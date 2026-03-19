В Okko состоялась премьера финального эпизода сериала «Встать на ноги»

К финалу создатели выпустили новый постер проекта, а также поделились записью с уникального инклюзивного мастер-класса от проекта «Инклюзия в кино».

19 марта онлайн-кинотеатр Okko представил зрителям заключительную серию лирической комедии «Встать на ноги» с Гошей Куценко и Милой Ершовой в главных ролях. Проект, который еще до премьеры называли одним из самых ожидаемых сериалов года, завершился, подарив зрителям долгожданную развязку истории бывшего заключенного и его дочери.

По сюжету после 20 лет тюрьмы бывший уголовник по прозвищу Старый выходит на свободу и узнает, что у него есть взрослая дочь с инвалидностью. По решению полиции они теперь живут вместе. Старый пытается вжиться в роль отца: помогает как может, вмешивается в дела, давит заботой и делает всё «по понятиям». Но дочь Оля хочет, чтобы он исчез. В процессе его неуклюжих попыток «починить» её жизнь выясняется главное: помощь нужна не ей, а ему. Старому важно, чтобы его простили, приняли и чтобы кто-то наконец сказал: ты всё ещё можешь встать на ноги.

В честь премьеры заключительной серии стриминговый сервис поделился эксклюзивным видео с уникального актёрского мастер-класса «Всё будет как попало!». Организатором выступил проект «Инклюзия в кино».

Мероприятие проходило в Москве 24 февраля. В нём приняли участие актёры сериала: Мила Ершова, Святослав Рогожан, Кузьма Котрелев, Юлия Александрова, Игорь Ознобихин и Давид Сократян, а также приглашенная звезда Александра Бортич. Артисты встретились с участниками проекта «Инклюзия в кино», включая Антона Санкевича — актёра с синдромом Дауна, исполнившего в сериале роль Саши.

Во время мастер-класса звёзды сериала и актёры проекта импровизировали, устанавливали друг с другом эмоциональную связь, развивали чувство внутренней свободы и самовыражения и шли навстречу собственным страхам, разрушая шаблоны и стереотипы.

Проект «Инклюзия в кино» интегрирует людей с инвалидностью в крупные кинопроекты и создает условия для их профессионального роста. Участие его подопечных в съёмках «Встать на ноги» — уже значимый результат этой работы. Также при поддержке автора сценария Александра Носкова реализуется инклюзивная сценарная лаборатория «Скриптонит». В этом направлении авторы проекта будут двигаться дальше.

