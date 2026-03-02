Okko завершил съёмки медицинской драмы «Хоспис»

Режиссёром проекта выступил Евгений Стычкин, который также сыграл в сериале главную роль.

© Okko

Okko и продюсерская компания «Среда» завершили съёмки нового драматического сериала под рабочим названием «Хоспис». Проект рассказывает о любви, смерти и возможности принять то и другое.

Режиссёром проекта и исполнителем главной роли стал известный российский актёр Евгений Стычкин. Оператором выступила Наталья Макарова, а спродюсировали проект Иван Самохвалов, Александр Цекало, Сергей Шишкин и Гавриил Гордеев.

Сценарий сериала написала лауреат премии «Большая книга», финалист «Русского букера», «Ясной Поляны» и «Национального бестселлера», писатель-прозаик и сценарист Марина Степнова в соавторстве со сценаристом и журналистом Вячеславом Ровнером.

© Okko

Также роли в сериале исполнили: Марина Васильева, Анастасия Грачева, Ольга Сутулова, Мария Абрамова, Владимир Мишуков, Григорий Верник и другие.

В центре сюжета драмы — кардиохирург мирового уровня Виктор Штурм (Евгений Стычкин). Он блистателен, харизматичен, его любят пациенты и уважают коллеги. Результативность врача окутана легендами: он способен спасти самых тяжёлых больных. Но его семейная жизнь рушится, когда его 14-летняя дочь Виктория (Мария Абрамова) видит, как отец отказывается оперировать безнадёжную пациентку, и теряет к нему доверие.

© Okko

Пытаясь вернуть любовь дочери, Штурм теряет контроль, срывает операцию и оказывается вне профессии. Узнав, что его первая жена и бывшая однокурсница умирает, он хочет помочь и приезжает в хоспис. Здесь главный герой сталкивается с врачом Марией Пичугиной, по прозвищу Птичка (Марина Васильева). Для Штурма хоспис — место поражения, для Пичугиной — дом. Он не понимает, как можно «отпускать», не борясь. В то время как Мария знает: иногда самое сильное решение — не бороться.

Главному герою предстоит пройти путь от врача до санитара, от циника до человека, от бегства от смерти — к её принятию.

© Okko

Как отметил Евгений Стычкин, чьи слова приводятся в пресс-релизе, он много лет дружит и работает с фондом «Вера» и все эти годы хотел придумать и снять кино про хоспис. «Паллиатив в России стремительно развивается, важно, чтобы общество не отставало — чтобы люди знали, что есть специальные места, где помогут тому, кого нельзя вылечить, что обратиться туда — правильно. Что там не будет ни больно, ни страшно, ни стыдно», —поделился Стычкин.

Автор сценария Марина Степнова, чьи слова также приводятся в пресс-релизе, рассказала, что придумала эту историю вместе с братом и соавтором Вячеславом Ровнером, потому что они потеряли близкого человека. «Умерла от рака его жена, врач, чудесный, светлый, необыкновенный человек. Я дружила с ней с моих 15 лет и очень её любила. Она уходила с потрясающим мужеством, так только врачи могут. И мы были рядом до конца», — сказала она. Степнова добавила, что эту историю они написали, чтобы облегчить свою боль и боль каждого, кто потерял близкого человека.

Сериал будет состоять из восьми серий хронометражем около 50 минут каждая. Дату премьеры объявят дополнительно.

