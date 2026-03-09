Крюков в тюрьме, Куценко на свободе: новинки недели, которые вас удивят

Известный режиссёр попадает в тюрьму и снимает фильмы с актёрами-заключёнными. Измученная бытовыми проблемами мать пытается не потерять рассудок. Попавший под сокращение госслужащий устраивает смертельные ловушки конкурентам. Эти и другие проекты можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko с 9 по 15 марта по подписке СберПрайм.

© Okko

9–12 марта: «Постучись в мою дверь в Москве», 2-й сезон, новые серии

История любви Сергея Градского и Саши Гордеевой закручивается с каждой серией всё больше. После болезненного расставания в первом сезоне Сергей смог вернуть любимую. Герои готовились к свадьбе, но Градский попал в аварию и теперь не помнит Сашу. У него появляется новая девушка, но Гордеева не намерена сдаваться.

Адаптация турецкого ромкома «Постучись в мою дверь» понравится всем поклонникам запутанных любовных историй. Также в проекте много сильных женских персонажей, которые знают, чего хотят от жизни, поэтому сериал отлично подойдёт для просмотра в праздничные дни.

© Okko

9–12 марта: «Мотай!», новые серии

Забавный комедийный проект о кинематографе с Константином Крюковым в главной роли. Известный столичный режиссёр Матвей Селюжицкий попадает в тюрьму и создаёт труппу из заключённых. С одобрения начальника колонии при помощи подручных материалов маэстро начинает снимать ремейки известных голливудских блокбастеров.

В сериале много комичных ситуаций, неординарный сюжет и смешные персонажи. Он обязательно поднимет настроение после рабочего дня.

© РУКИ ВВЕРХ! ПРОДАКШН, ТНТ

9 марта: «Рецепт счастья», премьера

Узнав о болезни отца, талантливая шеф-повар Сесиль возвращается из Парижа в родную деревню. Здесь она встречает свою первую любовь — Рафаэля. Девушка начинает испытывать к нему чувства, но дома её ждёт жених. И теперь ей предстоит сделать нелёгкий выбор.

Музыкальный фильм оценят зрители, которые любят искренние истории о выборе между карьерой и личным счастьем, а также ценители тонких европейских драмеди с провинциальными пейзажами.

© Canal+

10 марта: «Шелби Оукс. Город-призрак»

Главная героиня фильма ужасов — Миа — отправляется в заброшенный городок Шелби Оукс, чтобы найти следы погибшей там несколько лет назад сестры Райли. Последняя снимала в городе видео: все члены съёмочной группы были убиты, а сама Райли пропала. Сможет ли Миа найти сестру или погибнет в городе-призраке?

Картина понравится любителям фильмов про паранормальные явления с гнетущей атмосферой и напряжённой детективной линией.

© Intrepid Pictures

10 марта: «Далёкий город»

Алья Альбора счастливо жила в Канаде вместе с пятилетним сыном и мужем. После трагической гибели супруга Алья отправляется в турецкий город Мардин — родину мужа, чтобы провести там похороны. Здесь она встречает властных родственников мужа, которые хотят забрать её сына себе и посвятить в тёмные семейные дела. Алья намерена сражаться.

Турецкий драматический сериал погружает зрителей в атмосферу преступных тайн, борьбы за власть и смертельной вражды между кланами. А также показывает, на что способна мать ради благополучия своего ребёнка.

© AyNA Yapim

12 марта: «Встать на ноги», 7-я серия

Андрей Стародубцев по прозвищу Старый после двадцатилетнего заключения в тюрьме выходит на свободу и пытается вернуться к нормальной жизни. Но всё идёт наперекосяк. Его дочь-инвалид, с которой он вынужден жить в одной квартире, не хочет видеть отца. А друг-подельник — отдавать давнишний долг. Старый в отчаянии. Сможет ли он наладить свою жизнь?

Главную роль в драмеди сыграл Гоша Куценко. Сериал поднимает серьёзные социальные темы отношения общества к заключённым и инвалидам. При этом материал подан в лёгкой ироничной манере и не загружает голову.

© Okko

12 марта: «Время Счастливых», 4-я серия

Драматический сериал о семье Счастливых, чья история разворачивается на фоне трёх эпох: заката СССР, лихих 1990-х и относительно стабильных 2010-х. В центре сюжета — супруги Марина и Иван, у которых незадолго до распада СССР рождается тройня. Со временем любовь к друг другу сменяется раздражением, обидами и взаимными упрёками.

Проект оценят зрители, которые выросли в 1990-х, и все, кто любит пронзительные семейные саги о прощении, выборе и испытании временем.

© Start

12 марта: «Я бы тебя пнула, если бы могла», премьера

Драма рассказывает о женщине Линде. У неё есть муж, но весь быт ей приходится тянуть в одиночку. Дочь Линды тяжело болеет и питается через гастрономическую трубку. Лечение врачей ребёнку не помогает, муж постоянно в разъездах, а нервное напряжение Линды с каждый днём нарастает.

За эту роль Роуз Бирн в 2026 году получила «Золотой глобус» как лучшая актриса, также она номинирована на «Оскар» в этой категории.

Напряжённый фильм с глубоким смыслом понравится любителям суровых социальных драм и женщинам, оказавшимся в похожей ситуации.

© A24

12 марта: «Золотое дно», 2-й сезон, 8-я серия

Битва за активы империи олигарха Алексея Градова выходит на новый уровень. Строительная корпорация «Галактика» находится на грани краха. Спасти компанию способен лишь волевой управленец, но ни один из наследников не собирается уступать место сопернику. Конфликт между родственниками накаляется с каждым днём.

Сериал создан для зрителей, которых привлекают многослойные семейные детективы и драмы о схватке за власть без правил.

© Иви

12 марта: «На льду», 2-я серия

Десять лет назад партнёр по льду фигуристки Ксении Алексей погиб при странных обстоятельствах. Девушка хочет выяснить реальную причину смерти Алексея. Она устраивается на работу в спортшколу, где когда-то занималась сама, и видит ту же картину: руководство плетёт интриги, а тренеры давят на психику юных спортсменов.

Проект можно порекомендовать поклонникам психологических триллеров и спортивных драм, а также тем, кто интересуется закулисной жизнью профессионального спорта.

© Okko

12 марта: «Метод исключения», премьера

Проработав четверть века в бумажной отрасли, Ман-су внезапно попадает под сокращение. Отказы на собеседованиях следуют один за другим, а кризис толкает его на крайние меры. Чтобы занять последнее вакантное место, он решает физически устранить конкурентов: заманивает их в смертельные ловушки под видом работодателя.

Корейский триллер от режиссёра «Олдбоя» и «Служанки» с элементами комедии понравится любителям дерзких нуарных историй, где симпатия к герою борется с ужасом от его поступков.

© CJ Entertainment

15 марта: «Метод Тутберидзе», 3-я серия

Документальный проект об одном из самых ярких тренеров по фигурному катанию — Этери Тутберидзе и её учениках. Сериал рассказывает истории становления знаменитых фигуристок Аделии Петросян, Дарьи Садковой, Софьи Акатьевой и других, показывает закрытые тренировки, кулуарные разговоры и многое другое. Также зрители увидят Этери Тутберидзе вне рабочего процесса и узнают о ней много нового.

Сериал позволяет по-новому взглянуть на рабочие будни фигуристов и тренеров, их жизнь вне катка. Его обязательно стоит смотреть тем, кто увлекается фигурным катанием и любит документальные проекты о спорте.

© Okko

Как всё это посмотреть

Все премьеры и тысячи других фильмов, сериалов и мультфильмов в Okko доступны по подписке СберПрайм. Подключив её, вы получите набор преимуществ Сбербанка:

бесплатные платежи и переводы до 500 000 рублей в месяц клиентам Сбера;

бесплатные пуши и СМС о тратах, начислениях и остатке по счетам и картам;

повышенные ставки по вкладам и накопительным счетам в Сбере;

5 категорий кешбэка на выбор и до 20% бонусами в любимых сервисах;

кешбэк за доставку продуктов и поездки на каршеринге;

скидки на отели, медицину и транспорт;

выгодную мобильную связь;

музыку без рекламы в стриминге Звук.

Первые 30 дней — всего за 1 рубль. Подробнее о подписке и подключении — на сайте банка.

Реклама. Рекламодатель ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195, г. Москва).

Erid: F7NfYUJCUneTVSi62SFp

Подписка СберПрайм — услуга АО «ЦПЛ» (ОГРН 1117746689840, г. Москва).

ООО «Окко» 18+ (ОГРН 1167847381130, г. Санкт-Петербург).

«Постучись в мою дверь в Москве» (18+), «Мотай!» (16+), «Золотое дно» (18+), «Рецепт счастья» (18+), «Встать на ноги» (18+), «Шелби Оукс. Город-призрак» (18+), «Далёкий город» (18+), «Время Счастливых» (18+), «Я бы тебя пнула, если бы могла» (18+), «Золотое дно» (18+), «На льду» (18+), «Метод исключения» (18+), «Метод Тутберидзе» (18+).

«Я бы тебя пнула, если бы могла»: драма об уставшей матери с Роуз Бирн