Премьера фантастического сериала «Радар» состоится в Okko 24 апреля

24 апреля в онлайн-кинотеатре Okko стартует показ фантастического многосерийного проекта «Радар». В сериале снялись звёзды отечественного кино: Виктория Исакова, Александр Ильин-младший и Ксения Кутепова.

Действие разворачивается в 1988 году. Неподалёку от небольшого советского городка, находящегося рядом с мощным радаром системы противоракетной обороны, падает неопознанный объект. На поиски метеорита отправляются трое шестиклассников: Лёха (Матвей Кулагин), Толя (Георгий Пытьев) и Сёма (Ростислав Харин). Во время блужданий по лесу Лёха пропадает. Организованные милицией поиски мальчика запускают череду событий, итогом которых становится контакт одного из горожан с чем-то очень необычным.

Вскоре в городе начинают твориться странные вещи. Первыми это замечают те самые школьники. Мальчики видят, что людей будто бы заменили и ведут себя эти «заменённые» подозрительно: совершают нелогичные поступки и рассуждают о непонятных вещах. Дети считают, что перед ними диверсанты или шпионы, готовящие провокацию в городе или на радаре. Но реальность оказывается куда страшнее.

В основу проекта легла научно-фантастическая повесть советского писателя Александра Мирера «Главный полдень», впервые изданная в 1969 году. Режиссёром «Радара» стал Константин Смирнов («Телохранители», «Жуки», «Девушки с Макаровым»). Он же написал сценарий в соавторстве с Алексеем Безенковым («Волчок», «Ваша честь», «Русалки»). Оператором выступил Иван Ченгич, художником — Юлия Чарандаева («Очевидное невероятное», «The Tёлки»). Продюсированием занимались Давид Цаллаев, Таймураз Бадзиев, Сергей Шишкин и Гавриил Гордеев.

В сериале снимались Виктория Исакова, Владислав Абашин, Александр Ильин-младший, Денис Косиков, Анатолий Кот, Ксения Кутепова и другие.

Завершились съёмки детективной драмы «Пустая комната» с Анной Михалковой