, Старый возвращается в Пятигорск с надеждой начать новую жизнь. Однако Рахим предлагает ему лишь незначительную компенсацию за молчание. Кроме того, герой узнаёт, что у него есть дочь с инвалидностью, которая не хочет жить с отцом. Сможет ли он восстановить отношения с дочерью и добиться справедливости?

Сериал поднимает серьёзные социальные вопросы: отношение общества к бывшим заключенным и людям с инвалидностью. При этом повествование ведётся в лёгкой ироничной форме, поэтому проект оставит приятное впечатление.

5 марта: «Время Счастливых», премьера

Действие драматического сериала охватывает три периода жизни семьи Счастливых. Незадолго до распада СССР у Марины и Ивана рождается тройня, супруги получают отдельную квартиру и строят планы на будущее. Затем наступают непростые 1990-е: Иван подрабатывает репетиторством, Марина торгует на рынке.

К 2012 году, пройдя через серьёзные испытания, включая измену Ивана, супруги уже не чувствуют прежней близости. Смогут ли они простить друг друга и сохранить семью?

Главные роли исполнили Тихон Жизневский, Ольга Лерман, Анна Завтур и Вадим Соснин. Проект предлагает взглянуть на недавнюю историю страны через призму одной семьи.

5 марта: «Виновата любовь», премьера

Современная интерпретация романа Иоганна Вольфганга Гёте «Страдания юного Вертера». Романтичный поэт Вертер встречает Шарлотту — девушку своей мечты. Однако она помолвлена с состоятельным Альбертом. Вертер вступает в соперничество с женихом, стремясь доказать искренность своих чувств. Постепенно Шарлотта начинает испытывать к нему симпатию, и перед ней встаёт непростой выбор.

Канадская романтическая комедия сочетает лёгкую интонацию с размышлениями о любви и верности.

5 марта: «Золотое дно», 2-й сезон, 7-я серия

Наследники бизнес-империи олигарха Алексея Градова продолжают борьбу за многомиллиардное состояние. Ключевой актив — строительная компания «Галактика» — оказывается под санкциями и находится на грани банкротства.

Ситуацию может изменить новый жёсткий руководитель, однако никто из наследников не готов уступить контроль добровольно. Внутрисемейное противостояние обостряется, а ставки становятся всё выше.

В сериале много интриг, заговоров и неприятных персонажей, готовых на всё ради денег. Его стоит посмотреть тем, кто любит закрученные сюжеты и истории о борьбе за власть.

6 марта: «На льду», премьера

Фигуристка Ксения возвращается в родной город, чтобы узнать реальную причину смерти своего партнёра по льду Алексея. Она устраивается на работу в спортивную школу, где когда-то тренировалась сама. И понимает, что даже спустя много лет здесь ничего не изменилось: в школе плетутся интриги, тренеры манипулируют родителями, а дети сталкиваются с тяжелым психологическим давлением.

В драме раскрывается жестокий мир спорта высоких достижений. Сериал понравится поклонникам фигурного катания, которые хотят увидеть, какова цена красивых выступлений и ярких побед.

Как всё это посмотреть

Все премьеры и тысячи других фильмов, сериалов и мультфильмов в Okko доступны по подписке СберПрайм. Подключив её, вы получите набор преимуществ Сбербанка:

бесплатные платежи и переводы до 500 000 рублей в месяц клиентам Сбера;

бесплатные пуши и СМС о тратах, начислениях и остатке по счетам и картам;

повышенные ставки по вкладам и накопительным счетам в Сбере;

5 категорий кешбэка на выбор и до 20% бонусами в любимых сервисах;

кешбэк за доставку продуктов и поездки на каршеринге;

скидки на отели, медицину и транспорт;

выгодную мобильную связь;

музыку без рекламы в стриминге Звук.

Первые 30 дней — всего за 1 рубль. Подробнее о подписке и подключении — на сайте банка.

Реклама. Рекламодатель ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195, г. Москва).

Erid: F7NfYUJCUneTUxj8oeSy

Подписка СберПрайм — услуга АО «ЦПЛ» (ОГРН 1117746689840, г. Москва).

ООО «Окко» 18+ (ОГРН 1167847381130, г. Санкт-Петербург).

«Постучись в мою дверь в Москве» (18+), «Время Счастливых» (18+), «Золотое дно» (18+), «Виновата любовь» (16+), «Встать на ноги» (18+), «На льду» (18+).

6 марта в Okko стартует остросюжетная драма «На льду»