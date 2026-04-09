Вышли финальные эпизоды семейной драмы «Время Счастливых»

В онлайн-кинотеатрах Okko и Start завершился показ многосерийной семейной драмы «Время Счастливых» с Тихоном Жизневским и Ольгой Лерман в главных ролях. Критики высоко оценивали сериал как после выхода первых эпизодов, так и на всём протяжении проекта.

© Онлайн-кинотеатр START, Okko

Сюжет драмы разворачивается вокруг одной семьи. Незадолго до распада СССР у супругов Марины и Ивана Счастливых рождается тройня, и они начинают жить в отдельной собственной квартире под номером 13.

Но полные надежд 1980-е сменяются голодными 1990-ми, и настроение в семье меняется. Иван, прежде самый молодой и перспективный кандидат наук в Московском государственном университете, вынужден работать репетитором и вести домашнее хозяйство. Марина торгует на рынке.

Затем наступает 2012 год с его энергией нового времени. В центре истории — вопросы о том, как начать жизнь заново, построить карьеру и, главное, снова завоевать доверие и любовь жены, чьи чувства начали угасать из-за недосказанности и старых обид. Семье приходится пережить потерю ребёнка и измену Ивана. Смогут ли Счастливые вновь обрести счастье?

В каждом эпизоде зрителю показывают жизнь обитателей 13-й квартиры сразу в трёх временах. Тихон Жизневский и Ольга Лерман сыграли Ивана и Марину в 1990-х и 2012-м. Этих же героев в 1980-х исполнили Вадим Соснин и Евгения Леонова.

В сериале также снялись Софья Аржаных («Цикады», «Подростки в космосе»), Виктория Заболотная («Инспектор Гаврилов»), Анна Завтур («Высокий сезон», «Лихие»), Катерина Решнова («Быть»), Сергей Новосад («Я делаю шаг») и другие. Режиссёром выступил Илья Силаев, известный по работам «Сёстры», «Хутор», «ИП Пирогова».

На протяжении всего показа критики давали высокие оценки этой семейной саге. По мнению обозревателя «Киноафиши» Валерии Балашковой, работу режиссёра Ильи Силаева сразу в трёх временных эпохах можно назвать интересным стилистическим ходом. В своей рецензии критик отметила, что каждый поступок в прошлом будет иметь в дальнейшем свои последствия, а подлинные мотивы героев проясняются только через разбросанные по сериям детали.

Кинокритик Ярослав Забалуев в рецензии для «Москвич Mag» написал, что «Время Счастливых» стремительно движется вперёд, не сбавляет ход на поворотах и держит энергичный темп без всяких видимых режиссёрских усилий. Наталия Григорьева из Кино-Театр.ру назвала ленту «многофигурным сериалом, чья нелинейная конструкция невольно удерживает пристальное внимание зрителя». Сергей Ефимов в «Комсомольской правде» обратил внимание на слаженный актёрский ансамбль, который без труда погружает в атмосферу происходящего, и достоверность повествования.

Все серии уже доступны для просмотра в онлайн-кинотеатрах Okko и Start.

Срочно подпишитесь на «Рамблер» в Max! Так мы останемся на связи даже в нестабильные времена.

